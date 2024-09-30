500 000 рублей разыграет «Командор» за покупку кормов для пушистых друзей

Posted 30 сентября, 02:00
Published 30 сентября, 02:00
Modified 30 сентября, 02:00
Updated 30 сентября, 02:00
Каждую неделю будут разыгрываться 10 сертификатов на популярный маркетплейс «ОЗОН» номиналом 3000 рублей. Розыгрыш главного приза пройдет 24 октября — «Командор» подарит пять сертификатов по 100 000 рублей каждый.
Чтобы стать участником акции, нужно:
1. Открыть или скачать мобильное приложение «Копилка» и зарегистрироваться в акции «Пушистые друзья».
2. Купить в любом магазине «Командор» с помощью карты «Копилка» товары для животных фирм Whiskas, Pedigree, Sheba, Cesar, Perfect fit, Dreamies:
Все товары-участники будут отмечены специальными выделителями.
Каждая покупка, соответствующая условиям акции, принесет участникам дополнительные шансы на победу.
3. Следить за итогами розыгрышей в аккаунте «Командор» ВКонтакте 3, 10, 17 и 24 октября!
«Во-первых, среди наших покупателей действительно много людей, обожающих своих питомцев. Во-вторых, даже если у вас нет домашнего любимца вы можете купить корм, отдать его в какой-нибудь приют для животных или положить в специальные боксы сбора кормов для благотворительного фонда „Русь“, которые размещены в 9-ти супермаркетах „Командор“. — рассказывает руководитель коммуникационного центра Дмитрий Болотов. — И тем самым присоединиться к акции и участвовать в розыгрыше призов. Желаю всем удачи, следите за новостями и выигрывайте вместе с „Командором!“».
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