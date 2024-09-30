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Posted 30 сентября, 02:00

Published 30 сентября, 02:00

Modified 30 сентября, 02:00

Updated 30 сентября, 02:00

500 000 рублей разыграет «Командор» за покупку кормов для пушистых друзей

500 000 рублей разыграет «Командор» за покупку кормов для пушистых друзей

30 сентября 2024, 02:00
Фото: «Командор»
Реклама. ООО ТС «Командор». erid: LjN8KTdj4
Компания «Командор» объявляет о запуске рекламной акции «Пушистые друзья», которая пройдет с 26 сентября по 23 октября.

Каждую неделю будут разыгрываться 10 сертификатов на популярный маркетплейс «ОЗОН» номиналом 3000 рублей. Розыгрыш главного приза пройдет 24 октября — «Командор» подарит пять сертификатов по 100 000 рублей каждый.

Фото: «Командор»

Чтобы стать участником акции, нужно:

1. Открыть или скачать мобильное приложение «Копилка» и зарегистрироваться в акции «Пушистые друзья».

2. Купить в любом магазине «Командор» с помощью карты «Копилка» товары для животных фирм Whiskas, Pedigree, Sheba, Cesar, Perfect fit, Dreamies:

  • 6 штук порционных паучей 75/85 граммов;
  • или 2 мешка сухого корма;
  • или 2 лакомства.

Все товары-участники будут отмечены специальными выделителями.

Каждая покупка, соответствующая условиям акции, принесет участникам дополнительные шансы на победу.

3. Следить за итогами розыгрышей в аккаунте «Командор» ВКонтакте 3, 10, 17 и 24 октября!

«Во-первых, среди наших покупателей действительно много людей, обожающих своих питомцев. Во-вторых, даже если у вас нет домашнего любимца вы можете купить корм, отдать его в какой-нибудь приют для животных или положить в специальные боксы сбора кормов для благотворительного фонда „Русь“, которые размещены в 9-ти супермаркетах „Командор“. — рассказывает руководитель коммуникационного центра Дмитрий Болотов. — И тем самым присоединиться к акции и участвовать в розыгрыше призов. Желаю всем удачи, следите за новостями и выигрывайте вместе с „Командором!“».
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