В Красноярском крае химчистка заплатила клиентке 6 тысяч за испорченное одеяло

Posted 30 сентября, 02:57
Published 30 сентября, 02:57
Modified 30 сентября, 13:45
Updated 30 сентября, 13:45
Жительница Шушенского рассказала, что отнесла одеяло в химчистку «Кристалл». После чистки на одеяле образовались большие катышки, ткань вытянулась и потеряла форму, а наполнитель осел.
Женщина потребовала от химчистки выплатить ей двукратную стоимость испорченного одеяла, однако ее претензии проигнорировали.
В итоге по решению суда владелец химчистки выплатил клиентке 6 тысяч рублей: 700 рублей — стоимость услуги, 2000 рублей — двукратная стоимость одеяла, 700 рублей — неустойка, а также компенсация морального вреда.
В Роспотребнадзоре объяснили, что, если в химчистке испортили вашу вещь, то там обязаны заменить ее на аналогичную, возместить двукратную стоимость утраченной вещи, а также покрыть расходы клиента.
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