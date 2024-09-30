Четверых погибших от отравления детей из Красной Сопки похоронили в одной могиле

Posted 30 сентября, 08:46
Published 30 сентября, 08:46
Modified 30 сентября, 08:56
Updated 30 сентября, 08:56
Трагедия в селе произошла 21 сентября. Утром двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября вечером скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Кадры с похорон публикует «7 канал Красноярск». Прощание началось у дома семь — к дому пришли около 50 человек. Потом прощание продолжилось в местном Доме культуры — там собрались сотни жителей села. Люди несли цветы, игрушки. Многие плакали.
Затем погибших детей доставили на кладбище. Для детей вырыли одну могилу — туда спустили все четыре гроба.
Как сообщают sibnovosti.ru, над могилой установили один крест — на нём выгравированы имена всех четырех умерших детей.
Пока точно неизвестно, что стало причиной отравления семьи и смерти детей. Однако сейчас приоритетной версией у следователей является отравление препаратом для насекомых.
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