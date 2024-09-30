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Posted 30 сентября, 13:25

Published 30 сентября, 13:25

Modified 30 сентября, 13:51

Updated 30 сентября, 13:51

В Красноярске сильный ветер валит деревья. Одно уже упало на машины

В Красноярске сильный ветер валит деревья. Одно уже упало на машины

30 сентября 2024, 13:25
Фото: Красноярск Главный / Енисей
В Красноярске сильный ветер повалил несколько деревьев. Показываем последствия непогоды.

О сильном ветре синоптики предупреждали накануне. 30 сентября в городе был ветер с порывами до 15-20 м/с.

В сквере Степанова сильный ветер повалил крупную ветку дерева. Фото публикует радио «Красноярск Главный».

Фото: Красноярск Главный

Во дворе на улице Академика Павлова сломанное ветром дерево упало на припаркованные авто. Кадры с места выложил телеканал «Енисей».

Видео: Енисей.

Как рассказал владелец машины, пострадавшей больше всего, он припарковался у магазина, а спустя какое-то время услышал сигнализацию. Он вышел из здания и увидел, что на его авто рухнуло дерево. В итоге у машины помята крыша.

  • Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с ожидается в Красноярске и завтра, 1 октября.Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.
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