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Posted 29 сентября, 14:03

Published 29 сентября, 14:03

Modified 29 сентября, 14:05

Updated 29 сентября, 14:05

В краевом минспорте признали, что «Платинум Арене» всё-таки нужен ремонт

«Платинум Арене» всё-таки нужен ремонт. Пока не сделают, концертов не будет

29 сентября 2024, 14:03
Фото: prmira.ru

В краевом минспорте признали, что «Платинум Арене» всё-таки нужен ремонт

Многофункциональный спортивный комплекс «Платинум Арена» нуждается в ремонте. Концерты там до сих пор не проводят.

С лета 2023 года все выступления артистов в «Платинум арене» были отменены или перенесены на другие площадки. Причиной этого стала проверка — в прокуратуре сообщили, что в несущих конструкциях здания были найдены трещины, а это может быть опасно для посетителей и затратно для бюджета.

По словам главы минспорта, независимая экспертиза показала, что незначительные строительные недостатки «Платинум Арены» не помешают эксплуатации дворца. Об этом сообщил министр спорта края Денис Петровский в конце ноября 2023 года.

В январе он рассказал, что они получают необходимую документацию, и начнут планировать график концертно-развлекательных мероприятий в «Платинум арене» в рамках 2024 года.

С тех пор прошло восемь месяцев — арена всё еще работает с ограничениями. На спортивные матчи допускается только 3,5 тысячи человек (арена вмещает 7 тысяч), а концерты не проводятся.

Сейчас в афише арены вообще нет запланированных мероприятий.

Фото: ptarena.ru

Как сообщает радио «Красноярск главный» со ссылкой на минспорт края, ремонт комплексу всё-таки требуется.

«Полное инструментальное обследование объекта было завершено летом этого года. Результаты обследования переданы на экспертизу для проведения сметного расчета о масштабах и объеме необходимых ремонтных работ», — отметили в минспорта края.

Как отметили в министерстве, ограничения будут сохраняться до завершения этих работ. Однако дат начала и конца ремонта нет.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Ремонт#Концерты#Платинум арена#Минспорт
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