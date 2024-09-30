За лето электричкой в Дивногорск воспользовались более 190 тысяч пассажиров

Сейчас по маршруту Красноярск — Дивногорск совершается 16 рейсов в день на комфортабельных электропоездах с мягкими сидениями, системами обеззараживания и кондиционирования воздуха, отличающихся плавностью хода и низким уровнем шума в вагонах. За последние пять лет городские электрички перевезли в Дивногорск больше двух миллионов пассажиров.