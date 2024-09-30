В Красноярске снова не хватает вакцины для младенцев? Спросили клиники и минздрав

«ПМ» позвонил в частные клиники, которые упомянул красноярец. В «Альмеде» вакцинация препаратом Пентаксим сейчас не указана в услугах. По телефону нам подтвердили её отсутствие и уточнили, что препарат уже заказали, поставку ожидают. Однако назвать сроки затруднились и предложили внести нас в «лист ожидания».