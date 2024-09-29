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Posted 29 сентября, 01:37

Published 29 сентября, 01:37

Modified 29 сентября, 01:37

Updated 29 сентября, 01:37

74-летнего красноярца запугали финансированием терроризма» и украли почти 9 млн

У 74-летнего ученого украли почти 9 млн. Его пугали «финансированием терроризма»

29 сентября 2024, 01:37
Фото: Изображение Midjourney

74-летнего красноярца запугали финансированием терроризма» и украли почти 9 млн

В Красноярске мошенники похитили 8,8 миллиона рублей у 74-летнего заведующего лабораторией.

Как сообщили в прокуратуре, в сентябре 2024 года мужчине написали мошенники от имени его коллеги — ректора университета. В сообщении говорилось о «антикоррупционной проверке».

После с мужчиной связался лже-правоохранитель и сообщил, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма: якобы кто-то от лица красноярцы пытался перевести деньги на счёт «запрещенной» организации.

Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионеру сказали перевести все свои сбережения на продиктованные номера карт для «очистки банковских счетов и их повторного открытия».

Мужчина испугался и за один день перевел на указанный счет 8,8 миллиона рублей. Это были его накопления за несколько лет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

С начала 2024 года жертвами мошенников стали 9 559 жителей Красноярского края. За последнюю неделю — 229 человек. Они отдали аферистам больше 2,53 миллиарда рублей: 87 миллионов рублей за последнюю неделю.

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