«Платинум Арене» всё-таки нужен ремонт. Пока не сделают, концертов не будет

С лета 2023 года все выступления артистов в «Платинум арене» были отменены или перенесены на другие площадки. Причиной этого стала проверка — в прокуратуре сообщили, что в несущих конструкциях здания были найдены трещины, а это может быть опасно для посетителей и затратно для бюджета.