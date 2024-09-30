В доме в Ленинском районе третий день нет света. Люди вывешивают продукты за окна

По данным с сайта диспетчерской службы, за электроснабжение в данном доме отвечает «Красноярский комбикормовый завод». Как там сообщили телеканалу, на самом заводе уже несколько дней нет электричества, но поврежденная кабельная линия якобы к ним не относится.