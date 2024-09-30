Краевые статистики заявили о средней зарплате в 96 тысяч. Собрали реакции красноярцев

В телеграм-канале «ПМ» в голосовании приняли участие 1915 человек. 75% респондентов (1 450 человек) указали, что получают меньше 96 025 рублей. 22% или 419 человек ответили, что получают больше этой суммы. И только 6% опрошенных (66 человек) указали, что получают 96 025 рублей.