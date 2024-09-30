Житель Красноярска не встал на воинский учет и лишился гражданства

Posted 30 сентября, 04:17
Published 30 сентября, 04:17
Modified 30 сентября, 05:04
Updated 30 сентября, 05:04
Как сообщили в полиции, гражданин Армении 1985 года рождения получил гражданство в январе 2023 года, однако «проигнорировал свою новую обязанность и после получения паспорта не осуществил первоначальную постановку на воинский учет».
В конце сентября этого года мужчину лишили гражданства, теперь он обязан покинуть территорию РФ, в противном случае его выдворят в принудительном порядке.
Ранее мы рассказывали, что в Красноярске лишили гражданства врача за уклонение от военной службы.
В России с августа действует закон о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. До этого был принят закон о лишении гражданства за совершении преступлений по статьям о распространении фейков о ВС РФ, дискредитации армии, за тяжкие преступления и за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, дезертирство и призывы к экстремизму.
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