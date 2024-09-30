В доме в Ленинском районе третий день нет света. Люди вывешивают продукты за окна

Posted 30 сентября, 12:53
Published 30 сентября, 12:53
Modified 30 сентября, 12:55
Updated 30 сентября, 12:55
28 сентября с самого утра в Черемушках, поселках Суворовский и Энергетиков не было электричества — его отключили из-за повреждения кабеля. Тогда в диспетчерской службе озвучили срок ремонта — до 20:00 28 сентября.
В некоторых домах свет не появился и 29 сентября. Без электричества оставались улицы Даурская, Машиностроителей, Энергетиков, Волжской и других. В итоге, как сообщили энергетики, в 16:06 29 сентября они «полностью восстановили электроснабжение всех ранее отключенных потребителей».
Некоторые жители района пишут, что у них до сих пор нет электричества — это жильцы дома на Энергетиков, 73а. Их жалобы публикует телеканал ТВК.
«Жители дома третьи сутки сидят без света, горячей воды и отопления. Все инстанции бездействуют, никто ничего не делает. Продукты все испорчены, детей не накормить, ни толком в школу не собрать», — говорит красноярка Елена.
Жители пытаются сохранить продукты и выставляют их за окна в пакетах, тазиках и других емкостях.
По данным с сайта диспетчерской службы, за электроснабжение в данном доме отвечает «Красноярский комбикормовый завод». Как там сообщили телеканалу, на самом заводе уже несколько дней нет электричества, но поврежденная кабельная линия якобы к ним не относится.
В администрации района утверждают, что энергия на завод подается.
«Сетевая компания подает энергию на линию. Она попадает на сети, расположенные на территории комбикормового завода. В настоящий момент администрация Ленинского района проводит встречу с руководством комбината, чтобы там определили место порыва и предприняли действия по его устранению».
В мэрии добавили, что «в качестве временного решения» в дом на Энергетиков должны дать электричество при помощи генератора. Однако когда его запустят, не уточнили.
В диспетчерской службе обещали жителям дома включить свет 1 октября в 15:00.
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