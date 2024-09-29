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Posted 29 сентября, 08:58

Published 29 сентября, 08:58

Modified 29 сентября, 11:00

Updated 29 сентября, 11:00

В Красноярске скандальную развязку на Северном шоссе временно закроют

Развязку на Северном шоссе закроют для движения. Будут «устранять замечания»

29 сентября 2024, 08:58
Фото: t.me/gradvestnik

В Красноярске скандальную развязку на Северном шоссе временно закроют

С понедельника, 30 сентября, развязка над Северным шоссе будет закрыта для движения.

Изначально развязку на Северном шоссе должны были построить к 1 декабря 2020 года, но УСК «Сибиряк» не завершил работы. Мэрия заказала достройку переезда через Северное шоссе в марте 2022 года — у той же компании. Сроком окончания работ назвали ноябрь 2023 года. В октябре 2023 года мэр Владислав Логинов заявил, что у подрядчика есть «небольшая задержка по срокам».

Завершить строительство Логинов «потребовал» к декабрю — развязку тогда так и не открыли. Развязку открыли неофициально в конце марта 2024 года. По дороге был разрешен технический проезд транспорта.

После открытия против компании-подрядчика УСК «Сибиряк» было возбуждено административное дело за неисполнение контрактных обязательств (часть 7 статья 7.32 КоАП РФ) — срыв сроков и нарушения.

Как сообщили в мэрии, развязку закроют, чтобы подрядчик — ООО «КДСК» — приступил к устранению замечаний от управления капстроительства.

Фото: t.me/gradvestnik

Когда развязку снова откроют — неизвестно.

  • Развязку открыли 20 марта. Как заявлял мэр Владислав Логинов, там остались недостатки — «местами» подрядчик использовал не то лакокрасочное покрытие и крепеж элементов. Но это, по заявлению Логинова, не влияет на организацию движения.
  • В июле после дождей проблемная развязка на Северном шоссе начала разваливаться.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Ремонт#Развязка#Северное шоссе#Движение
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