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Posted 29 сентября, 07:41

Published 29 сентября, 07:41

Modified 29 сентября, 07:43

Updated 29 сентября, 07:43

Красноярцы встали в пробку около «Гремячей гривы» из-за фестиваля

Красноярцы встали в пробку около «Гремячей гривы» из-за фестиваля

29 сентября 2024, 07:41
Фото: «Красноярск Главный»
Проблемы с движением появились около «Гремячей гривы» — в пробке стоят несколько улиц.

Судя по «Яндекс Картам» и 2gis.ru, движение днем 29 сентября затруднено на улицах Биатлонной, Сопочной и проспекте Свободный.

Фото: 2gis.ru

Пробки есть в обе стороны — в экопарк и из него. Видео из пробки у визит-центра экопарка публикует радио «Красноярск Главный».

Видео: «Красноярск Главный».

Сообщается, что в экопарке сегодня проходит фестиваль — его посетители запарковали проезжую часть, и теперь автомобили и автобусы проезжают участок с трудом.

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