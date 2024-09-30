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Posted 30 сентября, 04:17

Published 30 сентября, 04:17

Modified 30 сентября, 05:04

Updated 30 сентября, 05:04

Житель Красноярска не встал на воинский учет и лишился гражданства

Житель Красноярска не встал на воинский учет и лишился гражданства

30 сентября 2024, 04:17
Фото: 1MI
В Красноярске 39-летний мужчина лишился гражданства РФ из-за того, что не встал на воинский учет.

Как сообщили в полиции, гражданин Армении 1985 года рождения получил гражданство в январе 2023 года, однако «проигнорировал свою новую обязанность и после получения паспорта не осуществил первоначальную постановку на воинский учет».

В конце сентября этого года мужчину лишили гражданства, теперь он обязан покинуть территорию РФ, в противном случае его выдворят в принудительном порядке.

Ранее мы рассказывали, что в Красноярске лишили гражданства врача за уклонение от военной службы.

В России с августа действует закон о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. До этого был принят закон о лишении гражданства за совершении преступлений по статьям о распространении фейков о ВС РФ, дискредитации армии, за тяжкие преступления и за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, дезертирство и призывы к экстремизму.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Полиция#Закон#Преступления#Гражданство#Врач
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