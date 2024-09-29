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Posted 29 сентября, 02:18

Published 29 сентября, 02:18

Modified 29 сентября, 02:18

Updated 29 сентября, 02:18

Красноярский биолог назвала топ растений, которые помогут сделать воздух чище

Спасут от пыли и вредных веществ. Биолог назвала топ растений для квартир красноярцев

29 сентября 2024, 02:18
Фото: 1MI

Красноярский биолог назвала топ растений, которые помогут сделать воздух чище

Директор ботанического сада СФУ Елена Селенина рассказала, какие растения помогут спастись от пыли и вредных веществ в воздухе дома.

Селенина поделилась названиями таких растений с «7 каналом Красноярск». Первая в топе — домашняя пальма. Она способна поглощать углекислый газ. Во время этого процесса на листья оседает пыль.

«Чем больше по площади листья растения, тем больше пыли оно может собрать. В этом плане подходят растения с круглыми и широкими листьями. К таким, например, относятся филодендроны, диффенбахия, пальмы и монстеры. Лучше поставить в комнате одну большую пальму, чем много кактусов возле компьютера», — уточнила биолог.
Фото: freepik.com

Цветы с большими листьями еще могут поглощать вредные вещества из воздуха. Одно из них — формальдегид, который добавляют в мебельный клей.

«Формальдегид может быть улавлен растениями. Те же пальмы очень хорошо фильтруют воздух и задерживают в себе это вредное химическое соединение», — говорит Селенина.

Следующая в списке — монстера. Во время фотосинтеза и газообмена цветок выводит воду через листья. Благодаря этому воздух становится более влажным.

«В наших квартирах и особенно в бетонных домах атмосфера сухая. Растения естественным образом повышают влажность через испарение воды».
Фото: freepik.com

Еще биолог советует поставить в доме хвойные растения — тую, кипарис, араукарию. Они способны выделять фитонциды, которые убивают насекомых и бактерии.

«Выкорчевать сосну в лесу и принести ее в квартиру не получится, но можно попробовать поставить дома маленькие хвойные породы. Их можно посадить в большой напольный горшок».
Фото: vivero

В доме можно поставить и небольшие цветы: фиалки, герань, хлорофитум. По словам биолога, любое зеленое растение «благотворно влияет на наше зрение».

«Офтальмологи советуют смотреть на зелень, потому что человеческий глаз расслабляется и отдыхает, глядя на этот цвет. Поэтому, любой побег с зелеными листьями и стеблем уже несет пользу своим окрасом», — пояснила Селинина.
Фото: freepik.com

Небольшие комнатные растения могут задерживать отрицательно заряженные ионы.

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