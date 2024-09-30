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Posted 30 сентября, 02:28

Published 30 сентября, 02:28

Modified 30 сентября, 02:29

Updated 30 сентября, 02:29

В Красноярске два водителя пострадали в ДТП на Калинина

В Красноярске произошло жесткое ДТП на Калинина. Оба водителя в больнице

30 сентября 2024, 02:28
Фото: t.me/kraschp

В Красноярске два водителя пострадали в ДТП на Калинина

В Красноярске на Калинина произошла авария с участием двух иномарок. Пострадали два человека.

Все произошло накануне вечером, 29 сентября, на улице Калинина недалеко от дома №107. Запись с места происшествия появилась в соцсетях.

Видео: t.me/kraschp.

Предварительно, на Калинина столкнулись Lexus под управлением 33-летнего водителя и Mazda, за рулем которого был 53-летний мужчина. От удара Lexus влетел в забор.

Фото: t.me/mvd_24

Как рассказали в полиции, в результате аварии оба водителя получили травмы — их доставили в больницу. Сейчас сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства случившегося.

  • До этого мы рассказывали о гибели пожилой пары на юге Красноярского края.
  • Тут мы писали о страшной аварии в Норильске, в которой погибли вахтовики. Они ехали домой.
  • В сентябре уроженцу Минусинска дали 14 лет за то, что насмерть сбил пять человек на тротуаре в Благовещенске.
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