Красноярских водителей просят «переобуться». ГАИ советует сделать это уже сейчас

Posted 30 сентября, 01:55
Published 30 сентября, 01:55
Modified 30 сентября, 13:44
Updated 30 сентября, 13:44
Как рассказали в ведомстве, сейчас в регион приходят холода, а температура воздуха опускается ниже нуля.
При выпадении дождя или мокрого снега дорожное полотно может поменять свои свойства, а при отрицательных температурах на дороге образуется гололед.
Сотрудники ДПС отмечают, что летние шины жестче зимних, поэтому на холоде резина твердеет и не может обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. В итоге автомобиль может занести или можно угодить в аварию.
В Госавтоинспекции говорят, что сменить летнюю резину на зимнюю лучше всего, когда среднесуточная температура воздуха +5…+7.
В ведомстве рекомендуют заполнить бак антифризом, отбалансировать колеса проверить, насколько изношены шины. Высота протектора должна быть не меньше 4 мм. Также водителей просят не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
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