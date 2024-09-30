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Posted 30 сентября, 11:51

Published 30 сентября, 11:51

Modified 30 сентября, 12:11

Updated 30 сентября, 12:11

Красноярец пожаловался на дефицит вакцины для младенцев

В Красноярске снова не хватает вакцины для младенцев? Спросили клиники и минздрав

30 сентября 2024, 11:51
Фото: 1MI

Красноярец пожаловался на дефицит вакцины для младенцев

Красноярец рассказал, что не мог найти вакцину Пентаксим для своего ребенка. «Проспект Мира» узнал, возник ли опять дефицит.

Пентаксим — это комбинированная вакцина для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний: дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции. Она входит в Национальный календарь профилактических прививок РФ.

Полный курс вакцинации состоит из трех доз, которые вводятся ребенку с интервалом 1-2 месяца, начиная с 3-х месячного возраста. В 18 месяцев ребенку проводят ревакцинацию.

Обеспокоенный родитель поделился с «ПМ», что вакцины Пентаксим не осталось в частных клиниках, куда он обратился. Он пробовал найти её в «Альмеде», «Сантеме» и «Бионике».

«Говорят, проблема с поставщиками, сроки поставки назвать затрудняются».

Красноярец пояснил, что это была вторая вакцинация Пентаксимом — первую они делали именно в частной клинике. В итоге прививку сделали в государственной клинике — по его словам, там еще есть «остатки» препарата.

Кроме того, говорит родитель, качество услуги в госклинике оставляет желать лучшего.

«С первой вакцинацией в платной клинике дочь даже не пикнула, здесь — заорала на всю больницу. У неё до сих пор гематома на месте укола».

«ПМ» позвонил в частные клиники, которые упомянул красноярец. В «Альмеде» вакцинация препаратом Пентаксим сейчас не указана в услугах. По телефону нам подтвердили её отсутствие и уточнили, что препарат уже заказали, поставку ожидают. Однако назвать сроки затруднились и предложили внести нас в «лист ожидания».

В клинике «Сантем» услуга по вакцинации Пентаксимом есть на сайте, однако по телефону нам сообщили, что сейчас вакцины нет.

«Нет, к сожалению, вакцины нет. И никакой информации нет. Давненько уже нет, девушка, извините».

В «Бионике» вакцины также не оказалось. По телефону нам сказали, что препарат «закончился еще весной» — поступлений с тех пор не было и «в ближайшее время не планируется».

Еще в нескольких частных клиниках вакцины не оказалось.

«ПМ» не смог найти частную клинику в Красноярске, где вакцина есть в наличии.«ПМ» не смог найти частную клинику в Красноярске, где вакцина есть в наличии.
«ПМ» не смог найти частную клинику в Красноярске, где вакцина есть в наличии.. Фото: 1MI

«ПМ» обратился за комментарием и в региональный минздрав. Там заявили, что в государственных больницах вакцина есть в достаточном количестве.

Кроме того, по заявлению минздрава, вскоре в Красноярский край поступит еще одна партия этой вакцины по плану. С чем может быть связан дефицит в частных клиниках, в минздраве не знают.

  • В феврале 2024 года педиатр уже заявлял о дефиците вакцин для детей. В городе не хватало как импортных лекарств, так и отечественных: Пентаксима, Превенара 13 для профилактики пневмококка, MMR2 от кори, краснухи и паротита.
  • В минздраве тогда утверждали, что все вакцины в наличии в достаточном количестве.
  • С 2023 года в Красноярске начались проблемы с вакциной против кори, паротита и краснухи. Жители раз в несколько месяцев жаловались на то, что не могли поставить своим детям эти прививки.
  • В минздраве заявляли, что в крае есть резерв вакцины от кори — но прививку ставили только тем, кто находился в контакте с заболевшими или в очаге заболевания.
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