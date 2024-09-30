За лето электричкой в Дивногорск воспользовались более 190 тысяч пассажиров

Posted 30 сентября, 02:23
Published 30 сентября, 02:23
Modified 30 сентября, 02:25
Updated 30 сентября, 02:25
В КрасЖД рассказали, что наибольший пассажиропоток зафиксировали на станции Дивногорск — 76,3 тысячи человек, на 5,5% больше показателей прошлого лета. Почти в полтора раза выросло количество пассажиров на платформе Нижняя Мана в поселке Усть-Мана — до 16,7 тысячи.
Третьим по популярности пунктом стала новая платформа Овсянка, расположенная неподалеку от Национального центра имени Астафьева. За лето она приняла 12,5 тысячи пассажиров электрички.
«Красноярск — Дивногорск остается самым динамично развивающимся маршрутом проекта „Городская электричка Красноярска“. Это один из наиболее красивых участков КрасЖД — взгляду туристов здесь открываются виды на живописные скалы национального парка „Столбы“, реку Енисей, — отметила генеральный директор компании „Краспригород“ Лариса Байкалова. — Здесь сконцентрированы достопримечательности Красноярского края, интерес к которым неизменно растет, а также любимые жителями места отдыха на природе. Туристическую значимость маршрута подтверждают и результаты минувшего лета. Так, к примеру, половина всего летнего пассажиропотока на платформе Нижняя Мана пришлась на самый жаркий месяц — июль. На июль пришелся также и пик пассажирской активности на станции Дивногорск»,.
Сейчас по маршруту Красноярск — Дивногорск совершается 16 рейсов в день на комфортабельных электропоездах с мягкими сидениями, системами обеззараживания и кондиционирования воздуха, отличающихся плавностью хода и низким уровнем шума в вагонах. За последние пять лет городские электрички перевезли в Дивногорск больше двух миллионов пассажиров.
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