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Posted 30 сентября, 01:55

Published 30 сентября, 01:55

Modified 30 сентября, 13:44

Updated 30 сентября, 13:44

Красноярских водителей просят поменять летнюю резину на зимнюю

Красноярских водителей просят «переобуться». ГАИ советует сделать это уже сейчас

30 сентября 2024, 01:55
Фото: 1MI

Красноярских водителей просят поменять летнюю резину на зимнюю

Водителям из Красноярского края напомнили, когда нужно сменить летние шины на зимние. Вот что говорят в Госавтоинспекции.

Как рассказали в ведомстве, сейчас в регион приходят холода, а температура воздуха опускается ниже нуля.

При выпадении дождя или мокрого снега дорожное полотно может поменять свои свойства, а при отрицательных температурах на дороге образуется гололед.

Сотрудники ДПС отмечают, что летние шины жестче зимних, поэтому на холоде резина твердеет и не может обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. В итоге автомобиль может занести или можно угодить в аварию.

В Госавтоинспекции говорят, что сменить летнюю резину на зимнюю лучше всего, когда среднесуточная температура воздуха +5…+7.

В ведомстве рекомендуют заполнить бак антифризом, отбалансировать колеса проверить, насколько изношены шины. Высота протектора должна быть не меньше 4 мм. Также водителей просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

Подробный прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю читайте тут.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Безопасность#ГИБДД#Автомобили#Зима
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