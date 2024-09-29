Производителя дихлофоса допросили по делу об отравлении семьи. Продукцию изъяли

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.