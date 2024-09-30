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Posted 30 сентября, 07:04

Published 30 сентября, 07:04

Modified 30 сентября, 07:06

Updated 30 сентября, 07:06

В Красноярске пассажиры автобуса устроили массовую драку

В Красноярске пассажиры автобуса устроили массовую драку

30 сентября 2024, 07:04
Фото: Kras Mash
В Красноярске произошла драка между пассажирами автобуса №23 на улице Ястынской.

Как пишет телеграм-канал Kras Mash, на остановке «Дворец труда» две пары начали ругаться, а затем словесная перепалка переросла в драку. Заявляется, что в автобусе якобы распылили перцовый баллончик, поэтому все пассажирам пришлось покинуть автобус.

Видео: Kras Mash.

На кадрах видно, как во время драки автобус стоит на месте. Участники потасовки бьют друг друга и оскорбляют, а свидетели грозятся вызвать полицейских. Двери автобуса при этом открыты.

В пресс-службе полиции пообещали уточнить информацию.

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