Красноярцы пожаловались на сбой в работе «Билайна»

Posted 30 сентября, 12:33
Published 30 сентября, 12:33
Modified 30 сентября, 13:50
Updated 30 сентября, 13:50
По данным сайта Downdetector, жалобы стали оставлять 30 сентября с раннего утра по красноярскому времени. Пользователи жалуются на общий сбой — у них нет связи и интернета.
«Билайн, нет интернета сегодня».
«Что происходит с интернетом сегодня? Билайн не работает».
Жалобы поступают от пользователей из Красноярского края, Новосибирской и Томской областей, Барнаула, Иркутска и других городов.
Представители оператора уже прокомментировали ситуацию:
«Восстановление сервиса планируется к 15:00 по МСК. Наши сотрудники прямо сейчас устраняют проблему, и вы сможете воспользоваться услугой связи в ближайшее время — сообщили в службе поддержки „Билайна“.
Одна из красноярок, которая уже не пользуется «Билайн», рассказала «Проспекту Мира», что подобные проблемы со связью у оператора были еще весной и летом 2024 года — тогда она еще являлась его абонентом.
«Просто связь пропадала. Было написано LTE, 4G, но вообще не ловило», — поделилась девушка.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93