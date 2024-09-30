Краевые статистики заявили о средней зарплате в 96 тысяч. Собрали реакции красноярцев

Posted 30 сентября, 07:31
Published 30 сентября, 07:31
Modified 30 сентября, 08:40
Updated 30 сентября, 08:40
Красноярскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Красноярского края в январе–июле 2024 года.
Статистики утверждают, что средняя зарплата в регионе за первые шесть месяцев 2024 года составила 90 758 рублей. Согласно этим данным она выросла на 17,6%.
В документе также указано, что средняя зарплата в регионе в июне составила 96 025 рублей — и по отношению к июню 2023 года она выросла на 15,4%.
После публикации «Проспект Мира» решил сделать опрос в соцсетях и узнать, сколько зарабатывают красноярцы.
В телеграм-канале «ПМ» в голосовании приняли участие 1915 человек. 75% респондентов (1 450 человек) указали, что получают меньше 96 025 рублей. 22% или 419 человек ответили, что получают больше этой суммы. И только 6% опрошенных (66 человек) указали, что получают 96 025 рублей.
Сам пост в телеграм-канале собрал 122 реакции. 58 пользователей поставили эмодзи «клоуна», 42 читателя выбрали «смех до слез», еще 5 человек поставили эмодзи «улыбки».
В нашей группе «ВКонтакте» новость о зарплате вызвала у красноярцев недоумение. Вот что они написали:
«Статистики под дихлофосом постоянно вместе с экспертами», — считает пользователь Вячеслав.
«Статистов этих бы отправить на производство. Давно уже финансовые эксперты сказали, что у нас статистика вообще не верно ведется, нужно отдельно порайонно вести ее, а не утверждать. Согласно общей статистики они правы», — отмечает Алексей.
«Так! Кто стащил мои 40 тысяч рублей», — пишет Вадим.
В паблике «Я люблю Красноярск» в голосовании приняли участие 346 человек. Около 79% ответили, что зарабатывают меньше 96 025 рублей. 16% указали, что их заработная плата больше указанной суммы. Около 5% респондентов заявили, что получают 96 тысяч рублей. Также под постом некоторые участники высказали свое мнение:
«Про себя промолчу, но где 65 тысяч рублей, которые недополучает моя супруга?» — спрашивает Игорь.
«Это, видимо, всех учли, в том числе вахтовиков?» — предполагает Алекс.
«Средняя между директором фирмы и дворником. Ну да, возможно, такая и будет», — пишет Андрей.
«Меньше 40 тысяч рублей. Какие 60 000? Гоните твари», — негодует Роман.
«Ничего себе», — отметила Елена
В соцсетях новость также вызвала недоумение и негодование у красноярцев. Так, многие подписчики Ngs24 назвали результаты исследования враньем.
«Я один в этом не участвую?»
«В очередной раз огромный вопрос. Почему жители не замечают рост зарплаты, только Красноярскстат?»
«Это где в Красноярске такие зарплаты?»
«Одни едят только мясо, другие жуют капусту. В среднем мы все едим голубцы».
«И вот это они передают в Москву. Прекрасно зная, что это не так».
«Это полнейший бред и преувеличение. Сплошь и рядом вранье».
«Огласите, пожалуйста, список организаций, где такие зарплаты. И покажите фотографии специалистов, которые определили, что это именно так».
«Сейчас еще „Русгидро“ сюда переедет, и они своими зарплатами вообще статистику испортят».
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