В Красноярске пассажиры автобуса устроили массовую драку

Posted 30 сентября, 07:04
Published 30 сентября, 07:04
Modified 30 сентября, 07:06
Updated 30 сентября, 07:06
Как пишет телеграм-канал Kras Mash, на остановке «Дворец труда» две пары начали ругаться, а затем словесная перепалка переросла в драку. Заявляется, что в автобусе якобы распылили перцовый баллончик, поэтому все пассажирам пришлось покинуть автобус.
На кадрах видно, как во время драки автобус стоит на месте. Участники потасовки бьют друг друга и оскорбляют, а свидетели грозятся вызвать полицейских. Двери автобуса при этом открыты.
В пресс-службе полиции пообещали уточнить информацию.
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