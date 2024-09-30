prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 11:00

Published 30 сентября, 11:00

Modified 30 сентября, 11:02

Updated 30 сентября, 11:02

Звезды и дети с инвалидностью зовут красноярцев на добрый концерт

Звезды и дети с инвалидностью зовут красноярцев на добрый концерт

30 сентября 2024, 11:00
Красноярцев приглашают на добрый концерт от общественного движения «Право на счастье».

Мероприятие под названием «В кругу друзей» состоится 7 октября в 19:00 в культурном центре на Высотной.

На сцену выйдут финалистка шоу «Голос» Надежда Самкова, солист группы «Яхонт» Алексей Орлов, Красноярский духовой оркестр, театр танца «Орленок», хореографические коллективы «Кедровые орешки» и «Кириллица», вокальный ансамбль «Право на счастье», театр танца Freedom, модельное агентство Modern Beauty и другие.

Они исполнят инструментальные мелодии, хореографические номера, советские хиты и авторские современные песни.

На мероприятие продают билеты на сайтах билетных операторов.

Концерт организован в поддержку инклюзивного центра общественного движения «Право на счастье» — там бесплатно занимаются дети с инвалидностью.

Читайте также:
Ребята с инвалидностью из Красноярска спели с Mia BoykaКрасноярские дети с инвалидностью спели на сцене ВДНХ в Москве
#София Штейнберг#Музыка#Дети#Концерты#Концерт#Инклюзивность
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика