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Posted 30 сентября, 12:14

Published 30 сентября, 12:14

Modified 30 сентября, 13:50

Updated 30 сентября, 13:50

Пассажирка такси погибла после ДТП в Красноярске

В Красноярске таксист влетел в столб. Погибла пассажирка

30 сентября 2024, 12:14
Фото: 24 Госавтоинспекция

Пассажирка такси погибла после ДТП в Красноярске

В Красноярске произошла смертельная авария сегодня, 30 сентября, днем в районе улицы Елены Стасовой, 25.

Как сообщили в полиции, 39-летний водитель ехал на «Киа» в сторону улицы Высотная и врезался в опору электроосвещения. В результате аварии, от полученных травм 74-летняя пассажирка скончалась в скорой помощи.

Видео: 24 Госавтоинспекция.

Полицейские установили, что погибшая ехала на заднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. Выясняются обстоятельства аварии.

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