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Posted 30 сентября, 02:23

Published 30 сентября, 02:23

Modified 30 сентября, 02:25

Updated 30 сентября, 02:25

За лето электричкой в Дивногорск воспользовались более 190 тысяч пассажиров

За лето электричкой в Дивногорск воспользовались более 190 тысяч пассажиров

30 сентября 2024, 02:23
Фото: КрасЖД
Городская электричка из Красноярска в Дивногорск поставила новый летний рекорд — с июля по август на Дивногорском направлении перевезено 193,5 тысячи пассажиров. Это вдвое больше показателей лет 2020 года — тогда электричкой воспользовались 97,5 тысячи человек

В КрасЖД рассказали, что наибольший пассажиропоток зафиксировали на станции Дивногорск — 76,3 тысячи человек, на 5,5% больше показателей прошлого лета. Почти в полтора раза выросло количество пассажиров на платформе Нижняя Мана в поселке Усть-Мана — до 16,7 тысячи.

Третьим по популярности пунктом стала новая платформа Овсянка, расположенная неподалеку от Национального центра имени Астафьева. За лето она приняла 12,5 тысячи пассажиров электрички.

«Красноярск — Дивногорск остается самым динамично развивающимся маршрутом проекта „Городская электричка Красноярска“. Это один из наиболее красивых участков КрасЖД — взгляду туристов здесь открываются виды на живописные скалы национального парка „Столбы“, реку Енисей, — отметила генеральный директор компании „Краспригород“ Лариса Байкалова. — Здесь сконцентрированы достопримечательности Красноярского края, интерес к которым неизменно растет, а также любимые жителями места отдыха на природе. Туристическую значимость маршрута подтверждают и результаты минувшего лета. Так, к примеру, половина всего летнего пассажиропотока на платформе Нижняя Мана пришлась на самый жаркий месяц — июль. На июль пришелся также и пик пассажирской активности на станции Дивногорск»,.

Сейчас по маршруту Красноярск — Дивногорск совершается 16 рейсов в день на комфортабельных электропоездах с мягкими сидениями, системами обеззараживания и кондиционирования воздуха, отличающихся плавностью хода и низким уровнем шума в вагонах. За последние пять лет городские электрички перевезли в Дивногорск больше двух миллионов пассажиров.

#Красноярск#Транспорт#Енисей#Столбы#Дивногорск#КрасЖД#Овсянка#Усть-Мана
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