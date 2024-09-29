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Posted 29 сентября, 05:56

Published 29 сентября, 05:56

Modified 29 сентября, 06:01

Updated 29 сентября, 06:01

В Красноярском крае мужчина ушел собирать дикоросы и утонул

В Красноярском крае мужчина ушел собирать дикоросы и утонул

29 сентября 2024, 05:56
Фото: МЧС Красноярского края
Ещё один человек утонул в Красноярском крае, рассказали в региональном МЧС.

Тело утонувшего 57-летнего мужчины обнаружили 28 сентября на реке Кунгус в Ирбейском районе. Известно, что ранее он отправился за дикоросами на лодке.

В МЧС советуют надевать спасательный жилет, если вы находитесь в лодке — это может сохранить вам жизнь, в случае если лодка перевернётся или вы из нее выпадете.

  • За лето 2024 года на водоемах края погибли 83 человека, 8 из них — дети. Около 40% погибших детей были в возрасте 7-14 лет, столько же —от 14 до 18 лет.
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярский край#Утопление#МЧС#Утонувший#Ирбейский район
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