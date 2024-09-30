100 самых богатых красноярцев в 2024 году. Большой рейтинг «Проспекта Мира»

Методология — как мы считали:

Для рейтинга была взята официальная финансовая отчетность компаний из баз «СПАРК-Интерфакс» и «Контур.Фокус». Компании, зарегистрированные в Красноярском крае, были ранжированы по показателям чистых активов, выручки и чистой прибыли за 2023 год. Из списка исключены государственные, краевые и муниципальные предприятия, а также компании, принадлежащие федеральным холдингам.

Через Единый госреестр юрлиц (ЕГРЮЛ) мы установили владельцев компаний. В зависимости от доли в уставном капитале и доли владения акциями рассчитали суммы чистых активов, выручки и чистой прибыли, которые записали на собственника.

Из списка исключены владельцы, зарегистрированные в других регионах, однако оставлены предприниматели, которые переехали из Красноярского края, но сохранили здесь бизнес. Если предприятия записаны на близких родственников, то активы причислялись главе семейства (принцип журнала Forbes).

Полученные суммы не считаются личным доходом предпринимателей из списка. Чистая прибыль — это деньги на счетах компаний, которые собственник может выплатить себе в качестве дивидендов или вложить в развитие бизнеса. Чистые активы — это сумма, которая достанется владельцам компании после продажи всех ее активов и погашения долгов.