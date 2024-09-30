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Posted 30 сентября, 12:33

Published 30 сентября, 12:33

Modified 30 сентября, 13:50

Updated 30 сентября, 13:50

Красноярцы пожаловались на сбой в работе «Билайна»

Красноярцы пожаловались на сбой в работе «Билайна»

30 сентября 2024, 12:33
Фото: 1MI
Красноярцы и жители соседних регионов жалуются на сбой в работе мобильного оператора «Билайн».

По данным сайта Downdetector, жалобы стали оставлять 30 сентября с раннего утра по красноярскому времени. Пользователи жалуются на общий сбой — у них нет связи и интернета.

«Билайн, нет интернета сегодня».
«Что происходит с интернетом сегодня? Билайн не работает».
Фото: downdetector.su

Жалобы поступают от пользователей из Красноярского края, Новосибирской и Томской областей, Барнаула, Иркутска и других городов.

Представители оператора уже прокомментировали ситуацию:

«Восстановление сервиса планируется к 15:00 по МСК. Наши сотрудники прямо сейчас устраняют проблему, и вы сможете воспользоваться услугой связи в ближайшее время — сообщили в службе поддержки „Билайна“.

Одна из красноярок, которая уже не пользуется «Билайн», рассказала «Проспекту Мира», что подобные проблемы со связью у оператора были еще весной и летом 2024 года — тогда она еще являлась его абонентом.

«Просто связь пропадала. Было написано LTE, 4G, но вообще не ловило», — поделилась девушка.
  • До этого массовый сбой в работе «Билайн» случался в июне 2024 года. Тогда красноярцы также остались без связи и интернета.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Интернет#Связь#Сбой
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