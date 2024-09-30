Житель Красноярска не встал на воинский учет и лишился гражданства

В России с августа действует закон о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. До этого был принят закон о лишении гражданства за совершении преступлений по статьям о распространении фейков о ВС РФ, дискредитации армии, за тяжкие преступления и за действия, создающие угрозу национальной безопасности России, дезертирство и призывы к экстремизму.