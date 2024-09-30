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Posted 30 сентября, 13:05

Published 30 сентября, 13:05

Modified 30 сентября, 13:07

Updated 30 сентября, 13:07

Где могут работать красноярские пенсионеры и получать до 80 тысяч? Топ вакансий

Где могут работать красноярские пенсионеры и получать до 80 тысяч? Топ вакансий

30 сентября 2024, 13:05
Фото: Изображение Midjourney
Для красноярских пенсионеров составили топ вакансий с зарплатой до 80 тысяч, которые открыты сейчас.

Топ составили в «Авито Работе». Сейчас кандидата пенсионного возраста могут принять на работу слесарем-механиком — предлагают график 5/2 с 8-часовым рабочим днём и оплату от 60 000 рублей в месяц.

Компания ждет специалиста с опытом, но готовы обучить и новичка, владеющего навыками работы со слесарным инструментом.

Сотрудника без опыта ищет сотрудника мебельное производство. В вакансии сказано, что нужен ответственный и аккуратный человек — обещают оплачиваемую стажировку и сдельную оплату от 80 000 рублей.

В юридической фирме ищут архивариуса — желательно иметь опыт работы, но можно и обучиться всему уже на работе. Сотруднику предстоит работать с почтой и электронной базой данных, готовить письма и проекты документов — за это будут платить 55 тысяч в месяц.

Есть вакансия пекаря-кондитера на кондитерской фабрике. Ищут только кандидата с опытом и готового к работе в ночные смены с 19:00 до 7:00 по графику 2/2. Обещают зарплату от 45 тысяч в месяц, 2-кратное горячее питание за счёт компании и униформу.

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