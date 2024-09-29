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Posted 29 сентября, 12:47

Published 29 сентября, 12:47

Modified 29 сентября, 12:55

Updated 29 сентября, 12:55

В Красноярском крае ожидается сильный ветер до 20 м/с

В Красноярском крае ожидается сильный ветер до 20 м/с. В Красноярске тоже?

29 сентября 2024, 12:47
Фото: Изображение Midjourney

В Красноярском крае ожидается сильный ветер до 20 м/с

Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре в понедельник, 30 сентября.

По прогнозу Среднесибирского УГМС, 30 сентября в центральных и южных районах порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

В Красноярске, по прогнозу, ветер будет такой же: ветер 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Подробный прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю смотрите тут.

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