Развязку на Северном шоссе закроют для движения. Будут «устранять замечания»

Posted 29 сентября, 08:58
Published 29 сентября, 08:58
Modified 29 сентября, 11:00
Updated 29 сентября, 11:00
Изначально развязку на Северном шоссе должны были построить к 1 декабря 2020 года, но УСК «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку переезда через Северное шоссе в марте 2022 года — у той же компании. Сроком окончания работ назвали ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года мэр Владислав Логинов заявил, что у подрядчика есть «небольшая задержка по срокам».
Завершить строительство Логинов «потребовал» к декабрю — развязку тогда так и не открыли. Развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года. По дороге был разрешен технический проезд транспорта.
После открытия против компании-подрядчика УСК «Сибиряк» было возбуждено административное дело за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статья 7.32 КоАП РФ) — срыв сроков и нарушения.
Как сообщили в мэрии, развязку закроют, чтобы подрядчик — ООО «КДСК» — приступил к устранению замечаний от управления капстроительства.
Когда развязку снова откроют — неизвестно.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93