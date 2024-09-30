В Красноярском крае предложили ввести выплаты для больных фенилкетонурией

Фенилкетонурия — наследственное заболевание, при котором нарушается метаболизм аминокислот в организме. В Красноярском крае живет 114 человек с таким диагнозом, большинство из которых дети. Если не соблюдать низкобелковую диету, накопление токсинов фенилаланина поражает ЦНС и приводит к нарушению умственного развития — олигофрении. Однако если пожизненно придерживаться специальной диеты — то заболевание вообще себя не проявит.