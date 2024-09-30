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Posted 30 сентября, 02:57

Published 30 сентября, 02:57

Modified 30 сентября, 13:45

Updated 30 сентября, 13:45

Красноярцам рассказали, что делать, если в химчистке испортили вещи

В Красноярском крае химчистка заплатила клиентке 6 тысяч за испорченное одеяло

30 сентября 2024, 02:57
Фото: Нейросеть

Красноярцам рассказали, что делать, если в химчистке испортили вещи

В Красноярском крае химчистка испортила одеяло жительницы Шушенского. В Роспотребнадзоре рассказали, как действовать в таких ситуациях.

Жительница Шушенского рассказала, что отнесла одеяло в химчистку «Кристалл». После чистки на одеяле образовались большие катышки, ткань вытянулась и потеряла форму, а наполнитель осел.

Женщина потребовала от химчистки выплатить ей двукратную стоимость испорченного одеяла, однако ее претензии проигнорировали.

В итоге по решению суда владелец химчистки выплатил клиентке 6 тысяч рублей: 700 рублей — стоимость услуги, 2000 рублей — двукратная стоимость одеяла, 700 рублей — неустойка, а также компенсация морального вреда.

В Роспотребнадзоре объяснили, что, если в химчистке испортили вашу вещь, то там обязаны заменить ее на аналогичную, возместить двукратную стоимость утраченной вещи, а также покрыть расходы клиента.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Вещи#Красноярский край#Роспотребнадзор#Шушенское#Услуги#Товар
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