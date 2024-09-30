Норильские металлурги заключили с «РусГидро» крупную экологическую сделку

Posted 30 сентября, 08:43
Published 30 сентября, 08:43
Modified 30 сентября, 08:45
Updated 30 сентября, 08:45
«Норникель» покупает у «РусГидро» 10 тысяч углеродных единиц — это результат реализации климатического проекта. По количеству углеродных единиц можно оценить какой объем выбросов углекислого газа предотвращен благодаря его внедрению.
10 тысяч углеродных единиц получат от реализации энергокомпанией климатического проекта перевода Владивостокской ТЭЦ-2 с угля на газ.
Информация об этом будет внесена в Реестр углеродных единиц на счет «Норникеля». Компания при необходимости может списать единицы со своего баланса, чтобы уменьшить валовые выбросы парниковых газов и затраты на уплату будущего углеродного налога.
«Это первая сделка такого формата для „Норникеля“. Она подтверждает активное участие компании в климатической повестке, а также выступает драйвером для поддержания и развития национального рынка углеродных единиц Российской Федерации. Это очередной шаг к декарбонизации производственного цикла и выпуску продукции, соответствующей современным экологическим трендам», — рассказал вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев
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