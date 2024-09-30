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Posted 30 сентября, 03:38

Published 30 сентября, 03:38

Modified 30 сентября, 13:45

Updated 30 сентября, 13:45

В Красноярске борца с коррупцией подозревают в получении взятки в миллион рублей

В Красноярске борца с коррупцией подозревают в получении взятки в миллион рублей

30 сентября 2024, 03:38
Фото: t.me/krksledkom
В Красноярске задержали сотрудника полиции по подозрению в получении крупной взятки. Его поймали с поличным.

По версии следствия, старший оперуполномоченный краевого управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пообещал красноярцу, подозреваемому в мошенничестве, за денежное вознаграждение не искать новых доказательств его вины.

Вечером 26 сентября мужчина передал сотруднику полиции взятку в 1 миллион рублей. В СК сообщают, что полицейского с поличным задержали сотрудники УФСБ.

Видео: t.me/krksledkom.

Сейчас сотрудник полиции находится под стражей. Его подозревают в получении взятки в крупном размере (пункт «в» часть 5 статья 290 УК РФ).

В пресс-службе краевого МВД заявили, что сейчас проводится служебная проверка, сотрудника отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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