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Posted 29 сентября, 09:13

Published 29 сентября, 09:13

Modified 29 сентября, 09:20

Updated 29 сентября, 09:20

Производителя дихлофоса допросили по делу об отравлении семьи из Красной Сопки

Производителя дихлофоса допросили по делу об отравлении семьи. Продукцию изъяли

29 сентября 2024, 09:13

Производителя дихлофоса допросили по делу об отравлении семьи из Красной Сопки

Сюжет
Отравление семьи
Производителя дихлофоса «Варан», который нашли в доме отравившейся семьи из Красной Сопки, допросили по уголовному делу.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.

26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

Информацию о допросе представителей компании «Сибиар» «Проспекту Мира» подтвердили в СК.

Кроме того, следователи провели осмотр на заводе в Новосибирске, и изъяли партию продукции на химическую экспертизу — она установит, насколько средства безопасны для человека.

  • На допросе отец погибших детей сказал, что дом обработали дихлофосом, после чего семья вернулась в дом через два часа. Мать на допросе уточнила, что после обработки дом они не проветривали.
  • Компания «Сибиар» выдвинула версию, что найденный в доме семьи дихлофос мог быть подделкой.
  • До этого производитель заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. Судмедэксперты же считают, что дети, скорее всего, погибли из-за отравы для насекомых.
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