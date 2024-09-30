Пьяный красноярец на самокате с женой влетел в машину и попал под уголовное дело

Как сообщили в прокуратуре, в мае этого года пьяные супруги после встречи с друзьями отправились домой. 33-летний мужчина решил взять один на двоих электросамокат. На улице Караульной около АЗС пара резко выехала на оживлённую дорогу, супруг не сбавил скорость, не справился с управлением и влетел в автомобиль.