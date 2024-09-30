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Posted 30 сентября, 10:33

Published 30 сентября, 10:33

Modified 30 сентября, 10:55

Updated 30 сентября, 10:55

Жители двух районов Красноярска снова останутся без отопления из-за ремонта

Жители двух районов Красноярска снова останутся без отопления из-за ремонта

30 сентября 2024, 10:33
Фото: 1MI
В Ленинском и Кировском районах Красноярска ожидаются перебои с отоплением — СГК завершает реконструкцию теплосетей и меняет временную систему теплоснабжения на постоянную. Первый этап работ проходил 26 сентября.

Как сообщили в СГК, ограничение будут действовать 1 октября с 6:00 до 22:00, а снижение тепла может наблюдаться уже вечером 30 сентября.

Список домов появится на сайте городской диспетчерской службы 005. В прошлый раз под ограничения попали больше 500 домов.

Отопительный сезон в Красноярске официально начался 12 сентября. Управляющим и ресурсоснабжающим организациями дали 12 дней, чтобы окончательно отладить все параметры.

  • На выходных часть домов в Ленинском районе оказалась без электричества из-за повреждения кабеля.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Отопление#Ремонт#Ленинский район#Кировский район#СГК#Дома
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