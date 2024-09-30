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Posted 30 сентября, 01:13

Published 30 сентября, 01:13

Modified 30 сентября, 01:14

Updated 30 сентября, 01:14

Пожилая пара погибла в аварии в Красноярском крае

Пожилая пара погибла в аварии в Красноярском крае

30 сентября 2024, 01:13
Фото: t.me/gibdd124
На юге Красноярского края произошла авария, в которой погибла пожилая супружеская пара. Об этом заявили в Госавтоинспекции.

Все произошло накануне вечером, 29 сентября, на трассе Курагино-Черемшанка. Предварительно, 74-летний водитель «Лада Иксрей» ехал в сторону поселка Подгорный, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся.

В результате аварии погибли водитель и его 71-летняя пассажирка. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства происшествия.

  • До этого мы рассказывали о том, как пьяный подросток взял машину отца и устроил аварию с пострадавшим в Красноярске.
  • Тут мы писали о страшной аварии в Норильске, в которой погибли вахтовики. Они ехали домой.
  • В сентябре уроженцу Минусинска дали 14 лет за то, что насмерть сбил пять человек на тротуаре в Благовещенске.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярский край#Пенсионеры#ГИБДД#Курагино#Погибшие
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