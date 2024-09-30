100 самых богатых красноярцев в 2024 году. Большой рейтинг «Проспекта Мира»

Posted 30 сентября, 04:46
Published 30 сентября, 04:46
Modified 30 сентября, 11:37
Updated 30 сентября, 11:37
Для рейтинга была взята официальная финансовая отчетность компаний из баз «СПАРК-Интерфакс» и «Контур.Фокус». Компании, зарегистрированные в Красноярском крае, были ранжированы по показателям чистых активов, выручки и чистой прибыли за 2023 год. Из списка исключены государственные, краевые и муниципальные предприятия, а также компании, принадлежащие федеральным холдингам.
Через Единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) мы установили владельцев компаний. В зависимости от доли в уставном капитале и доли владения акциями рассчитали суммы чистых активов, выручки и чистой прибыли, которые записали на собственника.
Из списка исключены владельцы, зарегистрированные в других регионах, однако оставлены предприниматели, которые переехали из Красноярского края, но сохранили здесь бизнес. Если предприятия записаны на близких родственников, то активы причислялись главе семейства (принцип журнала Forbes).
Полученные суммы не считаются личным доходом предпринимателей из списка. Чистая прибыль — это деньги на счетах компаний, которые собственник может выплатить себе в качестве дивидендов или вложить в развитие бизнеса. Чистые активы — это сумма, которая достанется владельцам компании после продажи всех ее активов и погашения долгов.
|Активы
|₽24 691 248 856
|Выручка
|₽25 901 646 187
|Прибыль
|₽4 704 540 439
Владимир Гуриев — основной владелец Новоангарского обогатительного и Горевского горно-обогатительного комбинатов. Оба предприятия за прошлый год принесли 69-летнему бизнесмену более 3,4 миллиарда рублей. Еще миллиард Гуриев заработал на компаниях «Меркурий Майнинг», «Гудмаш» и «Торговый дом „НОК“».
Прибыль Владимира Гуриева могла быть выше, если бы не расходы на принадлежащий бизнесмену футбольный клуб «Алания», а также построенные им в Северной Осетии парк «Алания» и горно-рекреационный комплекс «Мамисон». Совокупно за прошлый год Гуриев потерял на этих проектах более 154 миллионов.
Сын Владимира Гуриева Данил контролирует большую часть строительной компании «Гуриати» и имеет долю в ряде красноярских и осетинских компаний.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|ООО «МАМИСОН» (Северная Осетия)
|
75
|ООО «ДОМ БЫТА» (Северная Осетия)
|
75
|ООО «АЛАНИЯ ПАРК» (Северная Осетия)
|
56,84
|
ООО «УК „АЛАНИЯ ГРУПП“» (Северная Осетия)
|
52
|ООО «ФК „АЛАНИЯ“» (Северная Осетия)
|
51
|
ООО «ГМД ГОЛД»
|
44,5
|
ООО «ГУДМАШ»
|
44,44
|
ООО «ТД „НОК"»
|
44,44
|
ООО «ГМК „СПЛАВ"»
|
40,5
|
ООО «ПБК»
|
37,04
|
ООО «МЕРКУРИЙ МАЙНИНГ»
|
41,13
|ООО «КАРАТ-ЦМ» (Хакасия)
|
40,8
|
ООО «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Хакасия)
|
40,5
|
ООО «УК „НОК ГРУПП"»
|
40,5
|
АО «ГОРЕВСКИЙ ГОК»
|
40,5
|
ООО «БОГОЛЮБОВСКОЕ»
|
40,5
|
ООО УК «НКС»
|
40,5
|
ООО «НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
|
40,5
|
ООО «МУРОЖНИНСКОЕ»
|
24,3
|Активы
|₽18 754 884 099
|Выручка
|₽17 428 979 732
|Прибыль
|₽3 377 406 484
Тамерлан Дзгоев — еще один совладелец Новоангарского и Горевского обогатительных комбинатов. Как и Владимир Гуриев, Дзгоев родом из Северной Осетии.
Самые большие деньги Дзгоеву принесли НОК и «Меркурий Майнинг», их совокупная прибыль составила почти 3 миллиарда рублей. В отличие от своего партнера Владимира Гуриева, Дзгоев не участвует в финансировании футбольных клубов, поэтому бизнесмен понес убытки менее чем на 10 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ГМД ГОЛД»
|
35,5
|
ООО «ГУДМАШ»
|
33,33
|
ООО «ТД „НОК"»
|
33,33
|
ООО «ГМК „СПЛАВ"»
|
29,65
|
ООО «ПБК»
|
8,34
|ООО «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Хакасия)
|
29,65
|
ООО «УК „НОК ГРУПП"»
|
29,65
|
АО «ГОРЕВСКИЙ ГОК»
|
29,65
|
ООО «БОГОЛЮБОВСКОЕ»
|
29,65
|
ООО УК «НКС»
|
29,65
|
ООО «НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
|
29,65
|
ООО «КАРАТ-ЦМ» (Хакасия)
|
29,51
|
ООО «МЕРКУРИЙ МАЙНИНГ»
|
29,34
|
ООО «МУРОЖНИНСКОЕ»
|
17,79
|
ООО «Д-КАПИТАЛ» (Москва)
|
25
|
ООО «СИБФОРСАЙТ»
|
25
|
ООО «КСП МАЙНИНГ»
|
22,5
|
ООО «МИНЕРАЛ» (Москва)
|
18,5
|
ООО «РОССИЙСКАЯ СЛАВА» (Северная Осетия)
|
12,5
|
ООО «СТРОЙСИТИ-21» (Северная Осетия)
|
12,5
|
ООО «СИБГРАНИТСТРОЙ»
|
7,42
|
ООО ИНКОМ «КАПИТАЛЪ»
|
6,6
|
ООО «ЕНИСЕЙЭКОПРОМ»
|
6,25
|Активы
|₽12 483 421 515
|Выручка
|₽12 047 716 068
|Прибыль
|₽2 319 171 998
На третьем месте расположилась самая загадочная совладелица все тех же Новоангарского и Горевского комбинатов. Надежной информации о 64-летней Ларисе Магаевой мало, но сотрудники НОК говорят, что она тоже родом из Северной Осетии и якобы имеет родственные связи с Владимиром Гуриевым.
Как и в случае с ее старшими партнерами, наибольшую выручку Магаева получила с Новоангарского обогатительного комбината и компании «Меркурий Майнинг» — чуть больше двух миллиардов рублей. Еще почти 200 миллионов Магаевой принесли «Гудмаш» и «ТД „НОК“».
Примечательно, что Лариса Магаева имеет 15% долю в компании сына Владимира Гуриева, что может косвенно подтверждать их родственную связь.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ГУДМАШ»
|
22,22
|
ООО «ТД „НОК"»
|
22,22
|
ООО «ГМК „СПЛАВ"»
|
19,87
|
ООО «ПБК»
|
19,8
|
ООО «ГМД ГОЛД»
|
20
|
ООО «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Хакасия)
|
19,87
|
ООО «УК „НОК ГРУПП"»
|
19,87
|
АО «ГОРЕВСКИЙ ГОК»
|
19,87
|
ООО «БОГОЛЮБОВСКОЕ»
|
19,87
|
ООО УК «НКС»
|
19,87
|
ООО «НОВОАНГАРСКИЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
|
19,87
|
ООО «КАРАТ-ЦМ» (Хакасия)
|
19,77
|
ООО «МЕРКУРИЙ МАЙНИНГ»
|
19,66
|
ООО «МУРОЖНИНСКОЕ»
|
11,92
|
ООО «ГУРИАТИ»
|
15
|
ООО «ГЕОВОДСЕРВИС»
|
15
|
ООО «СК „ГУРИАТИ"»
|
15
|
ООО «ИРСТОУН» (Северная Осетия)
|
13,5
|Активы
|₽2 235 689 977
|Выручка
|₽101 583 899 576
|Прибыль
|₽11 108 370 359
Семья Шнайдер — Валентина, ее муж Иван и сыновья Андрей и Сергей — можно сказать, уникальный для Красноярска случай. Шнайдеры начинали с торговли алкоголем, многие вспомнят их «наливайки» под названием «Напильник». После бизнес-семья ушла в формат жестких дискаунтеров под брендом «Светофор», которые стали быстро распространяться по всей России, что привело к взрывному росту капитала Шнайдеров.
Годовой оборот их бизнеса поражает: выручка за 2023 год составила 101 миллиард рублей, что почти вдвое превышает доходы бюджета Красноярска за тот же год. Правда, и расходы оказались немалыми: порядка 90 миллиардов (что тоже существенно превышает теперь уже расходы красноярского бюджета). Финансовый год Шнайдеры закончили с чистой прибылью в 11 миллиардов рублей — рекордное значение в нашем списке.
На первое место семья бизнесменов не попала только по одной причине: чистые активы Шнайдеров составляют всего чуть более 2 миллиардов рублей и не идут в сравнение с активами конкурентов, владеющих заводами с дорогостоящим оборудованием и автопарками техники.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ВОСТОКЭКСПОРТ»
|
74,87
|
ООО «РИТЕЙЛСЕРВИС 27» (Хабаровский край)
|
61,5
|
ООО «ТОРГСЕРВИС 25» (Приморский край)
|
61,5
|
ООО «ТОРГСЕРВИС 142» (Кемеровская область)
|
53,5
|
ООО «ТОРГСЕРВИС 338» (Иркутская область)
|
53,5
|
ООО «ТОРГСЕРВИС 324»
|
53,5
|
ООО «КРАСРИТЕЙЛ»
|
53,5
|
ООО «ТОРГСЕРВИС 124»
|
53,5
|
ООО «ТОРГСЕРВИС 27» (Хабаровский край)
|
52,27
|
ООО «ТОРГСЕРВИС 138» (Иркутская область)
|
48,68
|
ООО «ТОРГСЕРВИС 3» (Хакасия)
|
45,47
|
ООО «ТОРГСЕРВИС 5»
|
42,8
|
ООО " КЛИНИКА В СЕВЕРНОМ »
|
34,81
|Активы
|₽4 027 900 264
|Выручка
|₽28 469 572 851
|Прибыль
|₽656 384 403
Сергей Неделин — первый, но далеко не последний в этом рейтинге сооснователь сети супермаркетов «Командор» и «Хороший».
Один только «Командор» по итогам 2023 года принес Сергею Неделину более 262 миллионов рублей чистой прибыли. Еще более 300 миллионов рублей Неделин заработал на «ИТ-Левел», «ДМ Трейд», «Крас-Экс» и еще ряде компаний, в которых бизнесмен имеет существенную долю.
При всем своем капитале Сергей Неделин не самый публичный бизнесмен. За связи с внешним миром в торговой сети «Командор» в основном отвечает его партнер Олег Сипетый, расположившийся на 21-м месте рейтинга.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ШАНС-95»
|
100
|
ООО «ИТ-ЛЕВЕЛ»
|
50
|
ООО «ДИСКОНТНЫЙ КЛУБ»
|
50
|
ООО «КРЕАТИВ»
|
50
|
ООО «ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ»
|
41,01
|
ООО «ЭЛЕВАТОР»
|
41
|
ООО «КРАСНОСОПКИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ»
|
41
|
ООО «УЯРСКОЕ ХПП»
|
41
|
ООО «КРАСНОЯРСК ЗЕРНО»
|
41
|
ООО «КУРАГИНСКОЕ ХПП»
|
41
|
ООО «ШАЛОБОЛИНСКОЕ»
|
41
|
ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»
|
32
|
ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»
|
32
|
ООО «ЮНОСТЬ»
|
32
|
ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»
|
32
|
ООО «ТС КОМАНДОР»
|
32
|
ООО «КРАС-ЭКС»
|
32
|
ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»
|
32
|
ООО «МИЦАР»
|
32
|
ООО «ТРК ЛИЗИНГ»
|
32
|
ООО «АЛЬКОН»
|
32
|
ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»
|
32
|
ООО «СИБИРСКАЯ ОДЕЖДА»
|
28,73
|
ООО «СИБПАКЕТ»
|
25,5
|
ООО «КОМПАС-СИБИРЬ ТРЕЙД»
|
25
|
ООО «КРАСТЕХНЕД»
|
25
|
ООО «ЛУЧ И К»
|
23
|
ООО «АЛМАКОР И К»
|
23
|
ООО ТД «АЛМАКОР»
|
23
|
ООО «АХ ОГОРОД»
|
19
|Активы
|₽4 122 794 51
|Выручка
|₽11 219 794 872
|Прибыль
|₽767 902 296
Промышленник Алексей Гурьянов и его семья владеют холдингом «Сибзолото», куда входят скандальная артель старателей «Сисим» и ряд других, чуть менее скандальных артелей.
Именно из добычи золота складывается основная прибыль Гурьянова: артель «Хакасия» принесла бизнесмену 178 миллионов рублей, «Ангара — Север» — 73 миллиона, а «Сисим» — 55 миллионов. Еще 121 миллион чистыми заработала транспортная компания «Вагон-К», несмотря на то, что среднесписочная численность сотрудников фирмы составляет всего одного человека.
Впрочем, в холдинге «Сибзолото» бывает всякое. После прорыва каскада дамб в 2019 году, повлекшего гибель 20 старателей артели «Сисим», выяснилось, что прокуратура неоднократно уличала предприятия Гурьянова в нарушениях правил охраны труда и экологических норм.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО ПКФ «РИНАТ»
|
100
|
ООО «СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА»
|
94,19
|
ООО «КРАСИНТЕГРА»
|
94,19
|
ООО «СТРАЖ СЗ»
|
94,19
|
ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО»
|
71,93
|
ООО «АС СИБИРЬ» (Новосибирская область)
|
71,35
|
ООО «СИСИМ»
|
70,96
|
ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА — СЕВЕР»
|
70,96
|
ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ХАКАСИЯ»
|
70,96
|
ООО «ВАГОН-К»
|
55,24
|
ООО «ЕДА»
|
42,74
|
ООО «ШААРГАН»
|
17,74
|
ООО «ИШИМБА»
|
17,74
|
ООО «АГАТ»
|
17,74
|
ООО «СИРИУС»
|
17,74
|
ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ИЮССКАЯ»
|
17,74
|
ООО «РУСМИНЕРАЛ» (Челябинская область)
|
17,74
|
ООО «ГЕОНОВАЦИЯ» (Челябинская область)
|
4,25
|
ООО «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ»
|
34,77
|Активы
|₽1 798 127 04
|Выручка
|₽19 936 086 370
|Прибыль
|₽1 003 683 230
О владельце транспортной компании Way Group Станиславе Павлове известно немногое. Свой транспортный бизнес 46-летний Павлов начал в 2001 году с компании «Сибконт», которая со временем трансформировалась в Way Group.
Компания оказывает услуги перевозки крупным игрокам вроде «Полюса» и «Русала», а также работает во многих областях России (включая Москву) и имеет представительства в Китае, Казахстане, Турции и Армении. За 2023 год Павлов заработал на Way Group более 846 миллионов рублей.
Однако у Way Group были проблемы с контролирующими органами. До 2021 основной компанией Павлова была «Вэй-Групп», но ее исключили из реестра юридических лиц из-за недостоверных сведений. Компанию переименовали в «Сигму», а располагалась она якобы в петербургском бизнес-центре «Барс-2» (это такой бетонный офисный кубик без изысков) — по данным ФНС, компании там никогда не было.
Новой Way Group стала небольшая контора «Вэй-Групп.рф», которая до 2020 года даже не принадлежала напрямую Павлову и просто существовала для поддержки лендинга — ее номинальную стоимость оценили в 10 тысяч рублей, то есть в минимальный размер уставного капитала. Но с 2021 года Павлов переименовал компанию, взял под свой прямой контроль и перекинул на нее контракты исключенной из ЕГРЮЛ фирмы.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ „МЕДТРЕЙДИНГ“» (Москва)
|
100
|
ООО «ИМПЭКС-ГРУПП»
|
100
|
ООО «ИМПЭКС»
|
100
|
ООО «ТК ТЕРРИТОРИЯ» (Москва)
|
100
|
ООО «ВЭЙ-ТРАНС» (Москва)
|
100
|
АО «ВЭЙ-ГРУПП»
|
100
|
ООО «ВЭЙ»
|
99
|
ООО «ВЭЙ-ПОРТ» (Москва)
|
70
|
ООО «ПРОФВЭДМАРКЕТ»
|
50
|
ООО «ВЭЙ-ТРЕЙД»
|
50
|
ООО ЦАМ «ЗДОРОВЬЕ»
|
50
|
ООО «МЕЧТАТЕЛИ» (Москва)
|
33
|
ООО «ХК» (Московская область)
|
25
|Активы
|₽6 337 391 990
|Выручка
|₽13 032 338 105
|Прибыль
|₽611 299 565
55-летний Вадим Степаненко — практически единоличный владелец красноярского завода холодильников «Бирюса», ему принадлежит 95% предприятия. Однако доход ему обеспечивает другая компания — «МЭУ», которая занимается торговлей электрической бытовой техникой и, судя по ОКВЭД, предоставляет займы промышленности и денежные ссуды под залог недвижимости. За год «МЭУ» принесла Вадиму Степаненко более 317 миллионов, в то время как завод — менее 9 миллионов.
77-летняя Алла Степаненко напрямую не связана с компаниями своего, предположительно, сына. Скромные по меркам этого топа 93 миллиона она заработала на транспортной компании «Кадриль», оптовой торговой компании «Красава» (ко всему прочему, торгует и бытовой техникой) и компании-застройщике «Диалектика-41».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «САЛЬДО»
|
100
|
ООО «ЛИОН»
|
100
|
ООО «МЭУ»
|
100
|
ООО «КРЕМЕН»
|
100
|
ООО «АРЕНДА»
|
100
|
ООО УК «ИНВЕСТ — КАПИТАЛ»
|
100
|
ООО «ОПТИМА»
|
100
|
ООО «СТОРНО»
|
100
|
ООО «ЗТО „БИРЮСА"»
|
95
|
ООО «КОМФОРТ-СЕРВИС»
|
100
|
ООО «СВ»
|
100
|
ООО «ПАМПАМ»
|
44
|
ООО «КВК»
|
34
|
ООО «РУССКОЕ РАДИО — КРАСНОЯРСК»
|
21
|Активы
|₽7 323 503 300
|Выручка
|₽11 854 014 400
|Прибыль
|₽505 752 200
Николай Бяков и его семья владеют холдингом «Медведь», одним из крупнейших автодилеров Сибири. 66-летний Бяков построил свой бизнес с нуля — начинал с торговли аккумуляторами, потом автозапчастями, а сейчас продает автомобили.
2023 год холдинг Николая Бякова закончил не так блестяще, как раньше. Некоторые дилерские центры принесли убытки, другие принесли не так уж много денег. Лучше всего себя показал центр «Медведь-Прогресс», торгующий китайскими автомобилями Geely — 83 миллиона прибыли.
А вот хуже всех выступил «ЭлитАвто Барнаул» — дилер Voyah закончил финансовый год с убытком в 7 миллионов рублей. Видимо, жителей Алтайского края не впечатлили гибриды и электрокары от Dongfeng.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «МЕДВЕДЬ-ВОСТОК»
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ АТЦ»
|
100
|
ООО «ПРОГРЕСС»
|
100
|
ООО «ХЕНДЭ-ЦЕНТР КРАСНОЯРСК»
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ» (Хакасия)
|
100
|
ООО «ДОСТУПНЫЙ СЕРВИС»
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ АБАКАН» (Хакасия)
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ-СЕРВИС»
|
100
|
ООО «ЦКР „МЕДВЕДЬ"»
|
100
|
ООО «ПАРТНЕР-Н»
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ-СЕВЕР»
|
100
|
ООО «СКБ»
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ-ПРОГРЕСС»
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ ПРЕМИУМ»
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ-ЗАПАД»
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ АЛЬЯНС»
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ ХОЛДИНГ»
|
100
|
ООО «МЕДВЕДЬ-СЕВЕРАВТО»
|
87,5
|
ООО «МТРЕЙД»
|
75
|
ООО «ЭЛИТАВТО»
|
70
|
ООО «ЭЛИТАВТО КЕМЕРОВО» (Кемеровская область)
|
70
|
ООО «ЭЛИТАВТО СИБИРЬ» (Новосибирская область)
|
70
|
ООО «ЭЛИТАВТО БАРНАУЛ» (Алтайский край)
|
70
|Активы
|₽5 557 041 639
|Выручка
|₽10 844 652 375
|Прибыль
|₽569 574 375
Владимир Егоров — один из главных застройщиков Красноярска, владелец строительной компании «Сибиряк». Основной доход 72-летний бизнесмен получает не напрямую от главной компании, а от дочерних проектов.
Почти полмиллиарда рублей Егорову принесла компания «Нанжуль-7», которая занимается застройкой жилого комплекса «Нанжуль-Солнечный». Еще 209 миллионов заработала компания-застройщик ЖК «Новоостровский», а со строительства ЖК «Плодово-Ягодный» на Стасовой Егоров получил еще 159 миллионов.
Однако доходы доходами, а самому Владимиру Егорову не позавидуешь. Начнем с того, что бизнесмен и его дочь Александра Савельева уже больше года находятся под следствием по делу о мошенничестве при строительстве школы в Иланском. А многие построенные «Сибиряком» проекты вызывают все больше вопросов: то развязка на Северном шоссе развалится после дождей, то сорвутся сроки строительства подземной парковки на Театральной площади, то не получается откреститься от строительства школ в «Новоостровском».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО СЗ «СИБИРСКИЙ РЕГИОН»
|
100
|
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК „НОВООСТРОВСКИЙ"»
|
100
|
ООО «БОГРАДА»
|
100
|
ООО «ЭКСКЛЮЗИВ-СТРОЙ»
|
100
|
ООО «РАЗВИТИЕ»
|
100
|
ООО «СЗ „СТАСОВА"»
|
100
|
ООО «НОВООСТРОВСКИЙ»
|
100
|
ООО «УПРАВЛЕНИЕ-С»
|
100
|
ООО «СЗ „НАНЖУЛЬ 7"»
|
100
|
ООО «СЗ „ДУБРОВИНСКИЙ"»
|
100
|
ООО «СЗ „НОВООСТРОВСКИЙ ДОМ"»
|
100
|
ООО «СЗ „СУРИКОВ"»
|
100
|
ООО УСК «СИБИРЯК»
|
100
|
ООО «СЗ „НАНЖУЛЬ 14"»
|
100
|
ООО «СЗ „НАНЖУЛЬ 8"»
|
100
|
ООО «СЗ „ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ"»
|
100
|
ООО «УНИВЕРСИТЕТ-СТРОЙ»
|
88,89
|
ООО «РАЗВИТИЕ-С»
|
75
|
ООО «РСК „СИБИРЯК"»
|
33,33
|Активы
|₽1 622 172 000
|Выручка
|₽10 560 076 000
|Прибыль
|₽779 166 400
На первый взгляд, 39-летний бизнесмен Антон Дударев занимается преимущественно строительством — ведь его «основная» компания называется «ЭлектроМонтажСтрой». Но это впечатление обманчиво.
Да, за прошлый год «ЭлектроМонтажСтрой» принес Дудареву 338 миллионов рублей. Но еще 456 миллионов бизнесмен заработал на золотодобывающих компаниях «Новый Базас» и «ЗЭР», а также на артели старателей «Горная».
Кстати, несмотря на то, что «ЭлектроМонтажСтрой» получила госконтракты на ремонт фасадов Музтеатра и Краевого суда, компания также занимается геологоразведкой и добычей драгметаллов. К примеру, у нее есть разрешение на поиск россыпного золота на участках Немунь, Киликея и Сикитем, что расположены на севере Красноярского края. Работает компания Дударева не совсем чисто — в 2021 году прокуратура уличила ее в загрязнении участка на реке Сикитем бытовым мусором и самовольном уничтожении молодого леса на площади 500 квадратных метров.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «НОВЫЙ БАЗАС»
|
100
|
ООО «СИБГЕМ»
|
100
|
ООО «АЗИМУТ СИБИРИ»
|
100
|
ООО «АС „ГОРНАЯ“»
|
100
|
ООО «ЗЭР»
|
100
|
ООО «ЗОЛОТОЙ ПУТЬ» (Бурятия)
|
100
|
ООО «ОБОГАТИТЕЛЬ»
|
100
|
ООО «БЕРЕЗОВКА НК» (Кемеровская область)
|
100
|
ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ»
|
100
|
АО «КАРАТ»
|
100
|
ООО «КВАРЦ»
|
100
|
ООО «ЗДК»
|
90
|
ООО «ПКК КВАРЦ»
|
51
|
ООО «ТИТАН СИБИРИ»
|
90
|
ООО «ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО ДЕЛА „ГОРИЗОНТ“»
|
90
|Активы
|₽6 303 043 987
|Выручка
|₽5 075 838 730
|Прибыль
|₽888 803 549
46-летний Василий Герман занимается лизинговой компанией «Дельта», которая в 2023 году принесла ему более чем полмиллиарда рублей. Компания предлагает в лизинг промышленную технику, оборудование и транспорт — среди брендов XCMG, Caterpillar, Komatsu и другие. У остальных компаний Германа прибыли скромнее: «Персонал», «ИланВзрывСтрой» и купленная в прошлом году «Альта Северо-Запад» заработали чуть больше100 миллионов рублей.
Супруга бизнесмена Анна Герман полностью владеет агрохолдингом «Дары Малиновки», который открыла вместе с мужем. В 2022 году в одном из интервью Анна говорила, что ранее никогда не занималась сельским хозяйством и холдинг на старте столкнулся с рядом серьезных препятствий: от дорогой логистики до отсутствия доверия со стороны покупателей.
Тем не менее, годовая выручка предприятия приблизилась к двум миллиардам рублей, а чистая прибыль составила 256 миллионов.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ЭЙФОРИЯ»
|
100
|
ООО «УК „САТУРН"»
|
100
|
ООО «ПЕРСОНАЛ»
|
100
|
ООО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ „ДЕЛЬТА"»
|
100
|
ООО «АЛЬТА ПОВОЛЖЬЕ» (Нижегородская область)
|
100
|
ООО «АЛЬТА СЕВЕРО-ЗАПАД» (Ленинградская область)
|
100
|
ООО «ИЛАНВЗРЫВСТРОЙ»
|
81,82
|
СПК «КАНАЧУЛЬСКИЙ»
|
27,58
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СХП „ДАРЫ МАЛИНОВКИ"»
|
100
|
ООО «ТЕССЕРАКТ»
|
40
|
СПК «КАНАЧУЛЬСКИЙ»
|
20,68
|Активы
|₽2 184 514 200
|Выручка
|₽5 411 913 000
|Прибыль
|₽1 935 213 000
Александр Иванов владеет 60% всего одной компании — «Красиндорстрой». За 2023 год фирма принесла совладельцу немногим меньше двух миллиардов рублей.
Компания Иванова занимается добычей щебня на месторождении «Гладкая Кача» в Емельяновском районе. Щебень «Красиндорстроя» использовался при строительстве объектов Универсиады в 2019 году. После соревнований полиция возбудила более 10 уголовных дел, но поставщика щебня это не коснулось.
В целом, компания Иванова ведет бизнес без скандалов, разве что однажды судилась с травмированным рабочим из-за моральной компенсации после падения с контейнера.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КРАСИНДОРСТРОЙ»
|
60
|Активы
|₽2 441 142 490
|Выручка
|₽3 455 464 460
|Прибыль
|₽1 194 963 850
Сергей Ефименко владеет добывающей компанией «Шахтостроительное управление» в Норильске. Компания работает подрядчиком Заполярного филиала «Норникеля», занимается проходкой горных выработок и взрывными работами на рудниках «Октябрьский», «Таймырский» и «Скалистый».
За 2023 год «ШСУ» принесло Ефименко 1 миллиард 193 миллиона рублей. Еще 1,7 миллиона бизнесмен заработал на петербургской компании «Техмашсервис», которая специализируется на поставках буровой техники.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ШСУ»
|
100
|
ООО «ТЕХМАШСЕРВИС» (Санкт-Петербург)
|
51
|Активы
|₽1 625 273 000
|Выручка
|₽7 923 737 000
|Прибыль
|₽406 622 000
61-летний Олег Кобыльняк владеет группой компаний «Орион», куда входят «Орион-Моторс», «Орион-Сервис», «ОрионГАЗ» и «Автоцентр Орион».
Кобыльняк с 1998 года занимается продажей и обслуживанием грузовиков марок Isuzu, КамАЗ и ГАЗ. В прошлом году бизнесмен начал торговать китайскими грузовиками Dongfeng.
Убыточных дилерских центров у Кобыльняка нет, при этом основной доход ему обеспечивает продажа автомобилей ГАЗ и КамАЗ в «Орион-Моторс» — в 2023 году дилерский центр принес бизнесмену 269 миллионов чистыми.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ОРИОН — МОТОРС»
|
100
|
ООО «ОРИОН-СЕРВИС»
|
100
|
ООО «АВТОЦЕНТРГАЗ ОРИОН»
|
100
|
ООО «ОРИОНГАЗ СЕРВИС»
|
100
|
ООО «ДАРС»
|
50
|Активы
|₽1 419 606 577
|Выручка
|₽7 296 788 416
|Прибыль
|₽522 832 941
49-летний Олег Зиновьев единолично владеет компанией «Транзит Карго», которая занимается контейнерными перевозками по Северному морскому пути. Кораблями, самолетами и грузовиками Зиновьев доставляет грузы и важные документы из Норильска в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Архангельск и Казань.
«Транзит Карго» принесла Зиновьеву 343 миллиона по итогам 2023 года. Еще 194 миллиона бизнесмен заработал на компании «МеталлургМаш Инжиниринг», которая занимается сопровождением проектов на рынках черной, цветной и специальной металлургии, горнодобывающей промышленности и тяжелого машиностроения.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
АО «ВСТ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»
|
100
|
ООО «ММИ» (Москва)
|
100
|
ООО «СПОРТ ИНВЕСТ ГРУПП»
|
100
|
ООО «ТРАНЗИТ КАРГО»
|
100
|
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»
|
33,31
|Активы
|₽1 934 976 000
|Выручка
|₽4 208 381 000
|Прибыль
|₽670 464 000
Виктор Игошин владеет компанией по производству котлов отопления ZOTA, в 2023 году она принесла 63-летнему бизнесмену 650 миллионов рублей.
Компания работает уже 28 лет и предлагает электрические котлы собственного производства мощностью от 3 до 400 киловатт. Игошин владеет ZOTA с момента ее основания в 1998 году.
Кроме того, Виктор Игошин — пилот-любитель. С 1996 года бизнесмен пилотирует спортивные самолеты и прыгает с парашютом. Он не раз занимал призовые места на соревнованиях по высшему пилотажу и дважды брал золото на Чемпионате России, пилотируя ЯК-52.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ЗОТА-ТРЕЙД»
|
100
|
ООО «ЗОТА ТЕРМ»
|
100
|
ООО «ЗОТА ЭЛЕКТРИК»
|
100
|
ООО СК «ЗОТА ИНЖИНИРИНГ»
|
100
|
ООО «ЗОТА»
|
100
|Активы
|₽2 259 244 000
|Выручка
|₽3 275 091 500
|Прибыль
|₽777 245 500
Сергей Руденко — совладелец судоходной компании «Транзит-СВ» и ее же генеральный директор. Руденко принадлежит ровно половина компании, другой владеет его партнер Вячеслав Власов.
Компания «Транзит-СВ» больше 30 лет занимается речными перевозками в Енисейском бассейне. За 2023 год она принесла Руденко более 733 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ОПХ ИРБИС» (Хакасия)
|
50
|
ООО «ОХОТНИЧЬЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО МЕДВЕДЬ» (Хакасия)
|
50
|
АО «КСОТ»
|
50
|
ООО «СК ТРАНЗИТ-СВ»
|
50
|Активы
|₽2 259 161 000
|Выручка
|₽3 274 848 500
|Прибыль
|₽777 205 500
Сразу же за своим партнером Сергеем Руденко идет бизнесмен Вячеслав Власов. На деятельности «Транзит-СВ» Власов заработал столько же, сколько и Руденко — 733 миллиона.
В отличие от своего партнера, Власов имеет доли всего в двух компаниях и не занимается охотничье-промысловым бизнесом, поэтому отстает от Руденко по прибыли и активам на несколько сотен тысяч рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
АО «КСОТ»
|
50
|
ООО «СК ТРАНЗИТ-СВ»
|
50
|Активы
|₽1 126 711 748
|Выручка
|₽6 303 454 762
|Прибыль
|₽477 198 265
58-летний Вадим Сулаков — главный владелец компании по производству мороженого «Славица». Основной доход Сулаков получает с фабрик мороженого и торговой компании «Крайс-Торг».
Связанные с мороженым компании у Сулакова открыты во многих регионах России: в Красноярском крае, Саратовской, Кемеровской, Ульяновской, Астраханской, Оренбургской и Челябинской областях, в республиках Татарстан и Дагестан.
«Славица» не самая скандальная компания на рынке, но известна провокационными названиями своего мороженого. Сейчас это может прозвучать странно, но в 2019 году председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета республики Татарстан (там расположена фабрика «Славицы») Марат Галеев жестко критиковал компанию за названия «Хохол», «Обамка» и «Бедный еврей». Галеев отметил, что это эксплуатация бытового расизма, с которым необходимо бороться, а не культивировать в общественном сознании.
Стоит ли говорить о том, что «Хохла» и «Обамку» можно купить в киосках «Славицы» и сегодня?
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СЛАВИЦА» (Кемеровская область)
|
51,98
|
ООО «СЛАВИЦА-УРАЛ» (Челябинская область)
|
51,98
|
ООО «БЛИЦ»
|
51,97
|
ООО «СТАРТ» (Саратовская область)
|
51,97
|
ООО «СЛАВИЦА» (Астраханская область)
|
51,97
|
ООО «МЫС ЮЖНЫЙ» (Краснодарский край)
|
51,97
|
ООО «СЛАВИЦА» (Тульская область)
|
51,97
|
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ „СЛАВИЦА“» (Хакасия)
|
51,97
|
ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“» (Татарстан)
|
49,06
|
ООО «ТК „КРАЙС-ТОРГ““
|
51,97
|
ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“» (Татарстан)
|
30,81
|
ООО «ГК „КРАЙС“» (Татарстан)
|
47,42
|
ООО «СЛАВИЦА-Н» (Новосибирская область)
|
46,58
|
ООО «СЛАВИЦА» (Оренбургская область)
|
46,58
|
ООО «СЛАВИЦА» (Волгоградская область)
|
46,58
|
ООО «СЛАВИЦА КРЫМ» (Крым)
|
46,58
|
ООО «СЛАВИЦА» (Самарская область)
|
46,58
|
ООО «ФАБРИКА ПОЛУФАБРИКАТОВ „ВДОВОЛЬ“» (Хакасия)
|
46,58
|
ООО «СЛАВИЦА КАСПИЙ» (Дагестан)
|
36,35
|
ООО «ТК „СЛАВИЦА“» (Татарстан)
|
27,11
|
ООО «ТД „СЛАВИЦА“» (Татарстан)
|
27,82
|
ООО «УМКА» (Татарстан)
|
25,42
|
ООО «ПОЛЮС» (Ульяновская область)
|
25,42
|
ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“ »
|
24,24
|
ООО «СИБИНФОРМ»
|
10,33
|Активы
|₽1 214 648 828
|Выручка
|₽10 278 798 624
|Прибыль
|₽264 813 052
Олег Сипетый — самый публичный совладелец сети «Командор». Немало этому способствует его супруга Наталья, активно ведущая соцсети.
Сипетый в бизнесе давно, первую фирму он основал с однокашниками сразу после выпуска из института, а первый магазин «Командор» бизнесмен сотоварищи открыли в 1999 году.
Именно «Командор» принес Олегу Сипетому 104 миллиона в 2023 году, еще 99 миллионов бизнесмен заработал на компании «ИТ-Левел».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ИТ-ЛЕВЕЛ»
|
50
|
ООО «ДИСКОНТНЫЙ КЛУБ»
|
50
|
ООО «КРЕАТИВ»
|
50
|
ООО «СИБПАКЕТ»
|
25,5
|
ООО «КОМПАС-СИБИРЬ ТРЕЙД»
|
25
|
ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»
|
20
|
ООО ФИРМА «МАСТЕР»
|
20
|
ООО «ТС КОМАНДОР»
|
12,8
|
ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»
|
10,8
|
ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»
|
10,8
|
ООО «ЮНОСТЬ»
|
10,8
|
ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»
|
10,8
|
ООО «КРАС-ЭКС»
|
10,8
|
ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»
|
10,8
|
ООО «МИЦАР»
|
10,8
|
ООО «ТРК ЛИЗИНГ»
|
10,8
|
ООО «АЛЬКОН»
|
10,8
|
ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»
|
10,8
|Активы
|₽1 554 453 526
|Выручка
|₽13 441 587 861
|Прибыль
|₽210 396 052
Еще один совладелец сети «Командор». 59-летний Александр Южанников, как и большинство партнеров сети, владеет небольшой долей в компании — всего 15%. Тем не менее, супермаркеты принесли ему 124 миллиона в 2023 году, чем не может похвастаться ни один из других его бизнесов.
Так, Южанникову принадлежит доля в «Красноярск зерно» и «Элеваторе», совокупно они принесли чуть более 28 миллионов. Собственные бизнесы коммерсанта не такие прибыльные, больше всего заработала ресурсоснабжающая организация «Ресурсы-Сибирь» — немногим более 9 миллионов.
Кроме того, Южанников еще и политик — долгое время был депутатом горсовета Красноярска и даже безуспешно выдвигался в мэры города.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ЭНЕРГО-ТЕРМ»
|
100
|
ООО «ВТК СНАБ»
|
100
|
ООО «СЦМ»
|
100
|
ООО «ЭНЕРГОРЕСУРСЫ-СИБИРЬ»
|
100
|
ООО «ИНФОКОМ»
|
100
|
ООО «ИНФОКОМ-М»
|
67
|
ООО «ЭНЕРГОЦЕНТР»
|
51
|
ООО «КРАСТЕХНЕД»
|
25
|
ООО «ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ»
|
20
|
ООО «ЭЛЕВАТОР»
|
20
|
ООО «КРАСНОСОПКИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ»
|
20
|
ООО «УЯРСКОЕ ХПП»
|
20
|
ООО «КРАСНОЯРСК ЗЕРНО»
|
20
|
ООО «КУРАГИНСКОЕ ХПП»
|
20
|
ООО «ШАЛОБОЛИНСКОЕ»
|
20
|
ООО «АХ ОГОРОД»
|
17
|
ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»
|
16
|
ООО «ЮНОСТЬ»
|
16
|
ООО «КРАС-ЭКС»
|
16
|
ООО «МИЦАР»
|
16
|
ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»
|
16
|
ООО «СИБИРСКАЯ ОДЕЖДА»
|
15,56
|
ООО «ТС КОМАНДОР»
|
15,2
|
ООО «АЛМАКОР И К»
|
12
|Активы
|₽1 111 700 000
|Выручка
|₽5 753 956 000
|Прибыль
|₽446 397 000,
Егор Огиенко — единоличный владелец компании «РегионСнаб», занимающейся оптовой торговлей нефтепродуктами. Оптовая сеть работает в Красноярском крае, Хакасии, Кемеровской и Иркутской областях.
Особыми скандалами торговец топливом не отметился, разве что в августе прошлого года красноярцев немного припугнули возможным дефицитом бензина. Тогда Ачинский НПЗ ненадолго прекратил выдачу топлива, а «РегионСнаб» немного подлил солярки в огонь и перестал публиковать у себя отпускные цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92.
Топливного коллапса в Красноярском крае, конечно же, не случилось.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «РЕГИОНСНАБ»
|
100
|Активы
|₽2 621 132 711
|Выручка
|₽2 738 377 230
|Прибыль
|₽914 069 553
Ирина Попова полностью владеет строительным холдингом «Арбан». Первая компания появилась в 1992 году, группа строила жилые комплексы «Скандис» и бизнес-центр «Баланс» на Маерчака.
Справедливости ради, «Арбан» основал муж Ирины — старовер Василий Попов. Однако в этом году весь бизнес перешел Ирине, а Василий остался на должности гендиректора холдинга.
В этом году «Арбан» выкупил под КРТ 3,6 гектара на Стасовой, включая недостроенный корпус Аграрного университета, и собирался строить жилой комплекс на территории бывшего пионерского лагеря «Березки» в Удачном. Последнее, правда, не вышло — на публичных слушаниях горожане высказались против застройки.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СЗ КОМПАНИЯ „АРБАН“»
|
100
|
ООО «КАНСКИЙ КСК»
|
100
|
ООО «АРБАН-ИНВЕСТ»
|
100
|
ООО «АДАМАНТ»
|
100
|
ООО УК «ВЫСОТА»
|
22,98
|
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „АРБАН“»
|
100
|
ООО «СЗ „АРБАН-2022“»
|
100
|
ООО «СЗ ГСК „АРБАН“»
|
100
|
АО «СЗ „АРБАН“»
|
100
|
ООО «АЛЛАНИТ»
|
100
|
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СК „АРБАН“»
|
100
|Активы
|₽2 025 694 000
|Выручка
|₽3 406 853 000
|Прибыль
|₽391 433 000
Сергей Владимиров владеет транспортной компанией «СибТрансГрупп» и заводом геосинтетических материалов в Дивногорске.
В 2023 году «СибТрансГрупп» принесла Владимирову 356 миллионов рублей чистой прибыли. Завод закончил год куда скромнее — прибыль составила всего 34 с небольшим миллиона,
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СИБТРАНСГРУПП»
|
100
|
ООО «ЗАВОД ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ»
|
100
|Активы
|₽1 185 061 000
|Выручка
|₽3 214 795 000
|Прибыль
|₽704 182 500
Виталий Патрушин — еще один пример selfmade-миллиардера в этом списке. В 1993 году Патрушин со своим партнером Владимиром Сафроновым занялись стекольным бизнесом, причем начинали с бартера — меняли доски на автомобильное стекло.
В 1997 открыли первую производственную базу и к настоящему времени компания «Сибгласс» занимает одну из лидирующих позиций на сибирском стекольном рынке. За прошлый год Патрушин заработал на «Сибгласс» 349 миллионов, еще 148 миллионов ему принесла «ССК-Трейд».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ИНЖЕНЕР СТЕКЛОВ»
|
50
|
ООО УК «СИБГЛАСС ГРУПП»
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС-НОВОСИБИРСК» (Новосибирская область)
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС-КУЗБАСС» (Кемеровская область)
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС-АБАКАН» (Хакасия)
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС-АЛТАЙ» (Алтайский край)
|
50
|
ООО «ССК-ТРЕЙД»
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС-СТРОЙПАКЕТ»
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС»
|
50
|
ООО «СТЭП-1» (Новосибирская область)
|
50
|Активы
|₽1 185 061 000ㅤ
|Выручка
|₽3 214 795 000
|Прибыль
|₽704 182 500
«Сибгласс» оказался примером абсолютно равного партнерства, ведь совладелец бизнеса Владимир Сафронов имеет в активах и заработал ровно столько же, сколько Виталий Патрушин.
Оба партнера в равных долях владеют одними и теми же компаниями.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ИНЖЕНЕР СТЕКЛОВ»
|
50
|
ООО УК «СИБГЛАСС ГРУПП»
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС-КУЗБАСС» (Кемеровская область)
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС-НОВОСИБИРСК» (Новосибирская область)
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС-АБАКАН» (Хакасия)
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС-АЛТАЙ» (Алтайский край)
|
50
|
ООО «ССК-ТРЕЙД»
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС-СТРОЙПАКЕТ»
|
50
|
ООО «СИБГЛАСС»
|
50
|
ООО «СТЭП-1» (Новосибирская область)
|
50
|Активы
|₽4 120 410 000
|Выручка
|₽4 365 400 000
|Прибыль
|₽180 082 000
Нина Пермина претендует на номинацию самого загадочного бизнесмена этого топа. Она единолично владеет компанией «ВебНефть», о которой почти нечего сказать.
Смотрите сами — сайт состоит всего лишь из заглушки с названием компании (наше уважение такому лендингу), раньше компания называлась «Приват-Лес», юридически располагается в квартире на улице Кольцевой, а в 2023 году «ВебНефть» совершила всего одну сделку — и ту по продаже леса.
Тем не менее, активы в 4 миллиарда и прибыль в 180 миллионов игнорировать никак нельзя.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ВЕБНЕФТЬ»
|
100
|
ООО «РЕСУРС»
|
100
|Активы
|₽837 199 000
|Выручка
|₽10 052 565 000
|Прибыль
|₽220 685 000
Павел Пестриков единолично владеет компанией «Карьерные машины», которая поставляет и обслуживает дорожную и строительную технику. В 2023 году компания принесла Пестрикову 196 миллионов чистой прибыли.
Два других бизнеса Пестрикова далеко не такие прибыльные. Машиностроительный «Борус» занят производством спецтехники и навесного оборудования, он принес владельцу всего 21 миллион рублей. А центр по продаже бульдозеров ТМ10 «Техномир-Восток» и вовсе заработал чистыми всего 2 миллиона.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «БОРУС»
|
100
|
ООО «КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ»
|
100
|
ООО «ТЕХНОМИР — ВОСТОК»
|
100
|Активы
|₽782 467 500
|Выручка
|₽5 475 517 000
|Прибыль
|₽261 868 000
Андрей Капля — еще один бизнесмен, торгующий спецтехникой. Его компания «Автоспецмаш» продает грузовики, автокраны, тракторы и прочее — среди брендов уже стандартные для российского рынка Zoomlion, Lonking, XGMA и Sitrak. Ко всему прочему, компания торгует спецтехникой «Кировец».
За 2023 год «Автоспецмаш» заработал чистыми 171 миллион рублей. Еще 90 миллионов Капле принесла компания «НБС-Сибирь», она сдает спецтехнику в аренду.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «АВТОСПЕЦМАШ»
|
100
|
ООО «СХП „БУЗИМ-АГРО“»
|
100
|
ООО «СТБ»
|
100
|
ООО «УК „СОЗВЕЗДИЕ“»
|
100
|
ООО СХП «ОСЕНЬ»
|
100
|
ООО «НБС-СИБИРЬ»
|
75
|Активы
|₽1 279 426 000
|Выручка
|₽4 972 742 000
|Прибыль
|₽174 580 000
Виталий Белов владеет компанией «АСервис», которая занимается подготовкой участков к добыче полезных ископаемых и ремонтом спецтехники. В 2023 году она принесла бизнесмену 157 миллионов рублей.
Другой бизнес Белова далеко не такой прибыльный. 21 миллион принесли компании «МКВ Система» и «МКВ Трейдинг Систем». Гостиничная фирма «Мир 12» закончила год с убытком в 4 миллиона рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «АСЕРВИС»
|
100
|
ООО «МВК СИСТЕМА»
|
100
|
ООО «МИР 12»
|
100
|
ООО «РЕШЕНИЕ» (Москва)
|
100
|
ООО «МВК ТРЭЙДИНГ СИСТЕМ»
|
100
|Активы
|₽874 253 290
|Выручка
|₽3 607 673 920
|Прибыль
|₽252 749 190 ь
Олег Матюшкин единолично владеет логистической компанией «Союзмаш-Инжиниринг». Компания специализируется на продаже и установке модульных зданий Containex — среди клиентов «Норникель», «Русал», «Полюс» и другие компании, использующие вахтовый метод работы.
За 2023 год модульные дома принесли Матюшкину 250 миллионов рублей. Другой его бизнес похвастать заметной прибылью не может.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ПРОТЕКСЕРВИС»
|
100
|
ООО «ВЖК-КОМПЛЕКТ»
|
100
|
ООО «СМ-ИНЖ»
|
100
|
ООО «СМС»
|
100
|
ООО «ГК-ГИДРО»
|
51
|Активы
|₽1 320 320 505
|Выручка
|₽3 031 713 997
|Прибыль
|₽259 832 765
Тумас Чивчян и его сыновья Артем и Георгий владеют сетью магазинов техники и автозапчастей «Вираж». В последние годы Чивчяны активно масштабировали бизнес, сейчас в Красноярске работают шесть магазинов «Вираж», которые семья бизнесменов не без причины называет гипермаркетами техники.
Однако 2023 год для красноярских маркетов был далеко не прибыльным — убыток местных магазинов Чивчянов составил 193 миллиона. Зато единственный техмаркет в Москве принес семье 376 миллионов чистой прибыли.
Кстати, младший сын Тумаса Чивчяна Георгий — известный в России дрифт-рейсер. Гоча — действующий чемпион Российской дрифт-серии, выступает за команду Takayama Forward Auto.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ГРАНД-ТРЕЙД»
|
100
|
ООО ТК «ГАЛАКТИКА»
|
100
|
ООО «АДН»
|
100
|
ООО «ВИРАЖ»
|
100
|
ООО «ВИРАЖ ЮГ» (Краснодарский край)
|
100
|
ООО ФИТНЕС-ЦЕНТР «ГАРАЖ»
|
100
|
ООО «ВИРАЖ МСК» (Москва)
|
100
|Активы
|₽843 849 104
|Выручка
|₽2 969 421 303
|Прибыль
|₽463 834 569
В строительном холдинге «СМ.Сити» Денис Васильев занимает скромную должность заместителя гендиректора по экономике. Тем не менее, среди всех партнеров холдинга именно он имеет наибольшую долю в компании.
В 2023 году Денис Васильев заработал 199 миллионов на застройщике «Академгородок», 180 миллионов на компании «СМ.Инвест» и еще 65 миллионов на УК «СМ.Сити».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СЗ „М2 ГРУПП“»
|
45
|
ООО «СИБИРЬЕВРОСТРОЙ»
|
33,75
|
ООО «СМ. ИНВЕСТ»
|
25
|
ООО «СЗ „АКАДЕМГОРОДОК“»
|
25
|
ООО «УК „СМ. СИТИ“»
|
21,85
|
ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»
|
21,85
|
ООО «ФИНАРТ»
|
5,36
|
ООО «СЗ „НОВЫЙ ГОРОД“»
|
19,03
|
ООО «СЗ „СИТИ“»
|
19,03
|
ООО «АЭРОПОРТ»
|
8,24
|Активы
|₽2 306 866 000
|Выручка
|₽7 416 426 000
|Прибыль
|₽75 063 000
Почетный строитель России Разим Абасов родом из Дагестана, в Красноярск попал по распределению после института, а позже начал здесь свой бизнес. Был депутатом горсовета Красноярска.
Основную прибыль Абасову обеспечили компании «Монолитстрой» и «Азерит» — 46 и 59 миллионов соответственно. Первая занимается строительством зданий, вторая — их сносом.
Далеко не все проекты Разима Абасова закончили 2023 год в плюсе, но сколь либо заметные убытки понесли лишь «А-Сити» и «Адарастрой» — 16 и 7 миллионов убытка соответственно.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ШУМИХА»
|
100
|
ООО «ФРЦ»
|
100
|
ООО «МОНОЛИТПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ»
|
100
|
ООО «АДАРАСТРОЙ»
|
100
|
ООО «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК»
|
100
|
ООО «МОНОЛИТСТРОЙ»
|
100
|
ООО «26 ЭТАЖ»
|
100
|
ООО «МОНОЛИТХОЛДИНГ»
|
100
|
ООО «АЗЕРИТ»
|
100
|
ООО «А-СИТИ»
|
100
|
ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 22»
|
100
|
ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 5»
|
100
|
ООО СЗ «ПРОЕКТ ЖИВЁМ»
|
100
|
ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 8»
|
100
|
ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 7»
|
100
|
ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 6»
|
100
|
ООО «МОНОЛИТИНВЕСТ ПЛЮС»
|
100
|
ООО СЗ «ПРОЕКТ ЖИВЁМ-1»
|
100
|
ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 11»
|
100
|
ООО «МХ НЕДВИЖИМОСТЬ»
|
100
|
ООО «МОНОЛИТТЕХНОСЕРВИС»
|
100
|
ООО «СЗ УНИВЕРСАЛСТРОЙ»
|
100
|
ООО «ПЕРВАЯ БАШНЯ»
|
100
|
ООО «ПАРКОВКА»
|
100
|
ООО «ДСК-2010»
|
100
|
ООО «МОНОЛИТСТРОЙ»
|
100
|
ООО «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 16»
|
100
|
ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 12»
|
100
|
ООО СЗ «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 13»
|
100
|
ООО «ПАРКОВКИ»
|
100
|
ООО «СИТИ 3»
|
100
|
ООО «КРАСНОЯРСК-СИТИ ПЛЮС»
|
40
|Активы
|₽865 750 060
|Выручка
|₽7 609 004 108
|Прибыль
|₽133 884 902
Сергей Чернов — еще один, далеко не последний в этом списке совладелец сети «Командор». Даже небольшая доля в 9,8% принесла бизнесмену 78 миллионов в 2023 году.
А доли в компаниях «Крас-Экс», «Алькон», «ДМ Трейдинг», «СтройПрестиж» и других добавили в копилку Чернова еще более 50 миллионов.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ПРОФНЕДВИЖИМОСТЬ»
|
100
|
ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»
|
20
|
ООО ФИРМА «МАСТЕР»
|
20
|
ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»
|
9,8
|
ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»
|
9,8
|
ООО «ЮНОСТЬ»
|
9,8
|
ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»
|
9,8
|
ООО «КРАС-ЭКС»
|
9,8
|
ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»
|
9,8
|
ООО «МИЦАР»
|
9,8
|
ООО " ТРК ЛИЗИНГ »
|
9,8
|
ООО «АЛЬКОН»
|
9,8
|
ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»
|
9,8
|
ООО «ТС КОМАНДОР»
|
9,6
|Активы
|₽1 062 551 000
|Выручка
|₽3 387 628 000
|Прибыль
|₽180 595 000
Единственная компания Романа Беломестных — «СтройТехИнвест» — занимается поставками спецтехники фирм Hyundai, Shantui, Shehwa и SDLG, включая вилочные погрузчики, экскаваторы, бульдозеры и навесное оборудование для них.
В 2023 году «СТИ» принесла Беломестных 180 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СТРОЙТЕХИНВЕСТ»
|
100
|Активы
|₽1 017 076 660
|Выручка
|₽3 712 767 050
|Прибыль
|₽152 909 960
Сергей Ярошенко с недавнего времени единолично владеет компанией «Ритейл Логистик Сервис», она же «Региональный Логист Светофора». Совладелец Александр Патрушев вышел из доли в 2022 году.
Как видно из названия, в основном компания обслуживает логистические потребности сети дискаунтеров семьи Шнайдер. Это принесло Ярошенко 140 миллионов. Еще 21 миллион бизнесмен заработал на «Сибирской кондитерской компании», которая занимается поставками корпоративных и новогодних подарочных наборов.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «РЛС»
|
100
|
ООО «СИБИРСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ»
|
100
|
ООО «ВСОК»
|
100
|
ООО «ВЛАДЕЛИТА РУС»
|
100
|
ООО «ФОРС»
|
100
|
ООО «ФОРС-ЦЕНТР»
|
99
|
ООО «ФОРС-НИЖНИЙ» (Нижегородская область)
|
99
|
ООО «ФОРС-ЮГ» (Краснодарский край)
|
99
|
ООО «ЯРМЭН»
|
51
|
ООО «ВАРВАРИН КЛЮЧ»
|
50
|
ООО «СЭТКОМ»
|
50
|Активы
|₽840 698 865
|Выручка
|₽7 251 511 418
|Прибыль
|₽131 310 377
И снова у нас в топе совладельцы «Командора» — они занимают следующие три позиции. Первым по достатку идет Сергей Макин с долей 9,1%. В 2023 году Макин заработал на «Командоре» 74 миллиона рублей, еще 30 миллионов ему принесли «ДМ-Трейд» и «Крас-Экс».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КОМАНДОР ПЕРСОНАЛ»
|
100
|
ООО «МАСТЕР-СЕТИ»
|
100
|
ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»
|
20
|
ООО ФИРМА «МАСТЕР»
|
20
|
ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»
|
9,8
|
ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»
|
9,8
|
ООО «ЮНОСТЬ»
|
9,8
|
ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»
|
9,8
|
ООО «КРАС-ЭКС»
|
9,8
|
ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»
|
9,8
|
ООО «МИЦАР»
|
9,8
|
ООО «ТРК ЛИЗИНГ»
|
9,8
|
ООО «АЛЬКОН»
|
9,8
|
ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»
|
9,8
|
ООО «ТС КОМАНДОР»
|
9,1
|Активы
|₽832 531 865
|Выручка
|₽7 229 429 918
|Прибыль
|₽129 816 877
Следующий совладелец «Командора», Олег Ипатюк, имеет те же 9,1% и 74 миллиона. В целом, его активы сопоставимы с Макиным, однако вместо доли в более-менее прибыльном «Командор Персонал», он владеет агентством «Пальмира Недвижимость» с нулевой бухгалтерской отчетностью, этот недобор в полтора миллиона и поставил Ипатюка на более низкое место в топе.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ПАЛЬМИРА НЕДВИЖИМОСТЬ»
|
100
|
ООО «ЭКОМИР»
|
25
|
ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»
|
20
|
ООО ФИРМА «МАСТЕР»
|
20
|
ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»
|
9,8
|
ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»
|
9,8
|
ООО «ЮНОСТЬ»
|
9,8
|
ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»
|
9,8
|
ООО «КРАС-ЭКС»
|
9,8
|
ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»
|
9,8
|
ООО «МИЦАР»
|
9,8
|
ООО «ТРК ЛИЗИНГ»
|
9,8
|
ООО «АЛЬКОН»
|
9,8
|
ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»
|
9,8
|
ООО «ТС КОМАНДОР»
|
9,1
|Активы
|₽832 495 865
|Выручка
|₽7 229 052 418
|Прибыль
|₽129 783 377
Завершает этот парад «командоров» Андрей Дресвянников. В торговой сети он тоже имеет долю в 9,1%, заработал те же 74 миллиона.
По выручке Дресвянников отстает от своего партнера Олега Ипатюка ровно на 33 500 рублей — именно столько принесла Ипатюку компания «Экомир». В остальном их активы, можно сказать, идентичны.
|
Наименование
|
Местонахождение
|
Полное владение, %
|
ООО «СТРОЙПРЕСТИЖ»
|
Красноярский край, г. о. город Красноярск, г Красноярск, ул 78 Добровольческой Бригады, д. 12, офис 605
|
20
|
ООО ФИРМА «МАСТЕР»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 6 к. А
|
20
|
ООО ТКФ «ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 39 пом. 35
|
9,8
|
ООО «КОМАНДОР-ХОЛДИНГ»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 51/1
|
9,8
|
ООО «ЮНОСТЬ»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Копылова, д. 72
|
9,8
|
ООО «ТОРГТЕХНОСЕРВИС»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. ЗД. 1 стр. 39 пом. 35 офис 2.2
|
9,8
|
ООО «КРАС-ЭКС»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. ЗД. 1 стр. 39
|
9,8
|
ООО «ДМ ТРЕЙДИНГ»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 39 пом. 35
|
9,8
|
ООО «МИЦАР»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Шевченко, д. 60
|
9,8
|
ООО «ТРК ЛИЗИНГ»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 51 офис 4-14
|
9,8
|
ООО «АЛЬКОН»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. ЗД. 1 стр. 39 пом. 35 офис 2.1
|
9,8
|
ООО «ПРИЧУЛЫМЬЕ»
|
Красноярский край, г. о. город Ачинск, г Ачинск, мкр. 3-й, стр. 39, помещ. 1 КАБИНЕТ 9
|
9,8
|
ООО «ТС КОМАНДОР»
|
Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1 стр. 51/1
|
9,1
|Активы
|₽728 171 400ㅤ
|Выручка
|₽1 803 971 000
|Прибыль
|₽645 071 000
Второй совладелец компании «Красиндорстрой» с долей 20%. Как и в случае мажоритарного собственника компании Александра Иванова, это единственный бизнес Ворошилова.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КРАСИНДОРСТРОЙ»ㅤ
|
20
|Активы
|₽728 171 400
|Выручка
|₽1 803 971 000ㅤ
|Прибыль
|₽645 071 000
Третий совладелец компании «Красиндорстрой» с долей 20%. Как и в случае мажоритарного собственника компании Александра Иванова, это единственный бизнес Лобынцева.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КРАСИНДОРСТРОЙ»
|
20ㅤ
|Активы
|₽757 948 224
|Выручка
|₽2 164 613 106
|Прибыль
|₽399 436 491
Александр Васильев — еще один совладелец холдинга «СМ.Сити» с долей 15% в материнской компании. В холдинге он занимает должность директора по маркетингу.
Наибольшую прибыль Александру Васильеву принесла компания «Ситимаркетинг», которой он и руководит — 133 миллиона рублей. Далее идут застройщик «Академгородок» с прибылью в 119 миллионов и «СМ.Инвест» с прибылью в 108 миллионов.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «УК „КОМФОРТ-СИТИ“»
|
40
|
ООО «СИТИМАРКЕТИНГ»
|
40
|
ОАО «ЗЭМИ»
|
11,74
|
ООО «СЗ „ТЕЛЕВИЗОРНЫЙ“»
|
11,74
|
ООО «КЗЭМИ»
|
1,17
|
ООО «СМ. ИНВЕСТ»
|
15
|
ООО «СЗ „АКАДЕМГОРОДОК“»
|
15
|
ООО «УК „СМ. СИТИ“»
|
12,57
|
ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»
|
12,57
|
ООО «ФИНАРТ»
|
3,08
|
ООО «СЗ „НОВЫЙ ГОРОД“»
|
10,95
|
ООО «СЗ „СИТИ“»
|
10,95
|
ООО «АЭРОПОРТ»
|
4,74
|Активы
|₽689 966 000
|Выручка
|₽1 936 691 000
|Прибыль
|₽617 993 000
Мухабат Цымлякова единолично владеет компаниями «Красноярское пуско-наладочное управление» и «КПНУ-Инвест».
Как ясно из названия, компания занимается инжинирингом, строительными, монтажными и, наконец, пусконаладочными работами. В 2023 году на этих работах Цымлякова заработала 617 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КПНУ- ИНВЕСТ»
|
100
|
ООО «КПНУ»
|
100
|Активы
|₽622 063 348
|Выручка
|₽2 260 607 878
|Прибыль
|₽363 202 523
Александр Коропачинский — брат основателя «СМ.Сити» Юрия Коропачинского. Он занимает должность гендиректора холдинга, но имеет не такую большую долю как его заместитель Денис Васильев.
Доля в застройщике «Академгородок» принесла Александру 159 миллионов рублей, еще 144 миллиона — доля в «СМ.Инвест». Еще 45 и 20 миллионов принесли «СМ.Сити» и застройщик ЖК «Новый Город».
Что же до Юрия Коропачинского, то активов в России у бизнесмена больше нет. Он владеет стартапом OCSiAl со штабом в Люксембурге, который производит углеродные нанотрубки. Капитализация компании Юрия Коропачинского превышает 2 миллиарда долларов, что обеспечило бы ему первое место в топе. Однако Юрия в ряды красноярцев уже никак не втиснешь.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СЗ „М2 ГРУПП“»
|
45
|
ООО «СИБИРЬЕВРОСТРОЙ»
|
33,75
|
ООО «СМ. ИНВЕСТ»
|
20
|
ООО «СЗ „АКАДЕМГОРОДОК“»
|
20
|
ООО «УК „СМ. СИТИ“»
|
15,13
|
ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»
|
15,13
|
ООО «ФИНАРТ»
|
3,71
|
ООО «СЗ „НОВЫЙ ГОРОД“»
|
13,18
|
ООО «СЗ „СИТИ“»
|
13,18
|
ООО «АЭРОПОРТ»
|
5,71
|Активы
|₽2 054 922 859
|Выручка
|₽969 708 163
|Прибыль
|₽283 706 940
Алексей Березинский — сын основателя агрокомплекса и заправок «Фортуна» Николая Березинского. Отец уже фактически отошел от дел, передав почти весь свой бизнес сыну. В своем агрокомплексе Николай имеет долю всего 6,1% и должность гендиректора.
На выращивании рапса Алексей Березинский заработал в 2023 году 271 миллион рублей. Оставшиеся 12 миллионов ему принесли хлебоприемное предприятие в Шарыпово и АЗС «Фортуна Плюс».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ЭДЖИН»
|
100
|
ООО «СПЕКТР»
|
100
|
ООО «ФОРТУНА ПЛЮС»
|
100
|
ООО «ФОРТУНА АГРО»
|
93,9
|
АО «ШАРЫПОВСКОЕ ХПП»
|
90,86
|Активы
|₽1 439 756 000
|Выручка
|₽1 060 639 000
|Прибыль
|₽299 055 000
Надежда Нусс числится единственным учредителем и владельцем рыбзавода «Малтат», который выращивает осетров, сигов, хариусов и стерлядей. За 2023 год завод принес Надежде Нусс 301 миллион рублей.
С заводом сейчас вроде бы все гладко, а вот у одноименного лесного холдинга, которым владеет Александр Нусс, дела пошли неважно — в прошлом году бизнесмена задержали в Москве по обвинению в мошенничестве и выводе 4,2 миллиарда рублей за границу, а в этом году — приговорили к девяти годам колонии.
Как выяснилось, входящая в группу «Малтат» компания «Сиблес проект» получила от госкорпорации ВЭБ.РФ кредиты на 4,2 миллиарда рублей. Деньги получили под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB. Фирма также подконтрольна «Малтату» и никакой контракт исполнять не собиралась.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «МАЛТАТ»
|
100
|
ООО «ТРАКТИР „ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ“»
|
100
|Активы
|₽952 558 010
|Выручка
|₽3 061 657 594
|Прибыль
|₽146 869 376
Максим Ковальков — еще один совладелец скандального холдинга «Сибзолото». Именно он виновен в гибели рабочих при прорыве дамб «Сисима».
В 2023 году Ковальков заработал немало. Артель старателей «Хакасия» принесла ему 64 миллиона, еще 46 — артели «Ангара-Север» и «Сисим».
Сам Максим Ковальков отбывает четырехлетний срок за нарушение правил безопасности на «Сисиме», которые повлекли за собой гибель 20 рабочих.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СИСИМ»
|
25,8
|
ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ АНГАРА — СЕВЕР»
|
25,8
|
ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ХАКАСИЯ»
|
25,8
|
ООО «АС СИБИРЬ» (Новосибирская область)
|
20,12
|
ООО «ХОЛДИНГ СИБЗОЛОТО»
|
11,61
|
ООО «ШААРГАН»
|
6,45
|
ООО «ЕДА»
|
6,45
|
ООО «ИШИМБА»
|
6,45
|
ООО «АГАТ»
|
6,45
|
ООО «СИРИУС»
|
6,45
|
ООО «ВАГОН-К»
|
6,45
|
ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ИЮССКАЯ»
|
6,45
|
ООО «РУСМИНЕРАЛ» (Челябинская область)
|
6,45
|
ООО «ГЕОНОВАЦИЯ» (Челябинская область)
|
1,54
|
ООО «СПЕЦПРОМАВТОМАТИКА»
|
5,16
|
ООО «КРАСИНТЕГРА»
|
5,16
|
ООО «СТРАЖ СЗ»
|
5,16
|
ООО «ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ»
|
12,64
|Активы
|₽848 632 000
|Выручка
|₽3 563 709 000
|Прибыль
|₽115 927 000
Юрий Донников владеет сетью магазинов «Автошина» в Красноярске. Сеть работает под юридическим названием «ОЛТА».
Единственный бизнес Донникова принес ему почти 116 миллионов в 2023 году.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ОЛТА»
|
100
|Активы
|₽901 613 000
|Выручка
|₽1 709 159 500
|Прибыль
|₽210 118 000
Нина Петрова — мажоритарный владелец компании «Русский профиль». Занимается она не чеканкой монет, а производством алюминиевых порогов.
На этих порогах Петрова заработала более 203 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СОЛНЦЕ»
|
100
|
ООО «РУССКИЙ ПРОФИЛЬ»
|
75
|
ООО «САЗ»
|
75
|Активы
|₽527 131 850
|Выручка
|₽13 875 995 900
|Прибыль
|₽102 633 800
Алексей Ростовцев владеет половиной московской торговой компании «Беллогистик», она и принесла ему наибольшую прибыль в 2023 году — 44 миллиона рублей. Еще 30 миллионов Ростовцев заработал на петербургской компании «Северо-Западный», там у него тоже половина доли.
Остаток прибыли бизнесмен добирал по-мелкому: 16 миллионов с «Азия Логистик», 15 — с «Дальнего», 14 — с «Южного». Все это торговые и логистические компании.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
КФХ «КОРМИЛЕЦ»
|
99
|
ООО «ЮЖНЫЙ»
|
50
|
ООО «ВОЛГА» (Самарская область)
|
50
|
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» (Санкт-Петербург)
|
50
|
ООО «ТРАНСРЕГИОН»
|
50
|
ООО «ДАЛЬНИЙ»
|
50
|
ООО «ТД „АВЕДЭКС“»
|
50
|
ООО «ВИТАЛ 74»
|
50
|
ООО «АЕ-ХОЛДИНГ»
|
50
|
ООО «КУЗБАСС»
|
50
|
ООО «АЗИЯ ЛОГИСТИК»
|
50
|
ООО «ЮГ ЛОГИСТИК»
|
50
|
ООО «БЕЛЛОГИСТИК»
|
50
|
ООО «АВЕДЭКС»
|
40
|Активы
|₽1 593 772 907
|Выручка
|₽617 952 738
|Прибыль
|₽342 602 808
А что Титов? А это не тот Титов из телевизора.
Вячеслав Титов владеет строительной компанией «Эверест», фишкой которой стали противоскользящие ступени.
«Эверест» принес бизнесмену 172 миллиона в прошлом году. А еще 142 миллиона Титов заработал на застройке улицы Авиаторов — его компания «Счастливый дом» сдала там ЖК Nesterov.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СЗ АЛЬЯНС»
|
100
|
ООО «КЕРАМИК — СЕРВИС»
|
100
|
ООО «ЭВЕРЕСТ»
|
100
|
ООО «БЕТОНИТ»
|
100
|
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК СЧАСТЛИВЫЙ ДОМ»
|
100
|
ООО «СЗ НОВАЯ ВЫСОТА»
|
100
|
ООО «СИБСПЕЦПРОЕКТ»
|
33,33
|
ООО «СЗ АЛЬЯНСГРУПП»
|
33,33
|
ООО «САТУРН»
|
33,33
|
ООО «ККЗ»
|
33,33
|
ООО «ПЕРВЫЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
|
33
|
ООО «СПЕКТР»
|
33
|
ООО «БРЗ»
|
33
|
ООО ПСК «ЕНИСЕЙЛЕССТРОЙ»
|
33
|
ООО «ПСК „КРАСНОЯРСКСТРОЙ“»
|
31
|
ООО «АЛАТАГ»
|
22
|
ООО «ВИТРАЖНИК»
|
20
|
ООО СПК «КРАСНОЯРСК»
|
20
|
ООО «БИОТЕХ»
|
17
|Активы
|₽572 130 599
|Выручка
|₽1 966 514 781
|Прибыль
|₽279 932 518
Евгений Ковальский — очередной совладелец холдинга «СМ.Сити», в нем бизнесмену принадлежит 15,2%. В компании занимает должность заместителя по девелопменту.
Как и партнеры, основную прибыль Ковальский получил с застройки Академгородка — 119 миллионов; и компании «СМ Инвест» — 108 миллионов. Сама же «СМ.Сити» принесла бизнесмену 45 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «УК „КОМФОРТ-СИТИ“»
|
20
|
ООО «УК „СМ. СИТИ“»
|
15,2
|
ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»
|
15,2
|
ООО «ФИНАРТ»
|
3,73
|
ООО «СЗ „НОВЫЙ ГОРОД“»
|
13,24
|
ООО «СЗ „СИТИ“»
|
13,24
|
ООО «АЭРОПОРТ»
|
5,73
|
ООО «СМ. ИНВЕСТ»
|
15
|
ООО «СЗ „АКАДЕМГОРОДОК“»
|
15
|Активы
|₽684 444 208
|Выручка
|₽2 057 194 555
|Прибыль
|₽213 385 778
Александр Доценко — совладелец группы компаний «СИАЛ», работающей в сфере металлургии.
Наибольшую прибыль Донецко принес литейный завод «Сегал», он занимается производством алюминиевого профиля. Бизнесмен заработал на заводе 138 миллионов рублей. Еще 65 миллионов принесла доля непосредственно в «СИАЛ» и 15 миллионов — доля в торговой компании «СИАЛ-Профиль».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «АВТОТЕХЦЕНТР-СЕРВИС»
|
16,66
|
ООО «СИАЛАВТОФРАНЦ»
|
16,66
|
ООО «СИАЛАВТО-ВЗЛЁТКА»
|
16,66
|
ООО «УК „СИАЛАВТО“»
|
16,66
|
ООО «СИАЛАВТО»
|
16,66
|
ООО «АЙТИСМ»
|
14,28
|
ООО «ПРАГМАТИКА»
|
14,28
|
ООО «СИАЛ»
|
14,28
|
ООО «СИАЛ-ПРОФИЛЬ» (Москва)
|
14,28
|
ООО «СК „ДАК“»
|
14,28
|
ООО «ЛПЗ "СЕГАЛ“»
|
14,28
|Активы
|₽545 011 013,70
|Выручка
|₽2 186 822 265
|Прибыль
|₽236 504 194
Александр Нощик — еще один совладелец «СИАЛ», в группе компаний он занимает кресло генерального директора.
Литейный завод принес Нощику 138 миллионов рублей, 65 миллионов — «СИАЛ»; и 15 миллионов — «СИАЛ-Профиль». Кроме того, 10 миллионов он заработал на дилерском центре «СИАЛ», который торгует неликвидом и отходами производства литейного завода.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР „СИАЛ“»
|
16,67
|
ООО «СИАЛАР» (Москва)
|
14,16
|
ООО «АЙТИСМ»
|
14,28
|
ООО «ПРАГМАТИКА»
|
14,28
|
ООО «СИАЛ»
|
14,28
|
ООО «СИАЛ-ПРОФИЛЬ» (Москва)
|
14,28
|
ООО «СК „ДАК“»
|
14,28
|
ООО «ЛПЗ "СЕГАЛ»
|
14,28
|Активы
|₽483 423 210
|Выручка
|₽13 882 581 020
|Прибыль
|₽101 482 260
Евгений Мутовин — партнер Алексея Ростовцева. Ему принадлежит вторая половина «Беллогистик» и других логистических компаний.
Непосредственно «Беллогистик» принесла Мутовину 44 миллиона рублей, еще 30 — петербургская компания «Северо-Западный». Мутовин обгоняет своего партнера по выручке, но отстает по чистой прибыли — сказывается наличие убыточных бизнесов.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «РЫБНАЯ АЗБУКА»
|
100
|
ООО «КРАСФУДЛОГИСТИК»
|
51
|
ООО «ЮЖНЫЙ»
|
50
|
ООО «ВОЛГА» (Самарская область)
|
50
|
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ» (Санкт-Петербург)
|
50
|
ООО «ТРАНСРЕГИОН»
|
50
|
ООО «ДАЛЬНИЙ»
|
50
|
ООО «ТД „АВЕДЭКС“»
|
50
|
ООО «ВИТАЛ 74»
|
50
|
ООО «АЕ-ХОЛДИНГ»
|
50
|
ООО «КУЗБАСС»
|
50
|
ООО «АЗИЯ ЛОГИСТИК»
|
50
|
ООО «ЮГ ЛОГИСТИК»
|
50
|
ООО «БЕЛЛОГИСТИК»
|
50
|
ООО «АВЕДЭКС»
|
40
|Активы
|₽545 011 013
|Выручка
|₽2 186 822 265
|Прибыль
|₽236 504 194
Совладельцы «СИАЛ» держатся в рейтинге вместе, так что Владимир Разумкин недалеко отстал от своих партнеров. В холдинге он занимает должность заместителя гендиректора и исполнительного директора литейного завода «Сегал».
Наибольшую прибыль Разумкину принес завод — 138 миллионов рублей, еще 65 миллионов бизнесмен заработал на самой компании «СИАЛ».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР „СИАЛ“»
|
16,67
|
ООО «СИАЛАР» (Москва)
|
14,16
|
ООО «АЙТИСМ»
|
14,28
|
ООО «ПРАГМАТИКА»
|
14,28
|
ООО «СИАЛ»
|
14,28
|
ООО «СИАЛ-ПРОФИЛЬ» (Москва)
|
14,28
|
ООО «СК „ДАК“»
|
14,28
|
ООО «ЛПЗ „СЕГАЛ"»
|
14,28
|Активы
|₽619 341 080
|Выручка
|₽3 791 831 110
|Прибыль
|₽119 398 600
Захар Енджиевский единолично владеет строительным холдингом «СтройТехМонтаж». Именно он принес бизнесмену наибольшую прибыль в 97 миллионов. Еще 18 миллионов Енджиевский заработал на застройщике «Бета».
Холдинг Енджиевского занимался застройкой ЖК «Кедр», «Маэстро» и «Олимп» в Красноярске, кроме того группа строит школы и спортзалы. Помимо прочего, холдинг Енджиевского работает в Свердловске Луганской области — город стал побратимом Красноярска после начала СВО. Там компания «СтройТехМонтаж» занимается реконструкцией зданий.
Сам же бизнесмен запомнился красноярцам своей депутатской деятельностью сначала в горсовете Красноярска, а потом в Заксобрании края. Ну как запомнился — в основном имя Захара Енджиевского фигурирует в пресс-релизах ЗС, где он преимущественно задает или поднимает вопросы. Из готовых законодательных инициатив депутата — изменение статьи «О гражданской обороне», в которую с помощью депутата внесли слова «обеспечивает и осуществляет своевременное оповещение населения».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО СЗ «СИГМА»
|
100
|
ООО «АНГУЛ»
|
100
|
ООО СЗ «КЗП»
|
100
|
ООО СЗ «М-3 ГРУПП»
|
100
|
ООО «БЕТА»
|
100
|
ООО «ДЕЛЬТА»
|
100
|
ООО «СТМ»
|
100
|
ООО «ЭПСИЛОН»
|
100
|
ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ 1» (ЛНР)
|
100
|
ООО СЗ «ЖИЛСТРОЙ 5» (ЛНР)
|
100
|
ООО «СТБ»
|
60
|
ООО «СТР»
|
39
|Активы
|₽545 004 564
|Выручка
|₽2 186 621 667
|Прибыль
|₽236 498 089
Снова в рейтинге совладелец компании «СИАЛ». Какую-либо значимую должность в компании Александр Бочаров не занимает, тем не менее имеет сопоставимые с партнерами доли.
Литейный завод «Сегал» принес Бочарову 138 миллионов, еще 65 миллионов сам «СИАЛ».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР „СИАЛ“»
|
16,66
|
ООО «СИАЛАР» (Москва)
|
14,16
|
ООО «АЙТИСМ»
|
14,28
|
ООО «ПРАГМАТИКА»
|
14,28
|
ООО «СИАЛ»
|
14,28
|
ООО «СИАЛ-ПРОФИЛЬ» (Москва)
|
14,28
|
ООО «СК „ДАК“»
|
14,28
|
ООО «ЛПЗ „СЕГАЛ"»
|
14,28
|Активы
|₽1 105 436 500
|Выручка
|₽681 198 000
|Прибыль
|₽329 141 500
Андрей Тихонов единолично владеет строительным холдингом «Готика». Главный доход Тихонову принесла застройка Стрелки — с продажи квартир в ЖК «Медео» он получил 302 миллиона рублей.
Еще 27 миллионов бизнесмену непосредственно компания «Готика».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СЗ „ГОТИКА-КОМПАС“»
|
100
|
ООО «СЗ „ГОТИКА-МЕДЕО“»
|
100
|
ООО «ГОТИКА-СТРОЙ»
|
100
|
ООО «СЗ „ГОТИКА-СОЛАР“»
|
100
|
ООО «ГОТИКА ИНВЕСТ»
|
100
|
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
|
100
|
ООО СЗ ФСК «ГОТИКА»
|
100
|
ООО «СЗ „ГОТИКА-КОСМОС2“»
|
100
|
ООО СЗ «ГОТИКА-ВАВИЛОВА»
|
100
|
ООО «СЗ „ГОТИКА-КОСМОС1“»
|
100
|
ООО «СЗ „ГОТИКА-ЗЕНИТ»
|
25
|Активы
|₽532 610 000
|Выручка
|₽1 781 335 000
|Прибыль
|₽332 396 000
Сергей Пимоненко владеет только одним бизнесом, зато каким! Ему принадлежит Красноярский майонезный завод.
Спроси красноярца, чем он заправляет оливье, ответит без запинки — «Гастрономъ». Любовь красноярцев к родному майонезу обогатила Пимоненко на 332 миллиона.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КМЗ»
|
100
|Активы
|₽302 628 000
|Выручка
|₽7 150 206 000
|Прибыль
|₽174 654 000
Валерий Конуркин единолично владеет дискаунтером «Ценалом», он же «Лесосибирская торговая компания».
Дискаунтер и принес бизнесмену 174 миллиона рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ЛТК»
|
100
|
ООО «ЦЕНАЛОМ»
|
100
|Активы
|₽454 098 000
|Выручка
|₽1 964 243 000
|Прибыль
|₽306 907 000
Николаю Справцеву полностью принадлежит строительная компания «Аркстоун», которая занималась реконструкцией центра МЧС, «Роева ручья», спорткомплекса «Энергия» и так далее.
«Аркстоун» принесла Справцеву 310 миллионов, а еще 132 миллиона он заработал на одноименной управляющей компании.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ»
|
100
|
ООО «КАПИТАЛРЕКСТРОЙ» (Калининградская область)
|
100
|
ООО «АРКСТОУН»
|
100
|
ООО «КАРЬЕР+» (Иркутская область)
|
100
|
ООО «УК АРКСТОУН»
|
100
|Активы
|₽623 274 891
|Выручка
|₽1 354 361 674
|Прибыль
|₽239 960 431
Олег Лоцан владеет компанией «Техно-Тулз». Она занимается продажей токарного и фрезерного инструмента, станков и тому подобного.
Бизнес весьма прибыльный — при выручке в 1 миллиард 350 миллионов, чистая прибыль составила почти 240 миллионов.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «Т-Т»
|
94,23
|
ООО «ДОНРЕЙ»
|
80
|Активы
|₽2 259 401 000
|Выручка
|₽876 211 000
|Прибыль
|₽136 553 000
Юрий Шевель единолично владеет сельхозпредприятием «Мильман». Оно занимается полным циклом производства хлеба и всяческой сдобной снеди, от выращивания пшеницы до выпечки готового продукта.
Предприятие работает с 2008 года, получает господдержку и чувствует себя неплохо — за год Шевель заработал на булках 136 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «МИЛЬМАН-ДОМ»
|
100
|
ООО «МИЛЬМАН-АГРО»
|
100
|Активы
|₽473 739 255
|Выручка
|₽1 691 649 170
|Прибыль
|₽269 712 249
Анатолий Кутыно — еще один совладелец «СМ.Сити», в компании занимает должность заместителя по производству.
Основной доход Кутыно получил с застройки Академгородка — доля 15% в компании-застройщике принесла ему 119 миллионов. Еще 108 миллионов бизнесмен заработал на «СМ.Инвест».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СМ. ИНВЕСТ»
|
15
|
ООО «СЗ „АКАДЕМГОРОДОК“»
|
15
|
ООО «УК „СМ. СИТИ“»
|
11,35
|
ООО «СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»
|
11,35
|
ООО «ФИНАРТ»
|
2,78
|
ООО «СЗ „НОВЫЙ ГОРОД“»
|
9,89
|
ООО «СЗ „СИТИ“»
|
9,89
|
ООО «АЭРОПОРТ»
|
4,28
|Активы
|₽456 755 200
|Выручка
|₽3 068 994 800
|Прибыль
|₽169 297 200
Фаниль Сагдатулин — первый и последний в этом топе стоматолог, владелец компании «Контакт». Бизнес занимается сопровождением стоматологических клиник, обучением врачей, поставками и сервисным обслуживанием техники.
«Контакт» принес Сагдатулину 142 миллиона чистой прибыли. Еще 15 миллионов — хакасский филиал «Контакт-Саяны».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КОНТАКТ-ПЛЮС»
|
100
|
ООО «МЕДТЕХНИКА- КОНТАКТ»
|
100
|
ООО «МЕДИКО»
|
100
|
ООО «КОНТАКТ-СЕРВИС»
|
100
|
ООО УЦ «КОНТАКТ»
|
100
|
ООО «КОНТАКТ-САЯНЫ» (Хакасия)
|
100
|
ООО ПВП «КОНТАКТ»
|
100
|
ООО «ФОРАС»
|
20
|Активы
|₽445 832 000
|Выручка
|₽1 507 541 000
|Прибыль
|₽445 802 000
Юрий Алехин владеет компанией «НорильскРудаРемонт» и занимается ремонтом промышленных двигателей и агрегатов в Норильске.
Бизнес у Алехина весьма прибыльный — при выручке полтора миллиарда чистая прибыль составила без малого половину миллиарда.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «НОРИЛЬСКРУДАРЕМОНТ»
|
100
|
ООО «НАС»
|
100
|Активы
|₽708 050 700
|Выручка
|₽1 191 394 900
|Прибыль
|₽219 724 900
Андрею Кукарцеву принадлежит компания под названием «Модульные системы управления», входит в группу компаний «Бриз». Именно она разрабатывает программные решения для дорожной сети города — если светофоры начинают шалить, вы знаете кто за это в ответе.
На «МСУ» Кукарцев заработал 153 миллиона. Еще 34 миллиона ему принесла компания «Бриз-Центр», занимающаяся дорожной разметкой. А 31 миллион бизнесмен заработал на «Формуле-К» — компания выпускает полимерную краску для той же разметки.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «МСУ»
|
100
|
ООО «ГК БРИЗ» (Москва)
|
100
|
ООО «ФАБРИКА СТЕКЛА» (Алтайский край)
|
80
|
ООО «БРИЗ — ЦЕНТР»
|
50
|
ООО «ФОРМУЛА-К»
|
50
|
ООО «СИСТЕМА»
|
50
|Активы
|₽588 892 908
|Выручка
|₽5 494 032 250,
|Прибыль
|₽63 169 735
Виталию Кашкареву принадлежит компания по оптовой торговле нефтепродуктами «Кройл» и сеть АЗС «Нефтеком».
Основной доход бизнесмен получил именно с «Кройл» — 44 миллиона рублей. В целом прибыльность бизнеса Кашкарева довольно низкая, учитывая выручку в пять с половиной миллиардов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КРОЙЛ» (Челябинская область)
|
100
|
ООО «КОФЕР»
|
100
|
ООО «ММЦК»
|
100
|
ООО «ГУРМАН»
|
99,98
|
ООО «НЕФТЕКОМ»
|
90
|
ООО «ГРИН ЭНЕРДЖИ»
|
50
|
ООО «БСК-ТРАНЗИТ»
|
36
|Активы
|₽1 069 211 838
|Выручка
|₽2 967 553 700
|Прибыль
|₽54 088 187
Олеся Сафина имеет долю в группе транспортных компаний «Орда» с мощным монголом на борту. Компания занимается перевозками по всей России на грузовиках с рефрижераторными и тентованными прицепами.
Доля 27,5% в «Орде» обеспечила Сафиной 42 миллиона чистой прибыли. А ее личная топливная компания «Алтын» добавила к этой сумме еще 10 миллионов.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО ТК «АЛТЫН»
|
100
|
ООО «ИНТЕГРАЦИЯ»
|
100
|
ООО ТК «ОРДА»
|
27,5
|
ООО «КДК»
|
27,5
|
ООО «РУСЛАНД ТРАК»
|
19,25
|Активы
|₽356 437 000
|Выручка
|₽3 452 557 000
|Прибыль
|₽145 827 000
Роману Гарнатке принадлежит топливная компания «Гарт», занимающаяся поставкой ГСМ. Среди клиентов, к примеру, колония-поселение №13 в Тагаре — туда Гарнатка поставлял зимнее дизельное топливо.
В общем-то, вся прибыль в 145 миллионов рублей приходится на «Гарт».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ГАРТ»
|
100
|
ООО «РУДНИК»
|
50
|Активы
|₽1 158 792 388
|Выручка
|₽1 611 034 700
|Прибыль
|₽80 541 037
А это еще один совладелец ГК «Орда». Ринату Салимгарееву принадлежат все те же 27,5%, принесшие прибыль в 42 миллиона.
Кроме того, бизнесмен имеет мажоритарную долю в компании «Система», занимающуюся корпоративными пассажироперевозками. 55% в компании обеспечили Салимгарееву еще 37 миллионов чистыми.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СИСТЕМА»
|
55
|
ООО ТК «ОРДА»
|
27,5
|
ООО «КДК»
|
27,5
|
ООО «РУСЛАНД ТРАК»
|
19,25
|Активы
|₽254 578 000
|Выручка
|₽16 564 062 000
|Прибыль
|₽75 542 000
Принадлежащая Елене Пось строительная компания «Геосинтетика» входит в холдинг «Техполимер» Андрея Путивского. Однако формально прибыль с компании получает именно Елена Пось, поэтому в рейтинге она стоит выше Путивского.
«Геосинтетика» занимается строительством на объектах гидротехнического и экологического профиля по всей России. Своей владелице компания принесла 66 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «УК „ДИП“»
|
100
|
ООО «ГЕОС»
|
100
|Активы
|₽400 795 924
|Выручка
|₽1 906 205 031
|Прибыль
|₽196 414 921
Александру Якубовичу принадлежит компания «СтройИндустрия», которая занимается застройкой Николаевки. В планах — жилой комплекс, коммерческая недвижимость, детский сад и центр бокса. Как водится, все это часть плана комплексного развития территорий.
Пока строительство особо не ведется, зато скандалы с выкупом домов все множатся и множатся. Не все люди хотят продавать свои дома за обозначенную застройщиками цену.
Тем не менее, «СтройИндустрия» держится на плаву и даже получает доход — Якубович заработал на ней 89 миллионов. Еще 58 миллионов принесла доля в застройщике «Партнер-Строй», это жилой микрорайон Univers. Наконец, 44 миллиона Якубович заработал на застройщике «СтройИнновация».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО СК «СТРОЙИННОВАЦИЯ»
|
100
|
ООО «СТРОЙИННОВАЦИЯ»
|
100
|
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „СТРОЙИНДУСТРИЯ“»
|
100
|
ООО «СЗ „ПАРТНЕРИНВЕСТ“»
|
100
|
ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»
|
100
|
ООО «СЗ „МЕГАПОЛИС“»
|
100
|
ООО «СЗ"КАПИТАЛСТРОЙ»
|
100
|
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „КАПИТАЛИНВЕСТ“»
|
50
|
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК „ПАРТНЕР-СТРОЙ“»
|
19,93
|Активы
|₽535 785 250
|Выручка
|₽2 988 201 150
|Прибыль
|₽110 792 200
Исламу Сейнароеву принадлежит топливная компания «Сибоил». В последние годы компания почти не получает госконтракты и торгует с частниками, а раньше периодически поставляла топливо аэропорту «Черемшанка», а еще балахтинскому и минусинскому ДРСУ.
На торговле топливом Сейнароев заработал 109 миллионов рублей, плюс полтора миллиона принесла доля в УК «Енисей». Данных по другим бизнесам Ислама Сейнароева, к сожалению, в госреестрах нет.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СИБОЙЛ»
|
100
|
ООО «ТРЕЙДТОРГ»
|
100
|
ООО «МОНТАЖСТРОЙ»
|
100
|
ООО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ» (Санкт-Петербург)
|
100
|
ООО «ЕВРОПА»
|
85
|
ООО " УК ЕНИСЕЙ-СЕРВИС »
|
45
|
ООО «КРАСИНВЕСТ»
|
40
|
ООО «ЛИДЕР»
|
25
|
ООО «ГРУППА СТ»
|
10
|Активы
|₽359 283 610
|Выручка
|₽6 441 320 510
|Прибыль
|₽84 802 620
Анна Коледова единолично владеет группой компаний «СибирьЭнергоИнжиниринг», которая обычно выступает генподрядчиком на строительстве энергообъектов.
Компания Коледовой занимается строительством энергоблока №2 на красноярской ТЭЦ-3, реконструирует ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Норильске, там же строит насосную станцию пригодную для обеспечения домов водой в суровых условиях севера.
«СибирьЭнергоИнжиниринг» принесла Коледовой 61 миллион, еще 23 миллиона — доля в монтажном управлении «ЭлектроЮжМонтаж» в Хакасии.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СИТИ ПАРК» (Приморский край)
|
100
|
ООО «АТП СТРОЙСЕРВИС»
|
100
|
ООО «ГК „СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ“»
|
100
|
ООО НМУ «ЭЮМ» (Хакасия)
|
40
|
ООО «БАСТИОН» (Приморский край)
|
1
|Активы
|₽476 366 360
|Выручка
|₽1 956 334 466
|Прибыль
|₽168 873 131
Балакерим Магомедов — миноритарный совладелец «Славицы», имеет существенно меньшую долю, чем его партнер Вадим Сулаков.
Основной доход Магомедов получил с фабрики мороженого «Славица» (39 миллионов) и, неожиданно, инженерной компании «СибИнформ» (38 миллионов). Еще 31 миллион бизнесмену принесла фабрика в Татарстане и 20 миллионов — торговая компания «Крайс-Торг».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «СИБИНФОРМ»
|
62,36
|
ООО «ГК „КРАЙС“» (Татарстан)
|
12,32
|
ООО «ТД „СЛАВИЦА“» (Татарстан)
|
10,85
|
ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“»
|
10,63
|
ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“» (Татарстан)
|
8,63
|
ООО «БЛИЦ»
|
10,19
|
ООО «СТАРТ» (Саратовская область)
|
10,19
|
ООО «СЛАВИЦА» (Астраханская область)
|
10,19
|
ООО «МЫС ЮЖНЫЙ» (Краснодарский край)
|
10,19
|
ООО «СЛАВИЦА» (Тульская область)
|
10,19
|
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ „СЛАВИЦА“» (Хакасия)
|
10,19
|
ООО «ТК „КРАЙС-ТОРГ“»
|
10,19
|
ООО «СЛАВИЦА» (Кемеровская область)
|
10,18
|
ООО «СЛАВИЦА-УРАЛ» (Челябинская область)
|
10,18
|
ООО «ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО „СЛАВИЦА“» (Татарстан)
|
10,04
|
ООО «ТК „СЛАВИЦА“» (Татарстан)
|
10,11
|
ООО «СЛАВИЦА-Н» (Новосибирская область)
|
9,11
|
ООО «СЛАВИЦА» (Оренбургская область)
|
9,11
|
ООО «СЛАВИЦА» (Волгоградская область)
|
9,11
|
ООО «СЛАВИЦА КРЫМ» (Севастополь)
|
9,11
|
ООО «СЛАВИЦА» (Самарская область)
|
9,11
|
ООО «ФАБРИКА ПОЛУФАБРИКАТОВ „ВДОВОЛЬ“» (Хакасия)
|
9,11
|
ООО «УМКА» (Татарстан)
|
8,77
|
ООО «ПОЛЮС» (Ульяновская область)
|
8,77
|
ООО «СЛАВИЦА КАСПИЙ» (Дагестан)
|
7,17
|Активы
|₽808 621 740
|Выручка
|₽1 363 384 900
|Прибыль
|₽133 234 731
Андрей Лыков — совладелец энергетического холдинга «Кросс Арктик Групп», который поставляет и обслуживает нефтяные электростанции в труднодоступных местах.
Через компанию «Вега» и другие ему принадлежат доли в нескольких энергетических компаниях на Севере. Именно «Вега» принесла Лыкову основную прибыль — 124 миллиона рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «БАЛАНС СЕВЕРА»
|
74,99
|
ООО «КРОСС АРКТИК ГРУПП»
|
50
|
ООО «ВЕГА»
|
33,33
|
ООО «СИРИУС»
|
25
|
ООО «ТУРУХАНСКЭНЕРГОКОМ»
|
13,83
|
ООО «ВАНАВАРАЭНЕРГОКОМ»
|
9
|
ООО «ЭНЕРГИЯ»
|
9
|
ООО «УК „ЭНЕРГОБЫТСЕРВИС“»
|
9
|Активы
|₽370 812 000
|Выручка
|₽7 418 844 550
|Прибыль
|₽72 615 050
Сын дивногорского депутата Андрея Путивского Сергей ныне единолично владеет холдингом «Техполимер», ему же напрямую принадлежал две входящие в холдинг компании — «Гринтех» и «Биогаз АГ».
Непосредственно принадлежащие Путивскому компании принесли ему 72 миллиона рублей. Другого участника холдинга — Елену Пось — мы поставили чуть выше, полагая, что владелец актива получает и соразмерную долю прибыли.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ТЕХПОЛИМЕР»
|
100
|
ООО «БИОТЕХКОМПОСТ» (Москва)
|
100
|
ООО «ГРИНТЕХ» (Москва)
|
100
|
ООО «БИОГАЗ АГ» (Москва)
|
95
|Активы
|₽433 161 204
|Выручка
|₽1 801 362 297
|Прибыль
|₽189 343 849
Еще один совладелец холдинга «СИАЛ». В компании Сергей Кузнецов не занимает заметной позиции, доли не самые больше.
Тем не менее, завод «Сегал» принес Кузнецову 109 миллионов, еще 51 миллион — сам «СИАЛ».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР „СИАЛ“»
|
16,66
|
ООО «СИАЛАР» (Москва)
|
14,16
|
ООО «АЙТИСМ»
|
11,28
|
ООО «ПРАГМАТИКА»
|
11,28
|
ООО «СИАЛ»
|
11,28
|
ООО «СИАЛ-ПРОФИЛЬ» (Москва)
|
11,28
|
ООО «СК „ДАК“»
|
11,28
|
ООО «ЛПЗ „СЕГАЛ"»
|
11,28
|Активы
|₽542 906 100
|Выручка
|₽1 228 623 300
|Прибыль
|₽189 873 900
Ирина Шитова почти единолично владеет транспортной компанией «Бирель Плюс», которая работает с «Газпромом», «Русалом» и «Роснефтью».
Единственная компания принесла Шитовой 189 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «БИРЕЛЬ ПЛЮС»
|
90
|Активы
|₽540 691 349
|Выручка
|₽3 393 400 767
|Прибыль
|₽69 009 197
Ирине Достоваловой принадлежит сеть магазинов сантехники «Водолей». Судя по выручке в 3 миллиарда рублей, бизнес у Достоваловой процветает.
Основной доход ей принесла именно сеть «Водолей» — 60 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ВОДОЛЕЙ-ТРЕЙД»
|
98
|
ООО «НЦМ» (Новосибирская область)
|
63,7
|
ООО «КЗДТ»
|
51
|
ООО «АЛТАМИР» (Кемеровская область)
|
50
|
ООО «САНТРЕЙД»
|
49
|Активы
|₽308 553 000
|Выручка
|₽1 890 142 000
|Прибыль
|₽230 103 000
Александр Беседин владеет сетью магазинов по торговле автошинами «А1-ТрансКомплект». Это официальный дилер компаний Aeolus, Michelin, Bridgestone, Yokohama и других.
Единственная компания принесла Беседину 230 миллионов чистой прибыли.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «А1-ТК»
|
100
|Активы
|₽595 207 510ㅤ
|Выручка
|₽1 288 951 210
|Прибыль
|₽148 640 960
Далее идут два партнера с одинаковыми активами и доходами. Василий Тригубенко владеет половиной компаний «КТК Сервис», «Красноярск — БелазСервис» и «КТК-Групп».
Компании занимаются поставкой и обслуживанием карьерной техники и запчастей к ней. Группа «КТК» принесла Тригубенко 148 миллионов рублей.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КТК СЕРВИС»ㅤ
|
50
|
ООО «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»
|
50
|
ООО «КРАСНОЯРСК — БЕЛАЗСЕРВИС»
|
50
|
ООО «КТК ГРУППА»
|
50
|
ООО «ГРК»
|
25,5
|Активы
|₽595 207 510
|Выручка
|₽1 288 951 210
|Прибыль
|₽148 640 960
Другой половиной компаний «КТК Сервис», «Красноярск — БелазСервис» и «КТК-Групп» владеет Ярослав Колотилов.
Эти компании принесли Колотилову те же самые 148 миллионов рублей, что и его партнеру Василию Тригубенко.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КТК СЕРВИС»
|
50
|
ООО «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»
|
50
|
ООО «КРАСНОЯРСК — БЕЛАЗСЕРВИС»
|
50
|
ООО «КТК ГРУППА»
|
50
|
ООО «ГРК»
|
25,5
|Активы
|₽449 740 000
|Выручка
|₽770 539 000
|Прибыль
|₽330 518 000
Эдгару Ханагяну принадлежит компания-застройщик «ДСК». Она участвовала в застройке улицы Амурская, микрорайонов Покровский и Солнечный. В стародавние времена компания называлась «Домостроительный комбинат», но потом ее переименовали в «Дорожно-строительную компанию».
Особыми скандалами фирма не отметилась, разве что в 2018 году уложила асфальт просто вокруг припаркованных автомобилей — видимо, сработал принцип «и так сойдет». Зато своему владельцу «ДСК» принесла немалые 330 миллионов рублей.
А вот родственнику Эдгара Ханагяна — Декарду — не позавидуешь. Он находится в СИЗО по подозрению в картельном сговоре при ремонте дорог в Красноярске.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ДСК»
|
100
|Активы
|₽441 217 000
|Выручка
|₽2 798 091 000
|Прибыль
|₽3 599 000
Нине Потякиной принадлежит лизинговая компания «Мотор-Сервис», которая принесла ей 96 миллионов.
Дочерняя компания «Мотор Лизинг» добавила в копилку еще 26 миллионов.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «МОТОР ЛИЗИНГ»
|
100
|
ООО «МОТОР-СЕРВИС»
|
100
|Активы
|₽806 432 000
|Выручка
|₽3 195 760 000
|Прибыль
|₽23 752 500
Степан Черных владеет лесозаготовительными компаниям «Ангара Лес» и «Карат». Судя по финансовой отчетности, лесной бизнес — далеко не самый маржинальный.
При выручке свыше трех миллиардов рублей чистыми Степан Черных заработал всего 37 миллионов — и то 15 из них «съела» убыточная ICM Wood, производящая шпон и фанеру.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КАРАТ»
|
100
|
ООО «АНГАРА ЛЕС»
|
100
|
ООО «СЛПК»
|
50
|
ООО «ПРОГРЕСС»
|
50
|
ООО «АЙСИЭМ ВУД»
|
25
|Активы
|₽1 501 634 000
|Выручка
|₽598 187 000
|Прибыль
|₽102 460 000
Александр Найверт с 2002 года с головой погружен в сельхозработы. Ему принадлежит крестьянское хозяйство «Родник», которое неоднократно называли лучшим в Красноярском крае.
По словам самого бизнесмена, основную прибыль крестьяне получают с растениеводства, а вот животноводство, хоть и не убыточно, но особых денег не приносит.
Тем не менее, работа на земле принесла Найверту 102 миллиона чистой прибыли при выручке около полумиллиарда рублей. Задумайтесь.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО "КХ РОДНИК"
|
100
|Активы
|₽466 568 000,
|Выручка
|₽2 835 734 000
|Прибыль
|₽100 188 000
Евгению Малышенко принадлежит компания по оптовой торговле алюминием «Крас-Ал». Она принесла бизнесмену 84 миллиона рублей.
Другие бизнесы особой прибыли не приносят, а лизинговая компания «Автомак» и вовсе сработала в убыток.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «АВТОМАК»
|
100
|
ООО «КРАС-АЛ»
|
100
|
ООО «ТРАСТ-АЛ»
|
100
|
ООО «АЛКОМ»
|
100
|Активы
|₽466 568 860
|Выручка
|₽4 099 285 650
|Прибыль
|₽41 884 020
Виталий Чувычилов владеет большей частью ПКФ «ВиАС», которая с 1993 года потихоньку-помаленьку занимается дистрибуцией и логистикой, имеет собственный автопарк и склады.
Компания принесла бизнесмену 37 миллионов рублей, еще 3 миллиона — ТК «ВиАС».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ПОТЕНЦИАЛ»
|
100
|
ООО «СИБСТАНДАРТ»
|
25
|
ООО «ХРК-С»
|
75,5
|
ООО ТК «ВИАС»
|
71
|
ООО «ПТМ»
|
71
|
ООО ПКФ «ВИАС»
|
71
|Активы
|₽1 228 233 010
|Выручка
|₽1 242 218 000
|Прибыль
|₽57 214 150
Александру Бойченко принадлежит агрофирма «Учумская». Занимается она выращиванием зерновых. Прибыль у «Учумской» невелика, несмотря на более чем миллиард выручки — всего 57 миллионов.
Сам Бойченко не так прост, как его агрофирма — он дотянулся аж до кресла депутата заксобрания края от КПРФ.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО А «УЧУМСКАЯ»
|
100
|
ООО «ГРАНИТ»
|
99
|Активы
|₽219 284 000
|Выручка
|₽7 732 440 500
|Прибыль
|₽65 720 000
На последние ступени топа лихо запрыгнул совладелец сети алкомаркетов «Русский Разгуляйка» Константин Колобашкин, ему в этой сети принадлежат ровно 50 процентов.
Собственно, алкомаркеты принесли бизнесмену 71 миллион рублей, хотя выручка превысила семь миллиардов.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ГАРС»
|
100
|
ООО «РАЗГУЛЯЙ»
|
50
|
ООО «РАЗГУЛЯЙ»
|
50
|Активы
|₽403 093 500
|Выручка
|₽1 552 001 000
|Прибыль
|₽169 566 000
Семья Семеновых во главе с Викторией Семеновой владеют «АгроРемКомплект» — компания занимается ремонтом и транспортными перевозками, разборкой зданий и разведочным бурением, лизингом и торговлей автодеталями.
Компанию можно смело записывать в инновационные — в 2003 году ее сотрудники изобрели магнитный фильтр для очистки жидкостей.
А если без шуток, то «АгроРемКомплект» принес Семеновым 158 миллионов рублей чистыми.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «АГРОРЕМКОМПЛЕКТ»
|
100
|
ООО «МАП»
|
100
|
ООО «РИДДЕР ТРАНС»
|
50
|
ООО «МАЙНИНГ ШИНА»
|
50
|Активы
|₽496 819 010
|Выручка
|₽996 568 160
|Прибыль
|₽175 026 070
Вадим Корольков владеет компанией «Енисей Трак Сервис», которая занимается ремонтом грузовиков и торговлей запчастями.
Бизнес принес Королькову 172 миллиона рублей. Еще два с половиной миллиона принесла доля в фирме «Кангин-Ко», где тоже занимаются ремонтом грузовиков.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ЕТС»
|
100
|
ООО ПКФ «КАНГИН-КО»
|
17
|Активы
|₽521 490 250
|Выручка
|₽3 406 132 500
|Прибыль
|₽39 082 250
На это место топа попали сразу четыре партнера логистической компании «Континент»: Сергей Путинцев, Михаил Величко, Константин Буганов и Николай Матузко. Все имеют равные доли в 25%.
Итого, каждый из партнеров заработал в прошлом году по 36 миллионов на «Континенте» и по 2 миллиона на компании «Континент Инвест».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «КОНТИНЕНТ ИНВЕСТ»
|
25
|
ООО «ДЕМАРКО»
|
25
|
ООО «КОНТИНЕНТ»
|
25
|Активы
|₽570 716 896
|Выручка
|₽139 604 191
|Прибыль
|₽340 859 097
Список малознакомых людей под конец топа внезапно прервался знакомым лицом. Андрей Джиоев, основной владелец «Региональной тепловой компании», чья котельная сегодня отапливает микрорайон Солнечный и промплощадку бывшего завода «Крастяжмаш».
В 90-х прошлого века он считался человеком Анатолия Быкова — ныне осужденного экс-владельца КрАЗа. Джиоев входил в состав в совет директоров алюминиевого завода и возглавлял связанный с Быковым банк «Металлэкс».
Уже в 10-х годах нынешнего века он запомнился как главный критик разработанной СГК системы теплоснабжения города (которая предусматривала закрытие котельных в пользу ТЭЦ).
На сегодняшний день самый доходный актив Джиоева — доля в компании «Интерпроект», занимающейся управлением собственным имуществом, инвестициями и прочим. Она принесла бизнесмену 213 миллионов рублей. Еще 124 миллиона Джиоев заработал на компании «СК-Северная».
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «ПРОМЭНЕРГО»
|
98
|
ООО «СИБПРОМАКТИВЫ»
|
97,02
|
ООО «СИБПРОМРЕШЕНИЯ»
|
49
|
ООО «КОСТ»
|
70
|
ООО «ЦМЗ»
|
66,67
|
ООО «КСМК»
|
66,67
|
ООО «ИНТЕРПРОЕКТ»
|
66,66
|
ООО «РТК»
|
66,66
|
ООО «СК-СЕВЕРНЫЙ»
|
66,66
|
ООО «ФРЕГАТ-СВ»
|
58,5
|
ООО «ЗАПАДНОЕ»
|
50
|
ООО «КРАСЭКО»
|
50
|
ООО «ДОМ ПРО»
|
50
|
ООО «ДСК»
|
33,33
|
ООО «ТЕХНОИНВЕСТ»
|
25
|
ООО «СТ»
|
25
|
ООО «АКТИВ ДИВНОГОРСК»
|
22,5
|Активы
|₽379 157 464
|Выручка
|₽1 189 625 731
|Прибыль
|₽194 557 891
Закрывает топ самых богатых красноярцев очередной добытчик полезных ископаемых. Николаю Скрипкину принадлежит большая часть доли в артели «Юг» — она добывает не золото, а урановые и ториевые руды.
Основную прибыль Скрипкину принесла именно эта артель — 195 миллионов рублей. Еще 91 миллион — компания по обработке минералов «Карьерный сервис»; и 41 миллион — «ЮгИнвестТрак», по документам занимающаяся торговлей автотранспортными средствами.
|
Наименование
|
Полное владение, %
|
ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ЮГ»
|
76,46
|
ООО ГК «СЕВЕР»
|
76,46
|
ООО «ГГК»
|
76,46
|
ООО «КС»
|
76
|
ООО «СТАРТ»
|
50
|
ООО «ПЛАТО»
|
49
|
ООО «БВП»
|
40
|
ООО «ЮГИНВЕСТТРАК»
|
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