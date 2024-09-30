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Posted 30 сентября, 08:13

Published 30 сентября, 08:13

Modified 30 сентября, 08:15

Updated 30 сентября, 08:15

Красноярцы не оценили идею сократить школьное обучение. Говорят, и 11 лет мало

Красноярцы не оценили идею сократить школьное обучение. Говорят, и 11 лет мало

30 сентября 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
Красноярцам не понравилась идея сократить срок школьного обучения. Публикуем их мнение.

Помощник Владимира Путина — Владимир Мединский — заявил, что 11-летнее школьное образование — это «непозволительная роскошь».

Он предложил сократить срок обучения до 10 лет, чтобы подростки могли быстрее определиться с профессией и стали конкурентоспособными на рынке труда. Мединский также отметил, что 5-6 летнее обучение в вузах тоже должно остаться в прошлом.

«ПМ» решил спросить красноярцев, как они относятся к предложению Мединского. Мы провели опрос в двух группах во «ВКонтакте» — «Проспект Мира» и «Я люблю Красноярск».

В группе «Проспект Мира» 49,49% (97 голосов) выбрали оставить всё как есть, и не менять длительность обучения в школе. Еще 40,31% (79) идею поддержали, а 10,2% (20) сообщили, что им всё равно.

В группе «Я люблю Красноярск» голоса распределились похожим образом: 46,43% (39 голосов) против изменений, 41,67% (35 голоса) — были бы не против сократить срок обучения, а 11,9% (10 голосов) выбрали вариант «без разницы».

Свой ответ некоторые обосновали в комментариях. Часть красноярцев уверена, что сокращения срока обучения сделает образование хуже.

«Где же наша страна так провинилась, что у власти стоят такие даровитые люди. Уже не знают, что и придумать, как еще утопить образование наших детей».
«Если учить, как учили раньше, а не по той программе, что сейчас, то вполне могли бы… Но как учат сейчас, то и этих 11 мало».

Другие просто саркастично шутили об этой идее.

«Три класса церковно-приходской и на завод. Чё тянуть-то?»
«Нет смысла в образовании, когда удобный график и живые деньги только у курьеров!».
«Один предложил сократить беременность до 5 месяцев, чтобы два раза в год рожать… Другой предложил сократить обучение… Родился ребёнок в 20 недель и сразу надо идти на работу».

Однако были и те, кто не видит проблем в сокращении срока обучения. Люди отмечают, что они сами так учились.

«Ну мы же в 90-е как-то учились по 10 лет в школе! И считаю, были умнее нынешних учеников».
«Окончила школу в 2007 году, учились 10 лет, перескакивали 4-й класс. Не вижу в этом ничего плохого. В универ без проблем поступили».

Еще опрос на эту тему провел сервис SuperJob. Согласно результатам, 6 из 10 красноярцев против идеи сократит школьное обучение. Противников инициативы больше среди красноярцев в возрасте от 35 до 44 лет — 62% опрошенных.

Из всех опрошенных родителей школьников инициативу не поддержали 59%.

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