В Красноярске мотоциклист разбился на Николаевском мосту. Он пытался выполнить трюк

Posted 30 сентября, 05:35
Published 30 сентября, 05:35
Modified 30 сентября, 05:35
Updated 30 сентября, 05:35
Инцидент произошел в воскресенье днем, 29 сентября, во время закрытия мотосезона. По словам очевидцев, мотоциклист ехал в колонне на Николаевском мосту и пытался выполнить трюк, встав на заднее колесо. Однако, говорят очевидцы, водитель потерял равновесие и рухнул на дорогу.
Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, за рулем мотоцикла «Сузуки» находился 30-летний красноярец.
В ведомстве заявили, что водитель не справился с управлением, упал с мотоцикла на проезжую часть. В итоге с травмами мотоциклиста госпитализировали в больницу.
Также корреспонденту «ПМ» сообщили, что больше никто не пострадал.
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