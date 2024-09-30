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Posted 30 сентября, 05:35

Published 30 сентября, 05:35

Modified 30 сентября, 05:35

Updated 30 сентября, 05:35

В Красноярске мотоциклист разбился на Николаевском мосту

В Красноярске мотоциклист разбился на Николаевском мосту. Он пытался выполнить трюк

30 сентября 2024, 05:35
Фото: «7 канал Красноярск»

В Красноярске мотоциклист разбился на Николаевском мосту

В Красноярске мотоциклист разбился во время закрытия мотосезона. Он пытался выполнить трюк, но упал.

Инцидент произошел в воскресенье днем, 29 сентября, во время закрытия мотосезона. По словам очевидцев, мотоциклист ехал в колонне на Николаевском мосту и пытался выполнить трюк, встав на заднее колесо. Однако, говорят очевидцы, водитель потерял равновесие и рухнул на дорогу.

Видео: «7 канал Красноярск».

Как рассказали «Проспекту Мира» в Госавтоинспекции, за рулем мотоцикла «Сузуки» находился 30-летний красноярец.

В ведомстве заявили, что водитель не справился с управлением, упал с мотоцикла на проезжую часть. В итоге с травмами мотоциклиста госпитализировали в больницу.

Также корреспонденту «ПМ» сообщили, что больше никто не пострадал.

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