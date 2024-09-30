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Posted 30 сентября, 04:46

Published 30 сентября, 04:46

Modified 30 сентября, 11:37

Updated 30 сентября, 11:37

В Красноярском крае составили рейтинг 100 самых богатых бизнесменов

100 самых богатых красноярцев в 2024 году. Большой рейтинг «Проспекта Мира»

30 сентября 2024, 04:46
Фото: prmira.ru

В Красноярском крае составили рейтинг 100 самых богатых бизнесменов

«Проспект Мира» составил рейтинг самых богатых предпринимателей Красноярского края. Смотрим, кто сколько зарабатывает и чем владеет.
Методология — как мы считали:

Для рейтинга была взята официальная финансовая отчетность компаний из баз «СПАРК-Интерфакс» и «Контур.Фокус». Компании, зарегистрированные в Красноярском крае, были ранжированы по показателям чистых активов, выручки и чистой прибыли за 2023 год. Из списка исключены государственные, краевые и муниципальные предприятия, а также компании, принадлежащие федеральным холдингам.

Через Единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) мы установили владельцев компаний. В зависимости от доли в уставном капитале и доли владения акциями рассчитали суммы чистых активов, выручки и чистой прибыли, которые записали на собственника.

Из списка исключены владельцы, зарегистрированные в других регионах, однако оставлены предприниматели, которые переехали из Красноярского края, но сохранили здесь бизнес. Если предприятия записаны на близких родственников, то активы причислялись главе семейства (принцип журнала Forbes).

Полученные суммы не считаются личным доходом предпринимателей из списка. Чистая прибыль — это деньги на счетах компаний, которые собственник может выплатить себе в качестве дивидендов или вложить в развитие бизнеса. Чистые активы — это сумма, которая достанется владельцам компании после продажи всех ее активов и погашения долгов.

1. Владимир Гуриев с сыном

Фото: fcalania.com
Активы ₽24 691 248 856
Выручка ₽25 901 646 187
Прибыль ₽4 704 540 439

Владимир Гуриев — основной владелец Новоангарского обогатительного и Горевского горно-обогатительного комбинатов. Оба предприятия за прошлый год принесли 69-летнему бизнесмену более 3,4 миллиарда рублей. Еще миллиард Гуриев заработал на компаниях «Меркурий Майнинг», «Гудмаш» и «Торговый дом „НОК“».

Прибыль Владимира Гуриева могла быть выше, если бы не расходы на принадлежащий бизнесмену футбольный клуб «Алания», а также построенные им в Северной Осетии парк «Алания» и горно-рекреационный комплекс «Мамисон». Совокупно за прошлый год Гуриев потерял на этих проектах более 154 миллионов.

Сын Владимира Гуриева Данил контролирует большую часть строительной компании «Гуриати» и имеет долю в ряде красноярских и осетинских компаний.

Бизнесы Владимира Гуриева

Наименование

Полное владение, %
ООО «МАМИСОН» (Северная Осетия)

75
ООО «ДОМ БЫТА» (Северная Осетия)

75
ООО «АЛАНИЯ ПАРК» (Северная Осетия)

56,84

ООО «УК „АЛАНИЯ ГРУПП“» (Северная Осетия)

52
ООО «ФК „АЛАНИЯ“» (Северная Осетия)

51

ООО «ГМД ГОЛД»

44,5

ООО «ГУДМАШ»

44,44

ООО «ТД „НОК"»

44,44

ООО «ГМК „СПЛАВ"»

40,5

ООО «ПБК»

37,04

ООО «МЕРКУРИЙ МАЙНИНГ»

41,13
ООО «КАРАТ-ЦМ» (Хакасия)

40,8

ООО «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Хакасия)

40,5

ООО «УК „НОК ГРУПП"»

40,5

АО «ГОРЕВСКИЙ ГОК»

40,5

ООО «БОГОЛЮБОВСКОЕ»

40,5

ООО УК «НКС»

40,5

ООО «НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

40,5

ООО «МУРОЖНИНСКОЕ»

24,3

2. Тамерлан Дзгоев

Тамерлан Дзгоев слева, держит благодарственное письмоТамерлан Дзгоев слева, держит благодарственное письмо
Тамерлан Дзгоев слева, держит благодарственное письмо. Фото: Вадим Кофман. красноярскийкрай.рф
Активы ₽18 754 884 099
Выручка ₽17 428 979 732
Прибыль ₽3 377 406 484

Тамерлан Дзгоев — еще один совладелец Новоангарского и Горевского обогатительных комбинатов. Как и Владимир Гуриев, Дзгоев родом из Северной Осетии.

Самые большие деньги Дзгоеву принесли НОК и «Меркурий Майнинг», их совокупная прибыль составила почти 3 миллиарда рублей. В отличие от своего партнера Владимира Гуриева, Дзгоев не участвует в финансировании футбольных клубов, поэтому бизнесмен понес убытки менее чем на 10 миллионов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ГМД ГОЛД»

35,5

ООО «ГУДМАШ»

33,33

ООО «ТД „НОК"»

33,33

ООО «ГМК „СПЛАВ"»

29,65

ООО «ПБК»

8,34
ООО «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Хакасия)

29,65

ООО «УК „НОК ГРУПП"»

29,65

АО «ГОРЕВСКИЙ ГОК»

29,65

ООО «БОГОЛЮБОВСКОЕ»

29,65

ООО УК «НКС»

29,65

ООО «НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

29,65

ООО «КАРАТ-ЦМ» (Хакасия)

29,51

ООО «МЕРКУРИЙ МАЙНИНГ»

29,34

ООО «МУРОЖНИНСКОЕ»

17,79

ООО «Д-КАПИТАЛ» (Москва)

25

ООО «СИБФОРСАЙТ»

25

ООО «КСП МАЙНИНГ»

22,5

ООО «МИНЕРАЛ» (Москва)

18,5

ООО «РОССИЙСКАЯ СЛАВА» (Северная Осетия)

12,5

ООО «СТРОЙСИТИ-21» (Северная Осетия)

12,5

ООО «СИБГРАНИТСТРОЙ»

7,42

ООО ИНКОМ «КАПИТАЛЪ»

6,6

ООО «ЕНИСЕЙЭКОПРОМ»

6,25

 

3. Лариса Магаева

Фото: prmira.ru
Активы ₽12 483 421 515
Выручка ₽12 047 716 068
Прибыль ₽2 319 171 998

На третьем месте расположилась самая загадочная совладелица все тех же Новоангарского и Горевского комбинатов. Надежной информации о 64-летней Ларисе Магаевой мало, но сотрудники НОК говорят, что она тоже родом из Северной Осетии и якобы имеет родственные связи с Владимиром Гуриевым.

Как и в случае с ее старшими партнерами, наибольшую выручку Магаева получила с Новоангарского обогатительного комбината и компании «Меркурий Майнинг» — чуть больше двух миллиардов рублей. Еще почти 200 миллионов Магаевой принесли «Гудмаш» и «ТД „НОК“».

Примечательно, что Лариса Магаева имеет 15% долю в компании сына Владимира Гуриева, что может косвенно подтверждать их родственную связь.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ГУДМАШ»

22,22

ООО «ТД „НОК"»

22,22

ООО «ГМК „СПЛАВ"»

19,87

ООО «ПБК»

19,8

ООО «ГМД ГОЛД»

20

ООО «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Хакасия)

19,87

ООО «УК „НОК ГРУПП"»

19,87

АО «ГОРЕВСКИЙ ГОК»

19,87

ООО «БОГОЛЮБОВСКОЕ»

19,87

ООО УК «НКС»

19,87

ООО «НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

19,87

ООО «КАРАТ-ЦМ» (Хакасия)

19,77

ООО «МЕРКУРИЙ МАЙНИНГ»

19,66

ООО «МУРОЖНИНСКОЕ»

11,92

ООО «ГУРИАТИ»

15

ООО «ГЕОВОДСЕРВИС»

15

ООО «СК „ГУРИАТИ"»

15

ООО «ИРСТОУН» (Северная Осетия)

13,5

 

4. Валентина Шнайдер с семьей

Фото: prmira.ru
Активы ₽2 235 689 977
Выручка ₽101 583 899 576
Прибыль ₽11 108 370 359

Семья Шнайдер — Валентина, ее муж Иван и сыновья Андрей и Сергей — можно сказать, уникальный для Красноярска случай. Шнайдеры начинали с торговли алкоголем, многие вспомнят их «наливайки» под названием «Напильник». После бизнес-семья ушла в формат жестких дискаунтеров под брендом «Светофор», которые стали быстро распространяться по всей России, что привело к взрывному росту капитала Шнайдеров.

Годовой оборот их бизнеса поражает: выручка за 2023 год составила 101 миллиард рублей, что почти вдвое превышает доходы бюджета Красноярска за тот же год. Правда, и расходы оказались немалыми: порядка 90 миллиардов (что тоже существенно превышает теперь уже расходы красноярского бюджета). Финансовый год Шнайдеры закончили с чистой прибылью в 11 миллиардов рублей — рекордное значение в нашем списке.

На первое место семья бизнесменов не попала только по одной причине: чистые активы Шнайдеров составляют всего чуть более 2 миллиардов рублей и не идут в сравнение с активами конкурентов, владеющих заводами с дорогостоящим оборудованием и автопарками техники.

Бизнесы Валентины Шнайдер

Наименование

Полное владение, %

ООО «ВОСТОКЭКСПОРТ»

74,87

ООО «РИТЕЙЛСЕРВИС 27» (Хабаровский край)

61,5

ООО «ТОРГСЕРВИС 25» (Приморский край)

61,5

ООО «ТОРГСЕРВИС 142» (Кемеровская область)

53,5

ООО «ТОРГСЕРВИС 338» (Иркутская область)

53,5

ООО «ТОРГСЕРВИС 324»

53,5

ООО «КРАСРИТЕЙЛ»

53,5

ООО «ТОРГСЕРВИС 124»

53,5

ООО «ТОРГСЕРВИС 27» (Хабаровский край)

52,27

ООО «ТОРГСЕРВИС 138» (Иркутская область)

48,68

ООО «ТОРГСЕРВИС 3» (Хакасия)

45,47

ООО «ТОРГСЕРВИС 5»

42,8

ООО " КЛИНИКА В СЕВЕРНОМ »

34,81

5. Сергей Неделин

Фото: sm-komandor.ru
Активы ₽4 027 900 264
Выручка ₽28 469 572 851
Прибыль ₽656 384 403

Сергей Неделин — первый, но далеко не последний в этом рейтинге сооснователь сети супермаркетов «Командор» и «Хороший».

Один только «Командор» по итогам 2023 года принес Сергею Неделину более 262 миллионов рублей чистой прибыли. Еще более 300 миллионов рублей Неделин заработал на «ИТ-Левел», «ДМ Трейд», «Крас-Экс» и еще ряде компаний, в которых бизнесмен имеет существенную долю.

При всем своем капитале Сергей Неделин не самый публичный бизнесмен. За связи с внешним миром в торговой сети «Командор» в основном отвечает его партнер Олег Сипетый, расположившийся на 21-м месте рейтинга.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ШАНС-95»

100

ООО «ИТ-ЛЕВЕЛ»

50

ООО «ДИСКОНТНЫЙ КЛУБ»

50

ООО «КРЕАТИВ»

50

ООО «ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ»

41,01

ООО «ЭЛЕВАТОР»

41

ООО «КРАСНОСОПКИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ»

41

ООО «УЯРСКОЕ ХПП»

41

ООО «КРАСНОЯРСК ЗЕРНО»

41

ООО «КУРАГИНСКОЕ ХПП»

41

ООО «ШАЛОБОЛИНСКОЕ»

41

ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»

32

ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»

32

ООО «ЮНОСТЬ»

32

ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»

32

ООО «ТС КОМАНДОР»

32

ООО «КРАС-ЭКС»

32

ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»

32

ООО «МИЦАР»

32

ООО «ТРК ЛИЗИНГ»

32

ООО «АЛЬКОН»

32

ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»

32

ООО «СИБИРСКАЯ ОДЕЖДА»

28,73

ООО «СИБПАКЕТ»

25,5

ООО «КОМПАС-СИБИРЬ ТРЕЙД»

25

ООО «КРАСТЕХНЕД»

25

ООО «ЛУЧ И К»

23

ООО «АЛМАКОР И К»

23

ООО ТД «АЛМАКОР»

23

ООО «АХ ОГОРОД»

19

6. Алексей Гурьянов с семьей

Фото: соцсети
Активы ₽4 122 794 51
Выручка ₽11 219 794 872
Прибыль ₽767 902 296

Промышленник Алексей Гурьянов и его семья владеют холдингом «Сибзолото», куда входят скандальная артель старателей «Сисим» и ряд других, чуть менее скандальных артелей.

Именно из добычи золота складывается основная прибыль Гурьянова: артель «Хакасия» принесла бизнесмену 178 миллионов рублей, «Ангара — Север» — 73 миллиона, а «Сисим» — 55 миллионов. Еще 121 миллион чистыми заработала транспортная компания «Вагон-К», несмотря на то, что среднесписочная численность сотрудников фирмы составляет всего одного человека.

Впрочем, в холдинге «Сибзолото» бывает всякое. После прорыва каскада дамб в 2019 году, повлекшего гибель 20 старателей артели «Сисим», выяснилось, что прокуратура неоднократно уличала предприятия Гурьянова в нарушениях правил охраны труда и экологических норм.

Бизнесы Алексея Гурьянова

Наименование

Полное владение, %

ООО ПКФ «РИНАТ»

100

ООО «СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА»

94,19

ООО «КРАСИНТЕГРА»

94,19

ООО «СТРАЖ СЗ»

94,19

ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО»

71,93

ООО «АС СИБИРЬ» (Новосибирская область)

71,35

ООО «СИСИМ»

70,96

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА — СЕВЕР»

70,96

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ХАКАСИЯ»

70,96

ООО «ВАГОН-К»

55,24

ООО «ЕДА»

42,74

ООО «ШААРГАН»

17,74

ООО «ИШИМБА»

17,74

ООО «АГАТ»

17,74

ООО «СИРИУС»

17,74

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ИЮССКАЯ»

17,74

ООО «РУСМИНЕРАЛ» (Челябинская область)

17,74

ООО «ГЕОНОВАЦИЯ» (Челябинская область)

4,25

ООО «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ»

34,77

7. Станислав Павлов

Фото: wayg.ru
Активы ₽1 798 127 04
Выручка ₽19 936 086 370
Прибыль ₽1 003 683 230

О владельце транспортной компании Way Group Станиславе Павлове известно немногое. Свой транспортный бизнес 46-летний Павлов начал в 2001 году с компании «Сибконт», которая со временем трансформировалась в Way Group.

Компания оказывает услуги перевозки крупным игрокам вроде «Полюса» и «Русала», а также работает во многих областях России (включая Москву) и имеет представительства в Китае, Казахстане, Турции и Армении. За 2023 год Павлов заработал на Way Group более 846 миллионов рублей.

Однако у Way Group были проблемы с контролирующими органами. До 2021 основной компанией Павлова была «Вэй-Групп», но ее исключили из реестра юридических лиц из-за недостоверных сведений. Компанию переименовали в «Сигму», а располагалась она якобы в петербургском бизнес-центре «Барс-2» (это такой бетонный офисный кубик без изысков) — по данным ФНС, компании там никогда не было.

Новой Way Group стала небольшая контора «Вэй-Групп.рф», которая до 2020 года даже не принадлежала напрямую Павлову и просто существовала для поддержки лендинга — ее номинальную стоимость оценили в 10 тысяч рублей, то есть в минимальный размер уставного капитала. Но с 2021 года Павлов переименовал компанию, взял под свой прямой контроль и перекинул на нее контракты исключенной из ЕГРЮЛ фирмы.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ „МЕДТРЕЙДИНГ“» (Москва)

100

ООО «ИМПЭКС-ГРУПП»

100

ООО «ИМПЭКС»

100

ООО «ТК ТЕРРИТОРИЯ» (Москва)

100

ООО «ВЭЙ-ТРАНС» (Москва)

100

АО «ВЭЙ-ГРУПП»

100

ООО «ВЭЙ»

99

ООО «ВЭЙ-ПОРТ» (Москва)

70

ООО «ПРОФВЭДМАРКЕТ»

50

ООО «ВЭЙ-ТРЕЙД»

50

ООО ЦАМ «ЗДОРОВЬЕ»

50

ООО «МЕЧТАТЕЛИ» (Москва)

33

ООО «ХК» (Московская область)

25

8. Вадим и Алла Степаненко

Фото: prmira.ru
Активы ₽6 337 391 990
Выручка ₽13 032 338 105
Прибыль ₽611 299 565

55-летний Вадим Степаненко — практически единоличный владелец красноярского завода холодильников «Бирюса», ему принадлежит 95% предприятия. Однако доход ему обеспечивает другая компания — «МЭУ», которая занимается торговлей электрической бытовой техникой и, судя по ОКВЭД, предоставляет займы промышленности и денежные ссуды под залог недвижимости. За год «МЭУ» принесла Вадиму Степаненко более 317 миллионов, в то время как завод — менее 9 миллионов.

77-летняя Алла Степаненко напрямую не связана с компаниями своего, предположительно, сына. Скромные по меркам этого топа 93 миллиона она заработала на транспортной компании «Кадриль», оптовой торговой компании «Красава» (ко всему прочему, торгует и бытовой техникой) и компании-застройщике «Диалектика-41».

Бизнесы Вадима Степаненко

Наименование

Полное владение, %

ООО «САЛЬДО»

100

ООО «ЛИОН»

100

ООО «МЭУ»

100

ООО «КРЕМЕН»

100

ООО «АРЕНДА»

100

ООО УК «ИНВЕСТ — КАПИТАЛ»

100

ООО «ОПТИМА»

100

ООО «СТОРНО»

100

ООО «ЗТО „БИРЮСА"»

95

ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС»

100

ООО «СВ»

100

ООО «ПАМПАМ»

44

ООО «КВК»

34

ООО «РУССКОЕ РАДИО — КРАСНОЯРСК»

21

9. Николай Бяков с семьей

Активы ₽7 323 503 300
Выручка ₽11 854 014 400
Прибыль ₽505 752 200

Николай Бяков и его семья владеют холдингом «Медведь», одним из крупнейших автодилеров Сибири. 66-летний Бяков построил свой бизнес с нуля — начинал с торговли аккумуляторами, потом автозапчастями, а сейчас продает автомобили.

2023 год холдинг Николая Бякова закончил не так блестяще, как раньше. Некоторые дилерские центры принесли убытки, другие принесли не так уж много денег. Лучше всего себя показал центр «Медведь-Прогресс», торгующий китайскими автомобилями Geely — 83 миллиона прибыли.

А вот хуже всех выступил «ЭлитАвто Барнаул» — дилер Voyah закончил финансовый год с убытком в 7 миллионов рублей. Видимо, жителей Алтайского края не впечатлили гибриды и электрокары от Dongfeng.

Бизнесы Николая Бякова

Наименование

Полное владение, %

ООО «МЕДВЕДЬ-ВОСТОК»

100

ООО «МЕДВЕДЬ АТЦ»

100

ООО «ПРОГРЕСС»

100

ООО «ХЕНДЭ-ЦЕНТР КРАСНОЯРСК»

100

ООО «МЕДВЕДЬ» (Хакасия)

100

ООО «ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС»

100

ООО «МЕДВЕДЬ АБАКАН» (Хакасия)

100

ООО «МЕДВЕДЬ-СЕРВИС»

100

ООО «ЦКР „МЕДВЕДЬ"»

100

ООО «ПАРТНЕР-Н»

100

ООО «МЕДВЕДЬ-СЕВЕР»

100

ООО «СКБ»

100

ООО «МЕДВЕДЬ-ПРОГРЕСС»

100

ООО «МЕДВЕДЬ ПРЕМИУМ»

100

ООО «МЕДВЕДЬ-ЗАПАД»

100

ООО «МЕДВЕДЬ АЛЬЯНС»

100

ООО «МЕДВЕДЬ ХОЛДИНГ»

100

ООО «МЕДВЕДЬ-СЕВЕРАВТО»

87,5

ООО «МТРЕЙД»

75

ООО «ЭЛИТАВТО»

70

ООО «ЭЛИТАВТО КЕМЕРОВО» (Кемеровская область)

70

ООО «ЭЛИТАВТО СИБИРЬ» (Новосибирская область)

70

ООО «ЭЛИТАВТО БАРНАУЛ» (Алтайский край)

70

10. Владимир Егоров с сыном

Фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru
Активы ₽5 557 041 639
Выручка ₽10 844 652 375
Прибыль ₽569 574 375

Владимир Егоров — один из главных застройщиков Красноярска, владелец строительной компании «Сибиряк». Основной доход 72-летний бизнесмен получает не напрямую от главной компании, а от дочерних проектов.

Почти полмиллиарда рублей Егорову принесла компания «Нанжуль-7», которая занимается застройкой жилого комплекса «Нанжуль-Солнечный». Еще 209 миллионов заработала компания-застройщик ЖК «Новоостровский», а со строительства ЖК «Плодово-Ягодный» на Стасовой Егоров получил еще 159 миллионов.

Однако доходы доходами, а самому Владимиру Егорову не позавидуешь. Начнем с того, что бизнесмен и его дочь Александра Савельева уже больше года находятся под следствием по делу о мошенничестве при строительстве школы в Иланском. А многие построенные «Сибиряком» проекты вызывают все больше вопросов: то развязка на Северном шоссе развалится после дождей, то сорвутся сроки строительства подземной парковки на Театральной площади, то не получается откреститься от строительства школ в «Новоостровском».

Бизнесы Владимира Егорова

Наименование

Полное владение, %

ООО СЗ «СИБИРСКИЙ РЕГИОН»

100

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК „НОВООСТРОВСКИЙ"»

100

ООО «БОГРАДА»

100

ООО «ЭКСКЛЮЗИВ-СТРОЙ»

100

ООО «РАЗВИТИЕ»

100

ООО «СЗ „СТАСОВА"»

100

ООО «НОВООСТРОВСКИЙ»

100

ООО «УПРАВЛЕНИЕ-С»

100

ООО «СЗ „НАНЖУЛЬ 7"»

100

ООО «СЗ „ДУБРОВИНСКИЙ"»

100

ООО «СЗ „НОВООСТРОВСКИЙ ДОМ"»

100

ООО «СЗ „СУРИКОВ"»

100

ООО УСК «СИБИРЯК»

100

ООО «СЗ „НАНЖУЛЬ 14"»

100

ООО «СЗ „НАНЖУЛЬ 8"»

100

ООО «СЗ „ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ"»

100

ООО «УНИВЕРСИТЕТ-СТРОЙ»

88,89

ООО «РАЗВИТИЕ-С»

75

ООО «РСК „СИБИРЯК"»

33,33

11. Антон Дударев

Фото: prmira.ru
Активы ₽1 622 172 000
Выручка ₽10 560 076 000
Прибыль ₽779 166 400

На первый взгляд, 39-летний бизнесмен Антон Дударев занимается преимущественно строительством — ведь его «основная» компания называется «ЭлектроМонтажСтрой». Но это впечатление обманчиво.

Да, за прошлый год «ЭлектроМонтажСтрой» принес Дудареву 338 миллионов рублей. Но еще 456 миллионов бизнесмен заработал на золотодобывающих компаниях «Новый Базас» и «ЗЭР», а также на артели старателей «Горная».

Кстати, несмотря на то, что «ЭлектроМонтажСтрой» получила госконтракты на ремонт фасадов Музтеатра и Краевого суда, компания также занимается геологоразведкой и добычей драгметаллов. К примеру, у нее есть разрешение на поиск россыпного золота на участках Немунь, Киликея и Сикитем, что расположены на севере Красноярского края. Работает компания Дударева не совсем чисто — в 2021 году прокуратура уличила ее в загрязнении участка на реке Сикитем бытовым мусором и самовольном уничтожении молодого леса на площади 500 квадратных метров.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «НОВЫЙ БАЗАС»

100

ООО «СИБГЕМ»

100

ООО «АЗИМУТ СИБИРИ»

100

ООО «АС „ГОРНАЯ“»

100

ООО «ЗЭР»

100

ООО «ЗОЛОТОЙ ПУТЬ» (Бурятия)

100

ООО «ОБОГАТИТЕЛЬ»

100

ООО «БЕРЕЗОВКА НК» (Кемеровская область)

100

ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ»

100

АО «КАРАТ»

100

ООО «КВАРЦ»

100

ООО «ЗДК»

90

ООО «ПКК КВАРЦ»

51

ООО «ТИТАН СИБИРИ»

90

ООО «ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА „ГОРИЗОНТ“»

90

12. Василий и Анна Германы

Фото: biz360.ru
Активы ₽6 303 043 987
Выручка ₽5 075 838 730
Прибыль ₽888 803 549

46-летний Василий Герман занимается лизинговой компанией «Дельта», которая в 2023 году принесла ему более чем полмиллиарда рублей. Компания предлагает в лизинг промышленную технику, оборудование и транспорт — среди брендов XCMG, Caterpillar, Komatsu и другие. У остальных компаний Германа прибыли скромнее: «Персонал», «ИланВзрывСтрой» и купленная в прошлом году «Альта Северо-Запад» заработали чуть больше100 миллионов рублей.

Супруга бизнесмена Анна Герман полностью владеет агрохолдингом «Дары Малиновки», который открыла вместе с мужем. В 2022 году в одном из интервью Анна говорила, что ранее никогда не занималась сельским хозяйством и холдинг на старте столкнулся с рядом серьезных препятствий: от дорогой логистики до отсутствия доверия со стороны покупателей.

Тем не менее, годовая выручка предприятия приблизилась к двум миллиардам рублей, а чистая прибыль составила 256 миллионов.

Бизнесы Василия Германа

Наименование

Полное владение, %

ООО «ЭЙФОРИЯ»

100

ООО «УК „САТУРН"»

100

ООО «ПЕРСОНАЛ»

100

ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ „ДЕЛЬТА"»

100

ООО «АЛЬТА ПОВОЛЖЬЕ» (Нижегородская область)

100

ООО «АЛЬТА СЕВЕРО-ЗАПАД» (Ленинградская область)

100

ООО «ИЛАНВЗРЫВСТРОЙ»

81,82

СПК «КАНАЧУЛЬСКИЙ»

27,58
Бизнесы Анны Герман

Наименование

Полное владение, %

ООО «СХП „ДАРЫ МАЛИНОВКИ"»

100

ООО «ТЕССЕРАКТ»

40

СПК «КАНАЧУЛЬСКИЙ»

20,68

13. Александр Иванов

Фото: dk.ru
Активы ₽2 184 514 200
Выручка ₽5 411 913 000
Прибыль ₽1 935 213 000

Александр Иванов владеет 60% всего одной компании — «Красиндорстрой». За 2023 год фирма принесла совладельцу немногим меньше двух миллиардов рублей.

Компания Иванова занимается добычей щебня на месторождении «Гладкая Кача» в Емельяновском районе. Щебень «Красиндорстроя» использовался при строительстве объектов Универсиады в 2019 году. После соревнований полиция возбудила более 10 уголовных дел, но поставщика щебня это не коснулось.

В целом, компания Иванова ведет бизнес без скандалов, разве что однажды судилась с травмированным рабочим из-за моральной компенсации после падения с контейнера.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КРАСИНДОРСТРОЙ»

60

14. Сергей Ефименко

Фото: prmira.ru
Активы ₽2 441 142 490
Выручка ₽3 455 464 460
Прибыль ₽1 194 963 850

Сергей Ефименко владеет добывающей компанией «Шахтостроительное управление» в Норильске. Компания работает подрядчиком Заполярного филиала «Норникеля», занимается проходкой горных выработок и взрывными работами на рудниках «Октябрьский», «Таймырский» и «Скалистый».

За 2023 год «ШСУ» принесло Ефименко 1 миллиард 193 миллиона рублей. Еще 1,7 миллиона бизнесмен заработал на петербургской компании «Техмашсервис», которая специализируется на поставках буровой техники.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ШСУ»

100

ООО «ТЕХМАШСЕРВИС» (Санкт-Петербург)

51

15. Олег Кобыльняк

Олег Кобыльняк в центреОлег Кобыльняк в центре
Олег Кобыльняк в центре. Фото: соцсети
Активы ₽1 625 273 000
Выручка ₽7 923 737 000
Прибыль ₽406 622 000

61-летний Олег Кобыльняк владеет группой компаний «Орион», куда входят «Орион-Моторс», «Орион-Сервис», «ОрионГАЗ» и «Автоцентр Орион».

Кобыльняк с 1998 года занимается продажей и обслуживанием грузовиков марок Isuzu, КамАЗ и ГАЗ. В прошлом году бизнесмен начал торговать китайскими грузовиками Dongfeng.

Убыточных дилерских центров у Кобыльняка нет, при этом основной доход ему обеспечивает продажа автомобилей ГАЗ и КамАЗ в «Орион-Моторс» — в 2023 году дилерский центр принес бизнесмену 269 миллионов чистыми.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ОРИОН — МОТОРС»

100

ООО «ОРИОН-СЕРВИС»

100

ООО «АВТОЦЕНТРГАЗ ОРИОН»

100

ООО «ОРИОНГАЗ СЕРВИС»

100

ООО «ДАРС»

50

16. Денис Зиновьев

Фото: соцсети
Активы ₽1 419 606 577
Выручка ₽7 296 788 416
Прибыль ₽522 832 941

49-летний Олег Зиновьев единолично владеет компанией «Транзит Карго», которая занимается контейнерными перевозками по Северному морскому пути. Кораблями, самолетами и грузовиками Зиновьев доставляет грузы и важные документы из Норильска в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Архангельск и Казань.

«Транзит Карго» принесла Зиновьеву 343 миллиона по итогам 2023 года. Еще 194 миллиона бизнесмен заработал на компании «МеталлургМаш Инжиниринг», которая занимается сопровождением проектов на рынках черной, цветной и специальной металлургии, горнодобывающей промышленности и тяжелого машиностроения.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

АО «ВСТ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»

100

ООО «ММИ» (Москва)

100

ООО «СПОРТ ИНВЕСТ ГРУПП»

100

ООО «ТРАНЗИТ КАРГО»

100

ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»

33,31

17. Виктор Игошин

Фото: kraspilot.ru
Активы ₽1 934 976 000
Выручка ₽4 208 381 000
Прибыль ₽670 464 000

Виктор Игошин владеет компанией по производству котлов отопления ZOTA, в 2023 году она принесла 63-летнему бизнесмену 650 миллионов рублей.

Компания работает уже 28 лет и предлагает электрические котлы собственного производства мощностью от 3 до 400 киловатт. Игошин владеет ZOTA с момента ее основания в 1998 году.

Кроме того, Виктор Игошин — пилот-любитель. С 1996 года бизнесмен пилотирует спортивные самолеты и прыгает с парашютом. Он не раз занимал призовые места на соревнованиях по высшему пилотажу и дважды брал золото на Чемпионате России, пилотируя ЯК-52.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ЗОТА-ТРЕЙД»

100

ООО «ЗОТА ТЕРМ»

100

ООО «ЗОТА ЭЛЕКТРИК»

100

ООО СК «ЗОТА ИНЖИНИРИНГ»

100

ООО «ЗОТА»

100

18. Сергей Руденко

Фото: transitsv.ru
Активы ₽2 259 244 000
Выручка ₽3 275 091 500
Прибыль ₽777 245 500

Сергей Руденко — совладелец судоходной компании «Транзит-СВ» и ее же генеральный директор. Руденко принадлежит ровно половина компании, другой владеет его партнер Вячеслав Власов.

Компания «Транзит-СВ» больше 30 лет занимается речными перевозками в Енисейском бассейне. За 2023 год она принесла Руденко более 733 миллионов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ОПХ ИРБИС» (Хакасия)

50

ООО «ОХОТНИЧЬЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕДВЕДЬ» (Хакасия)

50

АО «КСОТ»

50

ООО «СК ТРАНЗИТ-СВ»

50

19. Вячеслав Власов

Фото: prmira.ru
Активы ₽2 259 161 000
Выручка ₽3 274 848 500
Прибыль ₽777 205 500

Сразу же за своим партнером Сергеем Руденко идет бизнесмен Вячеслав Власов. На деятельности «Транзит-СВ» Власов заработал столько же, сколько и Руденко — 733 миллиона.

В отличие от своего партнера, Власов имеет доли всего в двух компаниях и не занимается охотничье-промысловым бизнесом, поэтому отстает от Руденко по прибыли и активам на несколько сотен тысяч рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

АО «КСОТ»

50

ООО «СК ТРАНЗИТ-СВ»

50

20. Вадим Сулаков

Фото: prmira.ru
Активы ₽1 126 711 748
Выручка ₽6 303 454 762
Прибыль ₽477 198 265

58-летний Вадим Сулаков — главный владелец компании по производству мороженого «Славица». Основной доход Сулаков получает с фабрик мороженого и торговой компании «Крайс-Торг».

Связанные с мороженым компании у Сулакова открыты во многих регионах России: в Красноярском крае, Саратовской, Кемеровской, Ульяновской, Астраханской, Оренбургской и Челябинской областях, в республиках Татарстан и Дагестан.

«Славица» не самая скандальная компания на рынке, но известна провокационными названиями своего мороженого. Сейчас это может прозвучать странно, но в 2019 году председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета республики Татарстан (там расположена фабрика «Славицы») Марат Галеев жестко критиковал компанию за названия «Хохол», «Обамка» и «Бедный еврей». Галеев отметил, что это эксплуатация бытового расизма, с которым необходимо бороться, а не культивировать в общественном сознании.

Стоит ли говорить о том, что «Хохла» и «Обамку» можно купить в киосках «Славицы» и сегодня?

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СЛАВИЦА» (Кемеровская область)

51,98

ООО «СЛАВИЦА-УРАЛ» (Челябинская область)

51,98

ООО «БЛИЦ»

51,97

ООО «СТАРТ» (Саратовская область)

51,97

ООО «СЛАВИЦА» (Астраханская область)

51,97

ООО «МЫС ЮЖНЫЙ» (Краснодарский край)

51,97

ООО «СЛАВИЦА» (Тульская область)

51,97

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ „СЛАВИЦА“» (Хакасия)

51,97

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“» (Татарстан)

49,06

ООО «ТК „КРАЙС-ТОРГ““

51,97

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“» (Татарстан)

30,81

ООО «ГК „КРАЙС“» (Татарстан)

47,42

ООО «СЛАВИЦА-Н» (Новосибирская область)

46,58

ООО «СЛАВИЦА» (Оренбургская область)

46,58

ООО «СЛАВИЦА» (Волгоградская область)

46,58

ООО «СЛАВИЦА КРЫМ» (Крым)

46,58

ООО «СЛАВИЦА» (Самарская область)

46,58

ООО «ФАБРИКА ПОЛУФАБРИКАТОВ „ВДОВОЛЬ“» (Хакасия)

46,58

ООО «СЛАВИЦА КАСПИЙ» (Дагестан)

36,35

ООО «ТК „СЛАВИЦА“» (Татарстан)

27,11

ООО «ТД „СЛАВИЦА“» (Татарстан)

27,82

ООО «УМКА» (Татарстан)

25,42

ООО «ПОЛЮС» (Ульяновская область)

25,42

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“ »

24,24

ООО «СИБИНФОРМ»

10,33

21. Олег Сипетый

Олег и Наталья СипетыеОлег и Наталья Сипетые
Олег и Наталья Сипетые. Фото: happydeti24.ru
Активы ₽1 214 648 828
Выручка ₽10 278 798 624
Прибыль ₽264 813 052

Олег Сипетый — самый публичный совладелец сети «Командор». Немало этому способствует его супруга Наталья, активно ведущая соцсети.

Сипетый в бизнесе давно, первую фирму он основал с однокашниками сразу после выпуска из института, а первый магазин «Командор» бизнесмен сотоварищи открыли в 1999 году.

Именно «Командор» принес Олегу Сипетому 104 миллиона в 2023 году, еще 99 миллионов бизнесмен заработал на компании «ИТ-Левел».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ИТ-ЛЕВЕЛ»

50

ООО «ДИСКОНТНЫЙ КЛУБ»

50

ООО «КРЕАТИВ»

50

ООО «СИБПАКЕТ»

25,5

ООО «КОМПАС-СИБИРЬ ТРЕЙД»

25

ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»

20

ООО ФИРМА «МАСТЕР»

20

ООО «ТС КОМАНДОР»

12,8

ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»

10,8

ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»

10,8

ООО «ЮНОСТЬ»

10,8

ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»

10,8

ООО «КРАС-ЭКС»

10,8

ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»

10,8

ООО «МИЦАР»

10,8

ООО «ТРК ЛИЗИНГ»

10,8

ООО «АЛЬКОН»

10,8

ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»

10,8

22. Александр Южанников

Александр Южанников в центре — получает знак отличия «За заслуги перед городом Красноярском» II степениАлександр Южанников в центре — получает знак отличия «За заслуги перед городом Красноярском» II степени
Александр Южанников в центре — получает знак отличия «За заслуги перед городом Красноярском» II степени. Фото: admkrsk.ru
Активы ₽1 554 453 526
Выручка ₽13 441 587 861
Прибыль ₽210 396 052

Еще один совладелец сети «Командор». 59-летний Александр Южанников, как и большинство партнеров сети, владеет небольшой долей в компании — всего 15%. Тем не менее, супермаркеты принесли ему 124 миллиона в 2023 году, чем не может похвастаться ни один из других его бизнесов.

Так, Южанникову принадлежит доля в «Красноярск зерно» и «Элеваторе», совокупно они принесли чуть более 28 миллионов. Собственные бизнесы коммерсанта не такие прибыльные, больше всего заработала ресурсоснабжающая организация «Ресурсы-Сибирь» — немногим более 9 миллионов.

Кроме того, Южанников еще и политик — долгое время был депутатом горсовета Красноярска и даже безуспешно выдвигался в мэры города.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ЭНЕРГО-ТЕРМ»

100

ООО «ВТК СНАБ»

100

ООО «СЦМ»

100

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРСЫ-СИБИРЬ»

100

ООО «ИНФОКОМ»

100

ООО «ИНФОКОМ-М»

67

ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»

51

ООО «КРАСТЕХНЕД»

25

ООО «ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ»

20

ООО «ЭЛЕВАТОР»

20

ООО «КРАСНОСОПКИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ»

20

ООО «УЯРСКОЕ ХПП»

20

ООО «КРАСНОЯРСК ЗЕРНО»

20

ООО «КУРАГИНСКОЕ ХПП»

20

ООО «ШАЛОБОЛИНСКОЕ»

20

ООО «АХ ОГОРОД»

17

ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»

16

ООО «ЮНОСТЬ»

16

ООО «КРАС-ЭКС»

16

ООО «МИЦАР»

16

ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»

16

ООО «СИБИРСКАЯ ОДЕЖДА»

15,56

ООО «ТС КОМАНДОР»

15,2

ООО «АЛМАКОР И К»

12

23. Егор Огиенко

Фото: prmira.ru
Активы ₽1 111 700 000
Выручка ₽5 753 956 000
Прибыль ₽446 397 000,

Егор Огиенко — единоличный владелец компании «РегионСнаб», занимающейся оптовой торговлей нефтепродуктами. Оптовая сеть работает в Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областях.

Особыми скандалами торговец топливом не отметился, разве что в августе прошлого года красноярцев немного припугнули возможным дефицитом бензина. Тогда Ачинский НПЗ ненадолго прекратил выдачу топлива, а «РегионСнаб» немного подлил солярки в огонь и перестал публиковать у себя отпускные цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92.

Топливного коллапса в Красноярском крае, конечно же, не случилось.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «РЕГИОНСНАБ»

100

24. Василий и Ирина Поповы

Фото: dk.ru
Активы ₽2 621 132 711
Выручка ₽2 738 377 230
Прибыль ₽914 069 553

Ирина Попова полностью владеет строительным холдингом «Арбан». Первая компания появилась в 1992 году, группа строила жилые комплексы «Скандис» и бизнес-центр «Баланс» на Маерчака.

Справедливости ради, «Арбан» основал муж Ирины — старовер Василий Попов. Однако в этом году весь бизнес перешел Ирине, а Василий остался на должности гендиректора холдинга.

В этом году «Арбан» выкупил под КРТ 3,6 гектара на Стасовой, включая недостроенный корпус Аграрного университета, и собирался строить жилой комплекс на территории бывшего пионерского лагеря «Березки» в Удачном. Последнее, правда, не вышло — на публичных слушаниях горожане высказались против застройки.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СЗ КОМПАНИЯ „АРБАН“»

100

ООО «КАНСКИЙ КСК»

100

ООО «АРБАН-ИНВЕСТ»

100

ООО «АДАМАНТ»

100

ООО УК «ВЫСОТА»

22,98

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „АРБАН“»

100

ООО «СЗ „АРБАН-2022“»

100

ООО «СЗ ГСК „АРБАН“»

100

АО «СЗ „АРБАН“»

100

ООО «АЛЛАНИТ»

100

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК „АРБАН“»

100

25. Сергей Владимиров

Фото: prmira.ru
Активы ₽2 025 694 000
Выручка ₽3 406 853 000
Прибыль ₽391 433 000

Сергей Владимиров владеет транспортной компанией «СибТрансГрупп» и заводом геосинтетических материалов в Дивногорске.

В 2023 году «СибТрансГрупп»  принесла Владимирову 356 миллионов рублей чистой прибыли. Завод закончил год куда скромнее — прибыль составила всего 34 с небольшим миллиона,

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СИБТРАНСГРУПП»

100

ООО «ЗАВОД ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»

100

26-27. Виталий Патрушин

Виталий Патрушин справаВиталий Патрушин справа
Виталий Патрушин справа. Фото: соцсети
Активы ₽1 185 061 000
Выручка ₽3 214 795 000
Прибыль ₽704 182 500

Виталий Патрушин — еще один пример selfmade-миллиардера в этом списке. В 1993 году Патрушин со своим партнером Владимиром Сафроновым занялись стекольным бизнесом, причем начинали с бартера — меняли доски на автомобильное стекло.

В 1997 открыли первую производственную базу и к настоящему времени компания «Сибгласс» занимает одну из лидирующих позиций на сибирском стекольном рынке. За прошлый год Патрушин заработал на «Сибгласс» 349 миллионов, еще 148 миллионов ему принесла «ССК-Трейд».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ИНЖЕНЕР СТЕКЛОВ»

50

ООО УК «СИБГЛАСС ГРУПП»

50

ООО «СИБГЛАСС-НОВОСИБИРСК» (Новосибирская область)

50

ООО «СИБГЛАСС-КУЗБАСС» (Кемеровская область)

50

ООО «СИБГЛАСС-АБАКАН» (Хакасия)

50

ООО «СИБГЛАСС-АЛТАЙ» (Алтайский край)

50

ООО «ССК-ТРЕЙД»

50

ООО «СИБГЛАСС-СТРОЙПАКЕТ»

50

ООО «СИБГЛАСС»

50

ООО «СТЭП-1» (Новосибирская область)

50

 

26-27. Владимир Сафронов

Владимир Сафронов крайний левый на фотоВладимир Сафронов крайний левый на фото
Владимир Сафронов крайний левый на фото. Фото: соцсети
Активы ₽1 185 061 000ㅤ
Выручка ₽3 214 795 000
Прибыль ₽704 182 500

«Сибгласс» оказался примером абсолютно равного партнерства, ведь совладелец бизнеса Владимир Сафронов имеет в активах и заработал ровно столько же, сколько Виталий Патрушин.

Оба партнера в равных долях владеют одними и теми же компаниями.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ИНЖЕНЕР СТЕКЛОВ»

50

ООО УК «СИБГЛАСС ГРУПП»

50

ООО «СИБГЛАСС-КУЗБАСС» (Кемеровская область)

50

ООО «СИБГЛАСС-НОВОСИБИРСК» (Новосибирская область)

50

ООО «СИБГЛАСС-АБАКАН» (Хакасия)

50

ООО «СИБГЛАСС-АЛТАЙ» (Алтайский край)

50

ООО «ССК-ТРЕЙД»

50

ООО «СИБГЛАСС-СТРОЙПАКЕТ»

50

ООО «СИБГЛАСС»

50

ООО «СТЭП-1» (Новосибирская область)

50

 

28. Нина Пермина

Фото: prmira.ru
Активы ₽4 120 410 000
Выручка ₽4 365 400 000
Прибыль ₽180 082 000

Нина Пермина претендует на номинацию самого загадочного бизнесмена этого топа. Она единолично владеет компанией «ВебНефть», о которой почти нечего сказать.

Смотрите сами — сайт состоит всего лишь из заглушки с названием компании (наше уважение такому лендингу), раньше компания называлась «Приват-Лес», юридически располагается в квартире на улице Кольцевой, а в 2023 году «ВебНефть» совершила всего одну сделку — и ту по продаже леса.

Тем не менее, активы в 4 миллиарда и прибыль в 180 миллионов игнорировать никак нельзя.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ВЕБНЕФТЬ»

100

ООО «РЕСУРС»

100

29. Павел Пестриков

Фото: newslab.su
Активы ₽837 199 000
Выручка ₽10 052 565 000
Прибыль ₽220 685 000

Павел Пестриков единолично владеет компанией «Карьерные машины», которая поставляет и обслуживает дорожную и строительную технику. В 2023 году компания принесла Пестрикову 196 миллионов чистой прибыли.

Два других бизнеса Пестрикова далеко не такие прибыльные. Машиностроительный «Борус» занят производством спецтехники и навесного оборудования, он принес владельцу всего 21 миллион рублей. А центр по продаже бульдозеров ТМ10 «Техномир-Восток» и вовсе заработал чистыми всего 2 миллиона.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «БОРУС»

100

ООО «КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ»

100

ООО «ТЕХНОМИР — ВОСТОК»

100

30. Андрей Капля

Фото: prmira.ru
Активы ₽782 467 500
Выручка ₽5 475 517 000
Прибыль ₽261 868 000

Андрей Капля — еще один бизнесмен, торгующий спецтехникой. Его компания «Автоспецмаш» продает грузовики, автокраны, тракторы и прочее — среди брендов уже стандартные для российского рынка Zoomlion, Lonking, XGMA и Sitrak. Ко всему прочему, компания торгует спецтехникой «Кировец».

За 2023 год «Автоспецмаш» заработал чистыми 171 миллион рублей. Еще 90 миллионов Капле принесла компания «НБС-Сибирь», она сдает спецтехнику в аренду.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «АВТОСПЕЦМАШ»

100

ООО «СХП „БУЗИМ-АГРО“»

100

ООО «СТБ»

100

ООО «УК „СОЗВЕЗДИЕ“»

100

ООО СХП «ОСЕНЬ»

100

ООО «НБС-СИБИРЬ»

75

31. Виталий Белов

Фото: prmira.ru
Активы ₽1 279 426 000
Выручка ₽4 972 742 000
Прибыль ₽174 580 000

Виталий Белов владеет компанией «АСервис», которая занимается подготовкой участков к добыче полезных ископаемых и ремонтом спецтехники. В 2023 году она принесла бизнесмену 157 миллионов рублей.

Другой бизнес Белова далеко не такой прибыльный. 21 миллион принесли компании «МКВ Система» и «МКВ Трейдинг Систем». Гостиничная фирма «Мир 12» закончила год с убытком в 4 миллиона рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «АСЕРВИС»

100

ООО «МВК СИСТЕМА»

100

ООО «МИР 12»

100

ООО «РЕШЕНИЕ» (Москва)

100

ООО «МВК ТРЭЙДИНГ СИСТЕМ»

100

32. Олег Матюшкин

Фото: t.me/deloros24
Активы ₽874 253 290
Выручка ₽3 607 673 920
Прибыль ₽252 749 190 ь 

Олег Матюшкин единолично владеет логистической компанией «Союзмаш-Инжиниринг». Компания специализируется на продаже и установке модульных зданий Containex — среди клиентов «Норникель», «Русал», «Полюс» и другие компании, использующие вахтовый метод работы.

За 2023 год модульные дома принесли Матюшкину 250 миллионов рублей. Другой его бизнес похвастать заметной прибылью не может.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ПРОТЕКСЕРВИС»

100

ООО «ВЖК-КОМПЛЕКТ»

100

ООО «СМ-ИНЖ»

100

ООО «СМС»

100

ООО «ГК-ГИДРО»

51

33. Тумас Чивчян и сыновья

Гоча Чивчян — самый узнаваемый член семьиГоча Чивчян — самый узнаваемый член семьи
Гоча Чивчян — самый узнаваемый член семьи. Фото: orion-tennis.ru
Активы ₽1 320 320 505
Выручка ₽3 031 713 997
Прибыль ₽259 832 765

Тумас Чивчян и его сыновья Артем и Георгий владеют сетью магазинов техники и автозапчастей «Вираж». В последние годы Чивчяны активно масштабировали бизнес, сейчас в Красноярске работают шесть магазинов «Вираж», которые семья бизнесменов не без причины называет гипермаркетами техники.

Однако 2023 год для красноярских маркетов был далеко не прибыльным — убыток местных магазинов Чивчянов составил 193 миллиона. Зато единственный техмаркет в Москве принес семье 376 миллионов чистой прибыли.

Кстати, младший сын Тумаса Чивчяна Георгий — известный в России дрифт-рейсер. Гоча — действующий чемпион Российской дрифт-серии, выступает за команду Takayama Forward Auto.

Бизнесы семьи Чивчян

Наименование

Полное владение, %

ООО «ГРАНД-ТРЕЙД»

100

ООО ТК «ГАЛАКТИКА»

100

ООО «АДН»

100

ООО «ВИРАЖ»

100

ООО «ВИРАЖ ЮГ» (Краснодарский край)

100

ООО ФИТНЕС-ЦЕНТР «ГАРАЖ»

100

ООО «ВИРАЖ МСК» (Москва)

100

34. Денис Васильев

Фото: соцсети
Активы ₽843 849 104
Выручка ₽2 969 421 303
Прибыль ₽463 834 569

В строительном холдинге «СМ.Сити» Денис Васильев занимает скромную должность заместителя гендиректора по экономике. Тем не менее, среди всех партнеров холдинга именно он имеет наибольшую долю в компании.

В 2023 году Денис Васильев заработал 199 миллионов на застройщике «Академгородок», 180 миллионов на компании «СМ.Инвест» и еще 65 миллионов на УК «СМ.Сити».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СЗ „М2 ГРУПП“»

45

ООО «СИБИРЬЕВРОСТРОЙ»

33,75

ООО «СМ. ИНВЕСТ»

25

ООО «СЗ „АКАДЕМГОРОДОК“»

25

ООО «УК „СМ. СИТИ“»

21,85

ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»

21,85

ООО «ФИНАРТ»

5,36

ООО «СЗ „НОВЫЙ ГОРОД“»

19,03

ООО «СЗ „СИТИ“»

19,03

ООО «АЭРОПОРТ»

8,24

35. Разим Абасов

Фото: monolit-holding.ru
Активы ₽2 306 866 000
Выручка ₽7 416 426 000
Прибыль ₽75 063 000

Почетный строитель России Разим Абасов родом из Дагестана, в Красноярск попал по распределению после института, а позже начал здесь свой бизнес. Был депутатом горсовета Красноярска.

Основную прибыль Абасову обеспечили компании «Монолитстрой»  и «Азерит» — 46 и 59 миллионов соответственно. Первая занимается строительством зданий, вторая — их сносом.

Далеко не все проекты Разима Абасова закончили 2023 год в плюсе, но сколь либо заметные убытки понесли лишь «А-Сити» и «Адарастрой» — 16 и 7 миллионов убытка соответственно.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ШУМИХА»

100

ООО «ФРЦ»

100

ООО «МОНОЛИТПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ»

100

ООО «АДАРАСТРОЙ»

100

ООО «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК»

100

ООО «МОНОЛИТСТРОЙ»

100

ООО «26 ЭТАЖ»

100

ООО «МОНОЛИТХОЛДИНГ»

100

ООО «АЗЕРИТ»

100

ООО «А-СИТИ»

100

ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 22»

100

ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 5»

100

ООО СЗ «ПРОЕКТ ЖИВЁМ»

100

ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 8»

100

ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 7»

100

ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 6»

100

ООО «МОНОЛИТИНВЕСТ ПЛЮС»

100

ООО СЗ «ПРОЕКТ ЖИВЁМ-1»

100

ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 11»

100

ООО «МХ НЕДВИЖИМОСТЬ»

100

ООО «МОНОЛИТТЕХНОСЕРВИС»

100

ООО «СЗ УНИВЕРСАЛСТРОЙ»

100

ООО «ПЕРВАЯ БАШНЯ»

100

ООО «ПАРКОВКА»

100

ООО «ДСК-2010»

100

ООО «МОНОЛИТСТРОЙ»

100

ООО «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 16»

100

ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 12»

100

ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 13»

100

ООО «ПАРКОВКИ»

100

ООО «СИТИ 3»

100

ООО «КРАСНОЯРСК-СИТИ ПЛЮС»

40

36. Сергей Чернов

Фото: prmira.ru
Активы ₽865 750 060
Выручка ₽7 609 004 108
Прибыль ₽133 884 902

Сергей Чернов — еще один, далеко не последний в этом списке совладелец сети «Командор». Даже небольшая доля в 9,8% принесла бизнесмену 78 миллионов в 2023 году.

А доли в компаниях «Крас-Экс», «Алькон», «ДМ Трейдинг», «СтройПрестиж» и других добавили в копилку Чернова еще более 50 миллионов.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ПРОФНЕДВИЖИМОСТЬ»

100

ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»

20

ООО ФИРМА «МАСТЕР»

20

ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»

9,8

ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»

9,8

ООО «ЮНОСТЬ»

9,8

ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»

9,8

ООО «КРАС-ЭКС»

9,8

ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»

9,8

ООО «МИЦАР»

9,8

ООО " ТРК ЛИЗИНГ »

9,8

ООО «АЛЬКОН»

9,8

ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»

9,8

ООО «ТС КОМАНДОР»

9,6

37. Роман Беломестных

Фото: prmira.ru
Активы ₽1 062 551 000
Выручка ₽3 387 628 000
Прибыль ₽180 595 000

Единственная компания Романа Беломестных — «СтройТехИнвест» — занимается поставками спецтехники фирм Hyundai, Shantui, Shehwa и SDLG, включая вилочные погрузчики, экскаваторы, бульдозеры и навесное оборудование для них.

В 2023 году «СТИ» принесла Беломестных 180 миллионов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СТРОЙТЕХИНВЕСТ»

100

38. Сергей Ярошенко

Ярошенко на собственном складеЯрошенко на собственном складе
Ярошенко на собственном складе. Фото: gk-yaroshenko.ru
Активы ₽1 017 076 660
Выручка ₽3 712 767 050
Прибыль ₽152 909 960

Сергей Ярошенко с недавнего времени единолично владеет компанией «Ритейл Логистик Сервис», она же «Региональный Логист Светофора». Совладелец Александр Патрушев вышел из доли в 2022 году.

Как видно из названия, в основном компания обслуживает логистические потребности сети дискаунтеров семьи Шнайдер. Это принесло Ярошенко 140 миллионов. Еще 21 миллион бизнесмен заработал на «Сибирской кондитерской компании», которая занимается поставками корпоративных и новогодних подарочных наборов.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «РЛС»

100

ООО «СИБИРСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ»

100

ООО «ВСОК»

100

ООО «ВЛАДЕЛИТА РУС»

100

ООО «ФОРС»

100

ООО «ФОРС-ЦЕНТР»

99

ООО «ФОРС-НИЖНИЙ» (Нижегородская область)

99

ООО «ФОРС-ЮГ» (Краснодарский край)

99

ООО «ЯРМЭН»

51

ООО «ВАРВАРИН КЛЮЧ»

50

ООО «СЭТКОМ»

50

39. Сергей Макин

Фото: prmira.ru
Активы ₽840 698 865
Выручка ₽7 251 511 418
Прибыль ₽131 310 377

И снова у нас в топе совладельцы «Командора» — они занимают следующие три позиции. Первым по достатку идет Сергей Макин с долей 9,1%. В 2023 году Макин заработал на «Командоре» 74 миллиона рублей, еще 30 миллионов ему принесли «ДМ-Трейд» и «Крас-Экс».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КОМАНДОР ПЕРСОНАЛ»

100

ООО «МАСТЕР-СЕТИ»

100

ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»

20

ООО ФИРМА «МАСТЕР»

20

ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»

9,8

ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»

9,8

ООО «ЮНОСТЬ»

9,8

ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»

9,8

ООО «КРАС-ЭКС»

9,8

ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»

9,8

ООО «МИЦАР»

9,8

ООО «ТРК ЛИЗИНГ»

9,8

ООО «АЛЬКОН»

9,8

ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»

9,8

ООО «ТС КОМАНДОР»

9,1

40. Олег Ипатюк

Фото: соцсети
Активы ₽832 531 865
Выручка ₽7 229 429 918
Прибыль ₽129 816 877

Следующий совладелец «Командора», Олег Ипатюк, имеет те же 9,1% и 74 миллиона. В целом, его активы сопоставимы с Макиным, однако вместо доли в более-менее прибыльном «Командор Персонал», он владеет агентством «Пальмира Недвижимость» с нулевой бухгалтерской отчетностью, этот недобор в полтора миллиона и поставил Ипатюка на более низкое место в топе.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ПАЛЬМИРА НЕДВИЖИМОСТЬ»

100

ООО «ЭКОМИР»

25

ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»

20

ООО ФИРМА «МАСТЕР»

20

ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»

9,8

ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»

9,8

ООО «ЮНОСТЬ»

9,8

ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»

9,8

ООО «КРАС-ЭКС»

9,8

ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»

9,8

ООО «МИЦАР»

9,8

ООО «ТРК ЛИЗИНГ»

9,8

ООО «АЛЬКОН»

9,8

ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»

9,8

ООО «ТС КОМАНДОР»

9,1

41. Андрей Дресвянников

Фото: «Командор»
Активы ₽832 495 865
Выручка ₽7 229 052 418
Прибыль ₽129 783 377

Завершает этот парад «командоров» Андрей Дресвянников. В торговой сети он тоже имеет долю в 9,1%, заработал те же 74 миллиона.

По выручке Дресвянников отстает от своего партнера Олега Ипатюка ровно на 33 500 рублей — именно столько принесла Ипатюку компания «Экомир». В остальном их активы, можно сказать, идентичны.

Бизнесы

Наименование

Местонахождение

Полное владение, %

ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»

Красноярский край, г. о. город Красноярск, г Красноярск, ул 78 Добровольческой Бригады, д. 12, офис 605

20

ООО ФИРМА «МАСТЕР»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 6 к. А

20

ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 39 пом. 35

9,8

ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 51/1

9,8

ООО «ЮНОСТЬ»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Копылова, д. 72

9,8

ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. ЗД. 1 стр. 39 пом. 35 офис 2.2

9,8

ООО «КРАС-ЭКС»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. ЗД. 1 стр. 39

9,8

ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 39 пом. 35

9,8

ООО «МИЦАР»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Шевченко, д. 60

9,8

ООО «ТРК ЛИЗИНГ»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 51 офис 4-14

9,8

ООО «АЛЬКОН»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. ЗД. 1 стр. 39 пом. 35 офис 2.1

9,8

ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»

Красноярский край, г. о. город Ачинск, г Ачинск, мкр. 3-й, стр. 39, помещ. 1 КАБИНЕТ 9

9,8

ООО «ТС КОМАНДОР»

Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 51/1

9,1

42-43. Роман Ворошилов

Фото: prmira.ru
Активы ₽728 171 400ㅤ
Выручка ₽1 803 971 000
Прибыль ₽645 071 000

Второй совладелец компании «Красиндорстрой» с долей 20%. Как и в случае мажоритарного собственника компании Александра Иванова, это единственный бизнес Ворошилова.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КРАСИНДОРСТРОЙ»ㅤ

20

42-43. Владимир Лобынцев

Фото: prmira.ru
Активы ₽728 171 400
Выручка ₽1 803 971 000ㅤ
Прибыль ₽645 071 000

Третий совладелец компании «Красиндорстрой» с долей 20%. Как и в случае мажоритарного собственника компании Александра Иванова, это единственный бизнес Лобынцева.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КРАСИНДОРСТРОЙ»

20ㅤ

44. Александр Васильев

Фото: sm-city.ru
Активы ₽757 948 224
Выручка ₽2 164 613 106
Прибыль ₽399 436 491

Александр Васильев — еще один совладелец холдинга «СМ.Сити» с долей 15% в материнской компании. В холдинге он занимает должность директора по маркетингу.

Наибольшую прибыль Александру Васильеву принесла компания «Ситимаркетинг», которой он и руководит — 133 миллиона рублей. Далее идут застройщик «Академгородок» с прибылью в 119 миллионов и «СМ.Инвест» с прибылью в 108 миллионов.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «УК „КОМФОРТ-СИТИ“»

40

ООО «СИТИМАРКЕТИНГ»

40

ОАО «ЗЭМИ»

11,74

ООО «СЗ „ТЕЛЕВИЗОРНЫЙ“»

11,74

ООО «КЗЭМИ»

1,17

ООО «СМ. ИНВЕСТ»

15

ООО «СЗ „АКАДЕМГОРОДОК“»

15

ООО «УК „СМ. СИТИ“»

12,57

ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»

12,57

ООО «ФИНАРТ»

3,08

ООО «СЗ „НОВЫЙ ГОРОД“»

10,95

ООО «СЗ „СИТИ“»

10,95

ООО «АЭРОПОРТ»

4,74

45. Мухабат Цымлякова

Фото: prmira.ru
Активы ₽689 966 000
Выручка ₽1 936 691 000
Прибыль ₽617 993 000

Мухабат Цымлякова единолично владеет компаниями «Красноярское пуско-наладочное управление» и «КПНУ-Инвест».

Как ясно из названия, компания занимается инжинирингом, строительными, монтажными и, наконец, пусконаладочными работами. В 2023 году на этих работах Цымлякова заработала 617 миллионов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КПНУ- ИНВЕСТ»

100

ООО «КПНУ»

100

46. Александр Коропачинский

Юрий КоропачинскийЮрий Коропачинский
Фото: gorodprima.ru
Активы ₽622 063 348
Выручка ₽2 260 607 878
Прибыль ₽363 202 523

Александр Коропачинский — брат основателя «СМ.Сити» Юрия Коропачинского. Он занимает должность гендиректора холдинга, но имеет не такую большую долю как его заместитель Денис Васильев.

Доля в застройщике «Академгородок» принесла Александру 159 миллионов рублей, еще 144 миллиона — доля в «СМ.Инвест». Еще 45 и 20 миллионов принесли «СМ.Сити» и застройщик ЖК «Новый Город».

Что же до Юрия Коропачинского, то активов в России у бизнесмена больше нет. Он владеет стартапом OCSiAl со штабом в Люксембурге, который производит углеродные нанотрубки. Капитализация компании Юрия Коропачинского превышает 2 миллиарда долларов, что обеспечило бы ему первое место в топе. Однако Юрия в ряды красноярцев уже никак не втиснешь.

Бизнес

Наименование

Полное владение, %

ООО «СЗ „М2 ГРУПП“»

45

ООО «СИБИРЬЕВРОСТРОЙ»

33,75

ООО «СМ. ИНВЕСТ»

20

ООО «СЗ „АКАДЕМГОРОДОК“»

20

ООО «УК „СМ. СИТИ“»

15,13

ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»

15,13

ООО «ФИНАРТ»

3,71

ООО «СЗ „НОВЫЙ ГОРОД“»

13,18

ООО «СЗ „СИТИ“»

13,18

ООО «АЭРОПОРТ»

5,71

47. Алексей Березинский

Фото: prmira.ru
Активы ₽2 054 922 859
Выручка ₽969 708 163
Прибыль ₽283 706 940

Алексей Березинский — сын основателя агрокомплекса и заправок «Фортуна» Николая Березинского. Отец уже фактически отошел от дел, передав почти весь свой бизнес сыну. В своем агрокомплексе Николай имеет долю всего 6,1% и должность гендиректора.

На выращивании рапса Алексей Березинский заработал в 2023 году 271 миллион рублей. Оставшиеся 12 миллионов ему принесли хлебоприемное предприятие в Шарыпово и АЗС «Фортуна Плюс».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ЭДЖИН»

100

ООО «СПЕКТР»

100

ООО «ФОРТУНА ПЛЮС»

100

ООО «ФОРТУНА АГРО»

93,9

АО «ШАРЫПОВСКОЕ ХПП»

90,86

48. Надежда Нусс

Фото: соцсети
Активы ₽1 439 756 000
Выручка ₽1 060 639 000
Прибыль ₽299 055 000

Надежда Нусс числится единственным учредителем и владельцем рыбзавода «Малтат», который выращивает осетров, сигов, хариусов и стерлядей. За 2023 год завод принес Надежде Нусс 301 миллион рублей.

С заводом сейчас вроде бы все гладко, а вот у одноименного лесного холдинга, которым владеет Александр Нусс, дела пошли неважно — в прошлом году бизнесмена задержали в Москве по обвинению в мошенничестве и выводе 4,2 миллиарда рублей за границу, а в этом году — приговорили к девяти годам колонии.

Как выяснилось, входящая в группу «Малтат» компания «Сиблес проект» получила от госкорпорации ВЭБ.РФ кредиты на 4,2 миллиарда рублей. Деньги получили под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB. Фирма также подконтрольна «Малтату» и никакой контракт исполнять не собиралась.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «МАЛТАТ»

100

ООО «ТРАКТИР „ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ“»

100

49. Максим Ковальков

Фото: «Сисим»
Активы ₽952 558 010
Выручка ₽3 061 657 594
Прибыль ₽146 869 376

Максим Ковальков — еще один совладелец скандального холдинга «Сибзолото». Именно он виновен в гибели рабочих при прорыве дамб «Сисима».

В 2023 году Ковальков заработал немало. Артель старателей «Хакасия» принесла ему 64 миллиона, еще 46 — артели «Ангара-Север» и «Сисим».

Сам Максим Ковальков отбывает четырехлетний срок за нарушение правил безопасности на «Сисиме», которые повлекли за собой гибель 20 рабочих.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СИСИМ»

25,8

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА — СЕВЕР»

25,8

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ХАКАСИЯ»

25,8

ООО «АС СИБИРЬ» (Новосибирская область)

20,12

ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО»

11,61

ООО «ШААРГАН»

6,45

ООО «ЕДА»

6,45

ООО «ИШИМБА»

6,45

ООО «АГАТ»

6,45

ООО «СИРИУС»

6,45

ООО «ВАГОН-К»

6,45

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ИЮССКАЯ»

6,45

ООО «РУСМИНЕРАЛ» (Челябинская область)

6,45

ООО «ГЕОНОВАЦИЯ» (Челябинская область)

1,54

ООО «СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА»

5,16

ООО «КРАСИНТЕГРА»

5,16

ООО «СТРАЖ СЗ»

5,16

ООО «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ»

12,64

50. Юрий Донников

Фото: prmira.ru
Активы ₽848 632 000
Выручка ₽3 563 709 000
Прибыль ₽115 927 000

Юрий Донников владеет сетью магазинов «Автошина» в Красноярске. Сеть работает под юридическим названием «ОЛТА».

Единственный бизнес Донникова принес ему почти 116 миллионов в 2023 году.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ОЛТА»

100

51. Нина Петрова

Фото: prmira.ru
Активы ₽901 613 000
Выручка ₽1 709 159 500
Прибыль ₽210 118 000

Нина Петрова — мажоритарный владелец компании «Русский профиль». Занимается она не чеканкой монет, а производством алюминиевых порогов.

На этих порогах Петрова заработала более 203 миллионов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СОЛНЦЕ»

100

ООО «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ»

75

ООО «САЗ»

75

52. Алексей Ростовцев

Фото: prmira.ru
Активы ₽527 131 850
Выручка ₽13 875 995 900
Прибыль ₽102 633 800

Алексей Ростовцев владеет половиной московской торговой компании «Беллогистик», она и принесла ему наибольшую прибыль в 2023 году — 44 миллиона рублей. Еще 30 миллионов Ростовцев заработал на петербургской компании «Северо-Западный», там у него тоже половина доли.

Остаток прибыли бизнесмен добирал по-мелкому: 16 миллионов с «Азия Логистик», 15 — с «Дальнего», 14  — с  «Южного». Все это торговые и логистические компании.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

КФХ «КОРМИЛЕЦ»

99

ООО «ЮЖНЫЙ»

50

ООО «ВОЛГА» (Самарская область)

50

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» (Санкт-Петербург)

50

ООО «ТРАНСРЕГИОН»

50

ООО «ДАЛЬНИЙ»

50

ООО «ТД „АВЕДЭКС“»

50

ООО «ВИТАЛ 74»

50

ООО «АЕ-ХОЛДИНГ»

50

ООО «КУЗБАСС»

50

ООО «АЗИЯ ЛОГИСТИК»

50

ООО «ЮГ ЛОГИСТИК»

50

ООО «БЕЛЛОГИСТИК»

50

ООО «АВЕДЭКС»

40

53. Вячеслав Титов

Фото: prmira.ru
Активы ₽1 593 772 907
Выручка ₽617 952 738
Прибыль ₽342 602 808

А что Титов? А это не тот Титов из телевизора.

Вячеслав Титов владеет строительной компанией «Эверест», фишкой которой стали противоскользящие ступени.

«Эверест» принес бизнесмену 172 миллиона в прошлом году. А еще 142 миллиона Титов заработал на застройке улицы Авиаторов — его компания «Счастливый дом» сдала там ЖК Nesterov.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СЗ АЛЬЯНС»

100

ООО «КЕРАМИК — СЕРВИС»

100

ООО «ЭВЕРЕСТ»

100

ООО «БЕТОНИТ»

100

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ»

100

ООО «СЗ НОВАЯ ВЫСОТА»

100

ООО «СИБСПЕЦПРОЕКТ»

33,33

ООО «СЗ АЛЬЯНСГРУПП»

33,33

ООО «САТУРН»

33,33

ООО «ККЗ»

33,33

ООО «ПЕРВЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

33

ООО «СПЕКТР»

33

ООО «БРЗ»

33

ООО ПСК «ЕНИСЕЙЛЕССТРОЙ»

33

ООО «ПСК „КРАСНОЯРСКСТРОЙ“»

31

ООО «АЛАТАГ»

22

ООО «ВИТРАЖНИК»

20

ООО СПК «КРАСНОЯРСК»

20

ООО «БИОТЕХ»

17

54. Евгений Ковальский

Фото: sm-city.ru
Активы ₽572 130 599
Выручка ₽1 966 514 781
Прибыль ₽279 932 518

Евгений Ковальский — очередной совладелец холдинга «СМ.Сити», в нем бизнесмену принадлежит 15,2%. В компании занимает должность заместителя по девелопменту.

Как и партнеры, основную прибыль Ковальский получил с застройки Академгородка — 119 миллионов; и компании «СМ Инвест» — 108 миллионов. Сама же «СМ.Сити» принесла бизнесмену 45 миллионов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «УК „КОМФОРТ-СИТИ“»

20

ООО «УК „СМ. СИТИ“»

15,2

ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»

15,2

ООО «ФИНАРТ»

3,73

ООО «СЗ „НОВЫЙ ГОРОД“»

13,24

ООО «СЗ „СИТИ“»

13,24

ООО «АЭРОПОРТ»

5,73

ООО «СМ. ИНВЕСТ»

15

ООО «СЗ „АКАДЕМГОРОДОК“»

15

55. Александр Доценко

Фото: prmira.ru
Активы ₽684 444 208
Выручка ₽2 057 194 555
Прибыль ₽213 385 778

Александр Доценко — совладелец группы компаний «СИАЛ», работающей в сфере металлургии.

Наибольшую прибыль Донецко принес литейный завод «Сегал», он занимается производством алюминиевого профиля. Бизнесмен заработал на заводе 138 миллионов рублей. Еще 65 миллионов принесла доля непосредственно в «СИАЛ» и 15 миллионов — доля в торговой компании «СИАЛ-Профиль».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «АВТОТЕХЦЕНТР-СЕРВИС»

16,66

ООО «СИАЛАВТОФРАНЦ»

16,66

ООО «СИАЛАВТО-ВЗЛЁТКА»

16,66

ООО «УК „СИАЛАВТО“»

16,66

ООО «СИАЛАВТО»

16,66

ООО «АЙТИСМ»

14,28

ООО «ПРАГМАТИКА»

14,28

ООО «СИАЛ»

14,28

ООО «СИАЛ-ПРОФИЛЬ» (Москва)

14,28

ООО «СК „ДАК“»

14,28

ООО «ЛПЗ "СЕГАЛ“»

14,28

56. Александр Нощик

Фото: 100rus.ru
Активы ₽545 011 013,70
Выручка ₽2 186 822 265
Прибыль ₽236 504 194

Александр Нощик — еще один совладелец «СИАЛ», в группе компаний он занимает кресло генерального директора.

Литейный завод принес Нощику 138 миллионов рублей, 65 миллионов — «СИАЛ»; и 15 миллионов — «СИАЛ-Профиль». Кроме того, 10 миллионов он заработал на дилерском центре «СИАЛ», который торгует неликвидом и отходами производства литейного завода.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР „СИАЛ“»

16,67

ООО «СИАЛАР» (Москва)

14,16

ООО «АЙТИСМ»

14,28

ООО «ПРАГМАТИКА»

14,28

ООО «СИАЛ»

14,28

ООО «СИАЛ-ПРОФИЛЬ» (Москва)

14,28

ООО «СК „ДАК“»

14,28

ООО «ЛПЗ "СЕГАЛ»

14,28

57. Евгений Мутовин

Фото: соцсети
Активы ₽483 423 210
Выручка ₽13 882 581 020
Прибыль ₽101 482 260

Евгений Мутовин — партнер Алексея Ростовцева. Ему принадлежит вторая половина «Беллогистик» и других логистических компаний.

Непосредственно «Беллогистик» принесла Мутовину 44 миллиона рублей, еще 30 — петербургская компания «Северо-Западный». Мутовин обгоняет своего партнера по выручке, но отстает по чистой прибыли — сказывается наличие убыточных бизнесов.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «РЫБНАЯ АЗБУКА»

100

ООО «КРАСФУДЛОГИСТИК»

51

ООО «ЮЖНЫЙ»

50

ООО «ВОЛГА» (Самарская область)

50

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» (Санкт-Петербург)

50

ООО «ТРАНСРЕГИОН»

50

ООО «ДАЛЬНИЙ»

50

ООО «ТД „АВЕДЭКС“»

50

ООО «ВИТАЛ 74»

50

ООО «АЕ-ХОЛДИНГ»

50

ООО «КУЗБАСС»

50

ООО «АЗИЯ ЛОГИСТИК»

50

ООО «ЮГ ЛОГИСТИК»

50

ООО «БЕЛЛОГИСТИК»

50

ООО «АВЕДЭКС»

40

58. Владимир Разумкин

Фото: prmira.ru
Активы ₽545 011 013
Выручка ₽2 186 822 265
Прибыль ₽236 504 194

Совладельцы «СИАЛ» держатся в рейтинге вместе, так что Владимир Разумкин недалеко отстал от своих партнеров. В холдинге он занимает должность заместителя гендиректора и исполнительного директора литейного завода «Сегал».

Наибольшую прибыль Разумкину принес завод — 138 миллионов рублей, еще 65 миллионов бизнесмен заработал на самой компании «СИАЛ».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР „СИАЛ“»

16,67

ООО «СИАЛАР» (Москва)

14,16

ООО «АЙТИСМ»

14,28

ООО «ПРАГМАТИКА»

14,28

ООО «СИАЛ»

14,28

ООО «СИАЛ-ПРОФИЛЬ» (Москва)

14,28

ООО «СК „ДАК“»

14,28

ООО «ЛПЗ „СЕГАЛ"»

14,28

 

59. Захар Енджиевский

Фото: sobranie.info
Активы ₽619 341 080
Выручка ₽3 791 831 110
Прибыль ₽119 398 600

Захар Енджиевский единолично владеет строительным холдингом «СтройТехМонтаж». Именно он принес бизнесмену наибольшую прибыль в 97 миллионов. Еще 18 миллионов Енджиевский заработал на застройщике «Бета».

Холдинг Енджиевского занимался застройкой ЖК «Кедр», «Маэстро» и «Олимп» в Красноярске, кроме того группа строит школы и спортзалы. Помимо прочего, холдинг Енджиевского работает в Свердловске Луганской области — город стал побратимом Красноярска после начала СВО. Там компания «СтройТехМонтаж» занимается реконструкцией зданий.

Сам же бизнесмен запомнился красноярцам своей депутатской деятельностью  сначала в горсовете Красноярска, а потом в Заксобрании края. Ну как запомнился — в основном имя Захара Енджиевского фигурирует в пресс-релизах ЗС, где он преимущественно задает или поднимает вопросы. Из готовых законодательных инициатив депутата — изменение статьи «О гражданской обороне», в которую с помощью депутата внесли слова «обеспечивает и осуществляет своевременное оповещение населения».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО СЗ «СИГМА»

100

ООО «АНГУЛ»

100

ООО СЗ «КЗП»

100

ООО СЗ «М-3 ГРУПП»

100

ООО «БЕТА»

100

ООО «ДЕЛЬТА»

100

ООО «СТМ»

100

ООО «ЭПСИЛОН»

100

ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ 1» (ЛНР)

100

ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ 5» (ЛНР)

100

ООО «СТБ»

60

ООО «СТР»

39

60. Александр Бочаров

Фото: prmira.ru
Активы ₽545 004 564
Выручка ₽2 186 621 667
Прибыль ₽236 498 089

Снова в рейтинге совладелец компании «СИАЛ». Какую-либо значимую должность в компании Александр Бочаров не занимает, тем не менее имеет сопоставимые с партнерами доли.

Литейный завод «Сегал» принес Бочарову 138 миллионов, еще 65 миллионов сам «СИАЛ».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР „СИАЛ“»

16,66

ООО «СИАЛАР» (Москва)

14,16

ООО «АЙТИСМ»

14,28

ООО «ПРАГМАТИКА»

14,28

ООО «СИАЛ»

14,28

ООО «СИАЛ-ПРОФИЛЬ» (Москва)

14,28

ООО «СК „ДАК“»

14,28

ООО «ЛПЗ „СЕГАЛ"»

14,28

61. Андрей Тихонов

Фото: sibdom.ru
Активы ₽1 105 436 500
Выручка ₽681 198 000
Прибыль ₽329 141 500

Андрей Тихонов единолично владеет строительным холдингом «Готика». Главный доход Тихонову принесла застройка Стрелки — с продажи квартир в ЖК «Медео» он получил 302 миллиона рублей.

Еще 27 миллионов бизнесмену непосредственно компания «Готика».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СЗ „ГОТИКА-КОМПАС“»

100

ООО «СЗ „ГОТИКА-МЕДЕО“»

100

ООО «ГОТИКА-СТРОЙ»

100

ООО «СЗ „ГОТИКА-СОЛАР“»

100

ООО «ГОТИКА ИНВЕСТ»

100

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

100

ООО СЗ ФСК «ГОТИКА»

100

ООО «СЗ „ГОТИКА-КОСМОС2“»

100

ООО СЗ «ГОТИКА-ВАВИЛОВА»

100

ООО «СЗ „ГОТИКА-КОСМОС1“»

100

ООО «СЗ „ГОТИКА-ЗЕНИТ»

25

62. Сергей Пимоненко

Фото: prmira.ru
Активы ₽532 610 000
Выручка ₽1 781 335 000
Прибыль ₽332 396 000

Сергей Пимоненко владеет только одним бизнесом, зато каким! Ему принадлежит Красноярский майонезный завод.

Спроси красноярца, чем он заправляет оливье, ответит без запинки — «Гастрономъ». Любовь красноярцев к родному майонезу обогатила Пимоненко на 332 миллиона.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КМЗ»

100

63. Валерий Конуркин

Валерий Конуркин с женой НатальейВалерий Конуркин с женой Натальей
Валерий Конуркин с женой Натальей. Фото: соцсети
Активы ₽302 628 000
Выручка ₽7 150 206 000
Прибыль ₽174 654 000

Валерий Конуркин единолично владеет дискаунтером «Ценалом», он же «Лесосибирская торговая компания».

Дискаунтер и принес бизнесмену 174 миллиона рублей.

Наименование

Полное владение, %

ООО «ЛТК»

100

ООО «ЦЕНАЛОМ»

100

64. Николай Справцев

Фото: prmira.ru
Активы ₽454 098 000
Выручка ₽1 964 243 000
Прибыль ₽306 907 000

Николаю Справцеву полностью принадлежит строительная компания «Аркстоун», которая занималась реконструкцией центра МЧС, «Роева ручья», спорткомплекса «Энергия» и так далее.

«Аркстоун» принесла Справцеву 310 миллионов, а еще 132 миллиона он заработал на одноименной управляющей компании.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ»

100

ООО «КАПИТАЛРЕКСТРОЙ» (Калининградская область)

100

ООО «АРКСТОУН»

100

ООО «КАРЬЕР+» (Иркутская область)

100

ООО «УК АРКСТОУН»

100

65. Олег Лоцан

Фото: prmira.ru
Активы ₽623 274 891
Выручка ₽1 354 361 674
Прибыль ₽239 960 431

Олег Лоцан владеет компанией «Техно-Тулз». Она занимается продажей токарного и фрезерного инструмента, станков и тому подобного.

Бизнес весьма прибыльный — при выручке в 1 миллиард 350 миллионов, чистая прибыль составила почти 240 миллионов.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «Т-Т»

94,23

ООО «ДОНРЕЙ»

80

66. Юрий Шевель

Фото: соцсети
Активы ₽2 259 401 000
Выручка ₽876 211 000
Прибыль ₽136 553 000

Юрий Шевель единолично владеет сельхозпредприятием «Мильман». Оно занимается полным циклом производства хлеба и всяческой сдобной снеди, от выращивания пшеницы до выпечки готового продукта.

Предприятие работает с 2008 года, получает господдержку и чувствует себя неплохо — за год Шевель заработал на булках 136 миллионов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «МИЛЬМАН-ДОМ»

100

ООО «МИЛЬМАН-АГРО»

100

67. Анатолий Кутыно

Фото: sm-city.ru
Активы ₽473 739 255
Выручка ₽1 691 649 170
Прибыль ₽269 712 249

Анатолий Кутыно — еще один совладелец «СМ.Сити», в компании занимает должность заместителя по производству.

Основной доход Кутыно получил с застройки Академгородка — доля 15% в компании-застройщике принесла ему 119 миллионов. Еще 108 миллионов бизнесмен заработал на «СМ.Инвест».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СМ. ИНВЕСТ»

15

ООО «СЗ „АКАДЕМГОРОДОК“»

15

ООО «УК „СМ. СИТИ“»

11,35

ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»

11,35

ООО «ФИНАРТ»

2,78

ООО «СЗ „НОВЫЙ ГОРОД“»

9,89

ООО «СЗ „СИТИ“»

9,89

ООО «АЭРОПОРТ»

4,28

68. Фаниль Сагдатулин

Фото: dk.ru
Активы ₽456 755 200
Выручка ₽3 068 994 800
Прибыль ₽169 297 200

Фаниль Сагдатулин — первый и последний в этом топе стоматолог, владелец компании «Контакт». Бизнес занимается сопровождением стоматологических клиник, обучением врачей, поставками и сервисным обслуживанием техники.

«Контакт» принес Сагдатулину 142 миллиона чистой прибыли. Еще 15 миллионов — хакасский филиал «Контакт-Саяны».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КОНТАКТ-ПЛЮС»

100

ООО «МЕДТЕХНИКА- КОНТАКТ»

100

ООО «МЕДИКО»

100

ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС»

100

ООО УЦ «КОНТАКТ»

100

ООО «КОНТАКТ-САЯНЫ» (Хакасия)

100

ООО ПВП «КОНТАКТ»

100

ООО «ФОРАС»

20

69. Юрий Алехин

Фото: prmira.ru
Активы ₽445 832 000
Выручка ₽1 507 541 000
Прибыль ₽445 802 000

Юрий Алехин владеет компанией «НорильскРудаРемонт» и занимается ремонтом промышленных двигателей и агрегатов в Норильске.

Бизнес у Алехина весьма прибыльный — при выручке полтора миллиарда чистая прибыль составила без малого половину миллиарда.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «НОРИЛЬСКРУДАРЕМОНТ»

100

ООО «НАС»

100

70. Андрей Кукарцев

Андрей Кукарцев с Александром УссомАндрей Кукарцев с Александром Уссом
Андрей Кукарцев с Александром Уссом. Фото: пресс-служба ГК «Бриз»
Активы ₽708 050 700
Выручка ₽1 191 394 900
Прибыль ₽219 724 900

Андрею Кукарцеву принадлежит компания под названием «Модульные системы управления», входит в группу компаний «Бриз». Именно она разрабатывает программные решения для дорожной сети города — если светофоры начинают шалить, вы знаете кто за это в ответе.

На «МСУ» Кукарцев заработал 153 миллиона. Еще 34 миллиона ему принесла компания «Бриз-Центр», занимающаяся дорожной разметкой. А 31 миллион бизнесмен заработал на «Формуле-К» — компания выпускает полимерную краску для той же разметки.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «МСУ»

100

ООО «ГК БРИЗ» (Москва)

100

ООО «ФАБРИКА СТЕКЛА» (Алтайский край)

80

ООО «БРИЗ — ЦЕНТР»

50

ООО «ФОРМУЛА-К»

50

ООО «СИСТЕМА»

50

71. Виталий Кашкарев

Фото: kommersant.ru
Активы ₽588 892 908
Выручка ₽5 494 032 250,
Прибыль ₽63 169 735

Виталию Кашкареву принадлежит компания по оптовой торговле нефтепродуктами «Кройл» и сеть АЗС «Нефтеком».

Основной доход бизнесмен получил именно с «Кройл» — 44 миллиона рублей. В целом прибыльность бизнеса Кашкарева довольно низкая, учитывая выручку в пять с половиной миллиардов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КРОЙЛ» (Челябинская область)

100

ООО «КОФЕР»

100

ООО «ММЦК»

100

ООО «ГУРМАН»

99,98

ООО «НЕФТЕКОМ»

90

ООО «ГРИН ЭНЕРДЖИ»

50

ООО «БСК-ТРАНЗИТ»

36

72. Олеся Сафина

Фото: соцсети
Активы ₽1 069 211 838
Выручка ₽2 967 553 700
Прибыль ₽54 088 187

Олеся Сафина имеет долю в группе транспортных компаний «Орда» с мощным монголом на борту. Компания занимается перевозками по всей России на грузовиках с рефрижераторными и тентованными прицепами.

Доля 27,5% в «Орде» обеспечила Сафиной 42 миллиона чистой прибыли. А ее личная топливная компания «Алтын» добавила к этой сумме еще 10 миллионов.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО ТК «АЛТЫН»

100

ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»

100

ООО ТК «ОРДА»

27,5

ООО «КДК»

27,5

ООО «РУСЛАНД ТРАК»

19,25

73. Роман Гарнатка

Фото: prmira.ru
Активы ₽356 437 000
Выручка ₽3 452 557 000
Прибыль ₽145 827 000

Роману Гарнатке принадлежит топливная компания «Гарт», занимающаяся поставкой ГСМ. Среди клиентов, к примеру, колония-поселение №13 в Тагаре — туда Гарнатка поставлял зимнее дизельное топливо.

В общем-то, вся прибыль в 145 миллионов рублей приходится на «Гарт».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ГАРТ»

100

ООО «РУДНИК»

50

74. Ринат Салимгареев

Фото: соцсети
Активы ₽1 158 792 388
Выручка ₽1 611 034 700
Прибыль ₽80 541 037

А это еще один совладелец ГК «Орда». Ринату Салимгарееву принадлежат все те же 27,5%, принесшие прибыль в 42 миллиона.

Кроме того, бизнесмен имеет мажоритарную долю в компании «Система», занимающуюся корпоративными пассажироперевозками. 55% в компании обеспечили Салимгарееву еще 37 миллионов чистыми.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СИСТЕМА»

55

ООО ТК «ОРДА»

27,5

ООО «КДК»

27,5

ООО «РУСЛАНД ТРАК»

19,25

75. Елена Пось

Фото: соцсети
Активы ₽254 578 000
Выручка ₽16 564 062 000
Прибыль ₽75 542 000

Принадлежащая Елене Пось строительная компания «Геосинтетика» входит в холдинг «Техполимер» Андрея Путивского. Однако формально прибыль с компании получает именно Елена Пось, поэтому в рейтинге она стоит выше Путивского.

«Геосинтетика» занимается строительством на объектах гидротехнического и экологического профиля по всей России. Своей владелице компания принесла 66 миллионов рублей.

Бизнес

Наименование

Полное владение, %

ООО «УК „ДИП“»

100

ООО «ГЕОС»

100

76. Александр Якубович

Фото: businesschampions.ru
Активы ₽400 795 924
Выручка ₽1 906 205 031
Прибыль ₽196 414 921

Александру Якубовичу принадлежит компания «СтройИндустрия», которая занимается застройкой Николаевки. В планах — жилой комплекс, коммерческая недвижимость, детский сад и центр бокса. Как водится, все это часть плана комплексного развития территорий.

Пока строительство особо не ведется, зато скандалы с выкупом домов все множатся и множатся. Не все люди хотят продавать свои дома за обозначенную застройщиками цену.

Тем не менее, «СтройИндустрия» держится на плаву и даже получает доход — Якубович заработал на ней 89 миллионов. Еще 58 миллионов принесла доля в застройщике «Партнер-Строй», это жилой микрорайон Univers. Наконец, 44 миллиона Якубович заработал на застройщике «СтройИнновация».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО СК «СТРОЙИННОВАЦИЯ»

100

ООО «СТРОЙИННОВАЦИЯ»

100

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „СТРОЙИНДУСТРИЯ“»

100

ООО «СЗ „ПАРТНЕРИНВЕСТ“»

100

ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»

100

ООО «СЗ „МЕГАПОЛИС“»

100

ООО «СЗ"КАПИТАЛСТРОЙ»

100

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „КАПИТАЛИНВЕСТ“»

50

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „ПАРТНЕР-СТРОЙ“»

19,93

77. Ислам Сейнароев

Фото: prmira.ru
Активы ₽535 785 250
Выручка ₽2 988 201 150
Прибыль ₽110 792 200

Исламу Сейнароеву принадлежит топливная компания «Сибоил». В последние годы компания почти не получает госконтракты и торгует с частниками, а раньше периодически поставляла топливо аэропорту «Черемшанка», а еще балахтинскому и минусинскому ДРСУ.

На торговле топливом Сейнароев заработал 109 миллионов рублей, плюс полтора миллиона принесла доля в УК «Енисей». Данных по другим бизнесам Ислама Сейнароева, к сожалению, в госреестрах нет.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СИБОЙЛ»

100

ООО «ТРЕЙДТОРГ»

100

ООО «МОНТАЖСТРОЙ»

100

ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ» (Санкт-Петербург)

100

ООО «ЕВРОПА»

85

ООО " УК ЕНИСЕЙ-СЕРВИС »

45

ООО «КРАСИНВЕСТ»

40

ООО «ЛИДЕР»

25

ООО «ГРУППА СТ»

10

78. Анна Коледова

Фото: соцсети
Активы ₽359 283 610
Выручка ₽6 441 320 510
Прибыль ₽84 802 620

Анна Коледова единолично владеет группой компаний «СибирьЭнергоИнжиниринг», которая обычно выступает генподрядчиком на строительстве энергообъектов.

Компания Коледовой занимается строительством энергоблока №2 на красноярской ТЭЦ-3, реконструирует ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Норильске, там же строит насосную станцию пригодную для обеспечения домов водой в суровых условиях севера.

«СибирьЭнергоИнжиниринг» принесла Коледовой 61 миллион, еще 23 миллиона — доля в монтажном управлении «ЭлектроЮжМонтаж» в Хакасии.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СИТИ ПАРК» (Приморский край)

100

ООО «АТП СТРОЙСЕРВИС»

100

ООО «ГК „СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ“»

100

ООО НМУ «ЭЮМ» (Хакасия)

40

ООО «БАСТИОН» (Приморский край)

1

79. Балакерим Магомедов

Фото: prmira.ru
Активы ₽476 366 360
Выручка ₽1 956 334 466
Прибыль ₽168 873 131

Балакерим Магомедов — миноритарный совладелец «Славицы», имеет существенно меньшую долю, чем его партнер Вадим Сулаков.

Основной доход Магомедов получил с фабрики мороженого «Славица» (39 миллионов) и, неожиданно, инженерной компании «СибИнформ» (38 миллионов). Еще 31 миллион бизнесмену принесла фабрика в Татарстане и 20 миллионов — торговая компания «Крайс-Торг».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «СИБИНФОРМ»

62,36

ООО «ГК „КРАЙС“» (Татарстан)

12,32

ООО «ТД „СЛАВИЦА“» (Татарстан)

10,85

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“»

10,63

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“» (Татарстан)

8,63

ООО «БЛИЦ»

10,19

ООО «СТАРТ» (Саратовская область)

10,19

ООО «СЛАВИЦА» (Астраханская область)

10,19

ООО «МЫС ЮЖНЫЙ» (Краснодарский край)

10,19

ООО «СЛАВИЦА» (Тульская область)

10,19

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ „СЛАВИЦА“» (Хакасия)

10,19

ООО «ТК „КРАЙС-ТОРГ“»

10,19

ООО «СЛАВИЦА» (Кемеровская область)

10,18

ООО «СЛАВИЦА-УРАЛ» (Челябинская область)

10,18

ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“» (Татарстан)

10,04

ООО «ТК „СЛАВИЦА“» (Татарстан)

10,11

ООО «СЛАВИЦА-Н» (Новосибирская область)

9,11

ООО «СЛАВИЦА» (Оренбургская область)

9,11

ООО «СЛАВИЦА» (Волгоградская область)

9,11

ООО «СЛАВИЦА КРЫМ» (Севастополь)

9,11

ООО «СЛАВИЦА» (Самарская область)

9,11

ООО «ФАБРИКА ПОЛУФАБРИКАТОВ „ВДОВОЛЬ“» (Хакасия)

9,11

ООО «УМКА» (Татарстан)

8,77

ООО «ПОЛЮС» (Ульяновская область)

8,77

ООО «СЛАВИЦА КАСПИЙ» (Дагестан)

7,17

80. Андрей Лыков

Фото: prmira.ru
Активы ₽808 621 740
Выручка ₽1 363 384 900
Прибыль ₽133 234 731

Андрей Лыков — совладелец энергетического холдинга «Кросс Арктик Групп», который поставляет и обслуживает нефтяные электростанции в труднодоступных местах.

Через компанию «Вега» и другие ему принадлежат доли в нескольких энергетических компаниях на Севере. Именно «Вега» принесла Лыкову основную прибыль — 124 миллиона рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «БАЛАНС СЕВЕРА»

74,99

ООО «КРОСС АРКТИК ГРУПП»

50

ООО «ВЕГА»

33,33

ООО «СИРИУС»

25

ООО «ТУРУХАНСКЭНЕРГОКОМ»

13,83

ООО «ВАНАВАРАЭНЕРГОКОМ»

9

ООО «ЭНЕРГИЯ»

9

ООО «УК „ЭНЕРГОБЫТСЕРВИС“»

9

81. Сергей Путивский

Фото: territoryengineering.ru
Активы ₽370 812 000
Выручка ₽7 418 844 550
Прибыль ₽72 615 050

Сын дивногорского депутата Андрея Путивского Сергей ныне единолично владеет холдингом «Техполимер», ему же напрямую принадлежал две входящие в холдинг компании — «Гринтех» и «Биогаз АГ».

Непосредственно принадлежащие Путивскому компании принесли ему 72 миллиона рублей. Другого участника холдинга — Елену Пось — мы поставили чуть выше, полагая, что владелец актива получает и соразмерную долю прибыли.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ТЕХПОЛИМЕР»

100

ООО «БИОТЕХКОМПОСТ» (Москва)

100

ООО «ГРИНТЕХ» (Москва)

100

ООО «БИОГАЗ АГ» (Москва)

95

82. Сергей Кузнецов

Фото: prmira.ru
Активы ₽433 161 204
Выручка ₽1 801 362 297
Прибыль ₽189 343 849

Еще один совладелец холдинга «СИАЛ». В компании Сергей Кузнецов не занимает заметной позиции, доли не самые больше.

Тем не менее, завод «Сегал» принес Кузнецову 109 миллионов, еще 51 миллион — сам «СИАЛ».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР „СИАЛ“»

16,66

ООО «СИАЛАР» (Москва)

14,16

ООО «АЙТИСМ»

11,28

ООО «ПРАГМАТИКА»

11,28

ООО «СИАЛ»

11,28

ООО «СИАЛ-ПРОФИЛЬ» (Москва)

11,28

ООО «СК „ДАК“»

11,28

ООО «ЛПЗ „СЕГАЛ"»

11,28

83. Ирина Шитова

Фото: prmira.ru
Активы ₽542 906 100
Выручка ₽1 228 623 300
Прибыль ₽189 873 900

Ирина Шитова почти единолично владеет транспортной компанией «Бирель Плюс», которая работает с «Газпромом», «Русалом» и «Роснефтью».

Единственная компания принесла Шитовой 189 миллионов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «БИРЕЛЬ ПЛЮС»

90

84. Ирина Достовалова

Фото: dk.ru
Активы ₽540 691 349
Выручка ₽3 393 400 767
Прибыль ₽69 009 197

Ирине Достоваловой принадлежит сеть магазинов сантехники «Водолей». Судя по выручке в 3 миллиарда рублей, бизнес у Достоваловой процветает.

Основной доход ей принесла именно сеть «Водолей» — 60 миллионов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ВОДОЛЕЙ-ТРЕЙД»

98

ООО «НЦМ» (Новосибирская область)

63,7

ООО «КЗДТ»

51

ООО «АЛТАМИР» (Кемеровская область)

50

ООО «САНТРЕЙД»

49

85. Александр Беседин

Фото: prmira.ru
Активы ₽308 553 000
Выручка ₽1 890 142 000
Прибыль ₽230 103 000

Александр Беседин владеет сетью магазинов по торговле автошинами «А1-ТрансКомплект». Это официальный дилер компаний Aeolus, Michelin, Bridgestone, Yokohama и других.

Единственная компания принесла Беседину 230 миллионов чистой прибыли.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «А1-ТК»

100

86-87. Василий Тригубенко

Фото: соцсети
Активы ₽595 207 510ㅤ
Выручка ₽1 288 951 210
Прибыль ₽148 640 960

Далее идут два партнера с одинаковыми активами и доходами. Василий Тригубенко владеет половиной компаний «КТК Сервис», «Красноярск — БелазСервис» и «КТК-Групп».

Компании занимаются поставкой и обслуживанием карьерной техники и запчастей к ней. Группа «КТК» принесла Тригубенко 148 миллионов рублей.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КТК СЕРВИС»ㅤ

50

ООО «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»

50

ООО «КРАСНОЯРСК — БЕЛАЗСЕРВИС»

50

ООО «КТК ГРУППА»

50

ООО «ГРК»

25,5

86-87. Ярослав Колотилов

Фото: prmira.ru
Активы ₽595 207 510
Выручка ₽1 288 951 210
Прибыль ₽148 640 960

Другой половиной компаний «КТК Сервис», «Красноярск — БелазСервис» и «КТК-Групп» владеет Ярослав Колотилов.

Эти компании принесли Колотилову те же самые 148 миллионов рублей, что и его партнеру Василию Тригубенко.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КТК СЕРВИС»

50

ООО «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»

50

ООО «КРАСНОЯРСК — БЕЛАЗСЕРВИС»

50

ООО «КТК ГРУППА»

50

ООО «ГРК»

25,5

88. Эдгар Ханагян

Фото: соцсети
Активы ₽449 740 000
Выручка ₽770 539 000
Прибыль ₽330 518 000

Эдгару Ханагяну принадлежит компания-застройщик «ДСК». Она участвовала в застройке улицы Амурская, микрорайонов Покровский и Солнечный. В стародавние времена компания называлась «Домостроительный комбинат», но потом ее переименовали в «Дорожно-строительную компанию».

Особыми скандалами фирма не отметилась, разве что в 2018 году уложила асфальт просто вокруг припаркованных автомобилей — видимо, сработал принцип «и так сойдет». Зато своему владельцу «ДСК» принесла немалые 330 миллионов рублей.

А вот родственнику Эдгара Ханагяна — Декарду — не позавидуешь. Он находится в СИЗО по подозрению в картельном сговоре при ремонте дорог в Красноярске. 

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ДСК»

100

89. Нина Потякина

Фото: prmira.ru
Активы ₽441 217 000
Выручка ₽2 798 091 000
Прибыль ₽3 599 000

Нине Потякиной принадлежит лизинговая компания «Мотор-Сервис», которая принесла ей 96 миллионов.

Дочерняя компания «Мотор Лизинг» добавила в копилку еще 26 миллионов.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «МОТОР ЛИЗИНГ»

100

ООО «МОТОР-СЕРВИС»

100

90. Степан Черных

Фото: priangarka.ru
Активы ₽806 432 000
Выручка ₽3 195 760 000
Прибыль ₽23 752 500

Степан Черных владеет лесозаготовительными компаниям «Ангара Лес» и «Карат». Судя по финансовой отчетности, лесной бизнес — далеко не самый маржинальный.

При выручке свыше трех миллиардов рублей чистыми Степан Черных заработал всего 37 миллионов — и то 15 из них «съела» убыточная ICM Wood, производящая шпон и фанеру.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КАРАТ»

100

ООО «АНГАРА ЛЕС»

100

ООО «СЛПК»

50

ООО «ПРОГРЕСС»

50

ООО «АЙСИЭМ ВУД»

25

91. Александр Найверт

Фото: moyaokruga.ru
Активы ₽1 501 634 000
Выручка ₽598 187 000
Прибыль ₽102 460 000

Александр Найверт с 2002 года с головой погружен в сельхозработы. Ему принадлежит крестьянское хозяйство «Родник», которое неоднократно называли лучшим в Красноярском крае.

По словам самого бизнесмена, основную прибыль крестьяне получают с растениеводства, а вот животноводство, хоть и не убыточно, но особых денег не приносит.

Тем не менее, работа на земле принесла Найверту 102 миллиона чистой прибыли при выручке около полумиллиарда рублей. Задумайтесь.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО "КХ РОДНИК"

100

92. Евгений Малышенко

Фото: prmira.ru
Активы ₽466 568 000,
Выручка ₽2 835 734 000
Прибыль ₽100 188 000

Евгению Малышенко принадлежит компания по оптовой торговле алюминием «Крас-Ал». Она принесла бизнесмену 84 миллиона рублей.

Другие бизнесы особой прибыли не приносят, а лизинговая компания «Автомак» и вовсе сработала в убыток.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «АВТОМАК»

100

ООО «КРАС-АЛ»

100

ООО «ТРАСТ-АЛ»

100

ООО «АЛКОМ»

100

 

93. Виталий Чувычилов

Фото: prmira.ru
Активы ₽466 568 860
Выручка ₽4 099 285 650
Прибыль ₽41 884 020

Виталий Чувычилов владеет большей частью ПКФ «ВиАС», которая с 1993 года потихоньку-помаленьку занимается дистрибуцией и логистикой, имеет собственный автопарк и склады.

Компания принесла бизнесмену 37 миллионов рублей, еще 3 миллиона — ТК «ВиАС».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ПОТЕНЦИАЛ»

100

ООО «СИБСТАНДАРТ»

25

ООО «ХРК-С»

75,5

ООО ТК «ВИАС»

71

ООО «ПТМ»

71

ООО ПКФ «ВИАС»

71

94. Александр Бойченко

Фото: Корнеев К.. sobranie.info
Активы ₽1 228 233 010
Выручка ₽1 242 218 000
Прибыль ₽57 214 150

Александру Бойченко принадлежит агрофирма «Учумская». Занимается она выращиванием зерновых. Прибыль у «Учумской» невелика, несмотря на более чем миллиард выручки — всего 57 миллионов.

Сам Бойченко не так прост, как его агрофирма — он дотянулся аж до кресла депутата заксобрания края от КПРФ.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО А «УЧУМСКАЯ»

100

ООО «ГРАНИТ»

99

95. Константин Колобашкин

Фото: prmira.ru
Активы ₽219 284 000
Выручка ₽7 732 440 500
Прибыль ₽65 720 000

На последние ступени топа лихо запрыгнул совладелец сети алкомаркетов «Русский Разгуляйка» Константин Колобашкин, ему в этой сети принадлежат ровно 50 процентов.

Собственно, алкомаркеты принесли бизнесмену 71 миллион рублей, хотя выручка превысила семь миллиардов.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ГАРС»

100

ООО «РАЗГУЛЯЙ»

50

ООО «РАЗГУЛЯЙ»

50

96. Виктория Семенова с семьей

Фото: соцсети
Активы ₽403 093 500
Выручка ₽1 552 001 000
Прибыль ₽169 566 000

Семья Семеновых во главе с Викторией Семеновой владеют «АгроРемКомплект» — компания занимается ремонтом и транспортными перевозками, разборкой зданий и разведочным бурением, лизингом и торговлей автодеталями.

Компанию можно смело записывать в инновационные — в 2003 году ее сотрудники изобрели магнитный фильтр для очистки жидкостей.

А если без шуток, то «АгроРемКомплект» принес Семеновым 158 миллионов рублей чистыми.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «АГРОРЕМКОМПЛЕКТ»

100

ООО «МАП»

100

ООО «РИДДЕР ТРАНС»

50

ООО «МАЙНИНГ ШИНА»

50

97. Владимир Корольков

Фото: prmira.ru
Активы ₽496 819 010
Выручка ₽996 568 160
Прибыль ₽175 026 070

Вадим Корольков владеет компанией «Енисей Трак Сервис», которая занимается ремонтом грузовиков и торговлей запчастями.

Бизнес принес Королькову 172 миллиона рублей. Еще два с половиной миллиона принесла доля в фирме «Кангин-Ко», где тоже занимаются ремонтом грузовиков.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ЕТС»

100

ООО ПКФ «КАНГИН-КО»

17

98. Константин Буганов и партнеры

Константин БугановКонстантин Буганов
Константин Буганов. Фото: соцсети
Активы ₽521 490 250
Выручка ₽3 406 132 500
Прибыль ₽39 082 250

На это место топа попали сразу четыре партнера логистической компании «Континент»: Сергей Путинцев, Михаил Величко, Константин Буганов и Николай Матузко. Все имеют равные доли в 25%.

Итого, каждый из партнеров заработал в прошлом году по 36 миллионов на «Континенте» и по 2 миллиона на компании «Континент Инвест».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «КОНТИНЕНТ ИНВЕСТ»

25

ООО «ДЕМАРКО»

25

ООО «КОНТИНЕНТ»

25

99. Андрей Джиоев

Фото: Izba News
Активы ₽570 716 896
Выручка ₽139 604 191
Прибыль ₽340 859 097

Список малознакомых людей под конец топа внезапно прервался знакомым лицом. Андрей Джиоев, основной владелец «Региональной тепловой компании», чья котельная сегодня отапливает микрорайон Солнечный и промплощадку бывшего завода «Крастяжмаш».

В 90-х прошлого века он считался человеком Анатолия Быкова — ныне осужденного экс-владельца КрАЗа. Джиоев входил в состав в совет директоров алюминиевого завода и возглавлял связанный с Быковым банк «Металлэкс».

Уже в 10-х годах нынешнего века он запомнился как главный критик разработанной СГК системы теплоснабжения города (которая предусматривала закрытие котельных в пользу ТЭЦ).

На сегодняшний день самый доходный актив Джиоева — доля в компании «Интерпроект», занимающейся управлением собственным имуществом, инвестициями и прочим. Она принесла бизнесмену 213 миллионов рублей. Еще 124 миллиона Джиоев заработал на компании «СК-Северная».

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «ПРОМЭНЕРГО»

98

ООО «СИБПРОМАКТИВЫ»

97,02

ООО «СИБПРОМРЕШЕНИЯ»

49

ООО «КОСТ»

70

ООО «ЦМЗ»

66,67

ООО «КСМК»

66,67

ООО «ИНТЕРПРОЕКТ»

66,66

ООО «РТК»

66,66

ООО «СК-СЕВЕРНЫЙ»

66,66

ООО «ФРЕГАТ-СВ»

58,5

ООО «ЗАПАДНОЕ»

50

ООО «КРАСЭКО»

50

ООО «ДОМ ПРО»

50

ООО «ДСК»

33,33

ООО «ТЕХНОИНВЕСТ»

25

ООО «СТ»

25

ООО «АКТИВ ДИВНОГОРСК»

22,5

100. Николай Скрипкин

Фото: prmira.ru
Активы ₽379 157 464
Выручка ₽1 189 625 731
Прибыль ₽194 557 891

Закрывает топ самых богатых красноярцев очередной добытчик полезных ископаемых. Николаю Скрипкину принадлежит большая часть доли в артели «Юг» — она добывает не золото, а урановые и ториевые руды.

Основную прибыль Скрипкину принесла именно эта артель — 195 миллионов рублей. Еще 91 миллион — компания по обработке минералов «Карьерный сервис»; и 41 миллион — «ЮгИнвестТрак», по документам занимающаяся торговлей автотранспортными средствами.

Бизнесы

Наименование

Полное владение, %

ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ЮГ»

76,46

ООО ГК «СЕВЕР»

76,46

ООО «ГГК»

76,46

ООО «КС»

76

ООО «СТАРТ»

50

ООО «ПЛАТО»

49

ООО «БВП»

40

ООО «ЮГИНВЕСТТРАК»

33
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