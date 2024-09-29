В первую неделю октября в Красноярске немного потеплеет. Вот прогноз

Posted 29 сентября, 03:21
Published 29 сентября, 03:21
Modified 29 сентября, 03:21
Updated 29 сентября, 03:21
По данным gismeteo, в понедельник, 30 сентября, будет до +9 днем. Обещают дождь — выпадет около 4,5 мм осадков. Ночью похолодает до +7.
Вторник, 1 октября, станет самым теплым днем недели — прогнозируют до +13, а ночью столбик термометра опустится до +9. Днем обещают дождь — до 4 мм осадков
В среду, 2 октября, будет похожая погода, но без дождя. Днем — до +12, ночью — до +7.
В четверг, 3 октября, столбик термометра днём покажет +7. Ночью будет +4. В пятницу, 4 октября, прогнозируют до +7 днем и до +4 ночью. Оба дня будет идти дождь.
Неделя будет ветреной. В понедельник и вторник скорость ветра будет достигать 11-13 м/с, со среды по пятницу будет 7-9 м/с.
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