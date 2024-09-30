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Posted 30 сентября, 08:30

Published 30 сентября, 08:30

Modified 30 сентября, 13:49

Updated 30 сентября, 13:49

Пьяный красноярец на самокате с женой влетел в машину и попал под уголовное дело

Пьяный красноярец на самокате с женой влетел в машину и попал под уголовное дело

30 сентября 2024, 08:30
Фото: prmira.ru
В Красноярске возбудили уголовное дело против мужчины, который влетел на арендованном электросамокате в машину и травмировал свою жену.

Как сообщили в прокуратуре, в мае этого года пьяные супруги после встречи с друзьями отправились домой. 33-летний мужчина решил взять один на двоих электросамокат. На улице Караульной около АЗС пара резко выехала на оживлённую дорогу, супруг не сбавил скорость, не справился с управлением и влетел в автомобиль.

Мужчина получил ушибы и ссадины, а его 28-летней супруге потребовалась госпитализация — она получила черепно-мозговую травму, переломом плеча и множественные ушибы.

Против него возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности эксплуатации транспортного средства (часть 1 статьи 268 УК РФ). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщает «КП-Красноярск».

  • По данным краевой клинической больницы, чаще всего самокатчики получают черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.
  • В Госавтоинспекции составили список мест в Красноярске, где чаще всего фиксируют аварии с участием электросамокатов.
  • Мы рассказывали, что часть красноярцев выступает за запрет самокатов из-за того, что город «завален» ими. Другие убеждены, что самокатчики являются угрозой для пешеходов.
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