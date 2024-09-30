В Красноярске снова не хватает вакцины для младенцев? Спросили клиники и минздрав

Posted 30 сентября, 11:51
Published 30 сентября, 11:51
Modified 30 сентября, 12:11
Updated 30 сентября, 12:11
Пентаксим — это комбинированная вакцина для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний: дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша и гемофильной инфекции. Она входит в Национальный календарь профилактических прививок РФ.
Полный курс вакцинации состоит из трех доз, которые вводятся ребенку с интервалом 1-2 месяца, начиная с 3-х месячного возраста. В 18 месяцев ребенку проводят ревакцинацию.
Обеспокоенный родитель поделился с «ПМ», что вакцины Пентаксим не осталось в частных клиниках, куда он обратился. Он пробовал найти её в «Альмеде», «Сантеме» и «Бионике».
«Говорят, проблема с поставщиками, сроки поставки назвать затрудняются».
Красноярец пояснил, что это была вторая вакцинация Пентаксимом — первую они делали именно в частной клинике. В итоге прививку сделали в государственной клинике — по его словам, там еще есть «остатки» препарата.
Кроме того, говорит родитель, качество услуги в госклинике оставляет желать лучшего.
«С первой вакцинацией в платной клинике дочь даже не пикнула, здесь — заорала на всю больницу. У неё до сих пор гематома на месте укола».
«ПМ» позвонил в частные клиники, которые упомянул красноярец. В «Альмеде» вакцинация препаратом Пентаксим сейчас не указана в услугах. По телефону нам подтвердили её отсутствие и уточнили, что препарат уже заказали, поставку ожидают. Однако назвать сроки затруднились и предложили внести нас в «лист ожидания».
В клинике «Сантем» услуга по вакцинации Пентаксимом есть на сайте, однако по телефону нам сообщили, что сейчас вакцины нет.
«Нет, к сожалению, вакцины нет. И никакой информации нет. Давненько уже нет, девушка, извините».
В «Бионике» вакцины также не оказалось. По телефону нам сказали, что препарат «закончился еще весной» — поступлений с тех пор не было и «в ближайшее время не планируется».
Еще в нескольких частных клиниках вакцины не оказалось.
«ПМ» обратился за комментарием и в региональный минздрав. Там заявили, что в государственных больницах вакцина есть в достаточном количестве.
Кроме того, по заявлению минздрава, вскоре в Красноярский край поступит еще одна партия этой вакцины по плану. С чем может быть связан дефицит в частных клиниках, в минздраве не знают.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93