Звезды и дети с инвалидностью зовут красноярцев на добрый концерт

Posted 30 сентября, 11:00
Published 30 сентября, 11:00
Modified 30 сентября, 11:02
Updated 30 сентября, 11:02
Мероприятие под названием «В кругу друзей» состоится 7 октября в 19:00 в культурном центре на Высотной.
На сцену выйдут финалистка шоу «Голос» Надежда Самкова, солист группы «Яхонт» Алексей Орлов, Красноярский духовой оркестр, театр танца «Орленок», хореографические коллективы «Кедровые орешки» и «Кириллица», вокальный ансамбль «Право на счастье», театр танца Freedom, модельное агентство Modern Beauty и другие.
Они исполнят инструментальные мелодии, хореографические номера, советские хиты и авторские современные песни.
На мероприятие продают билеты на сайтах билетных операторов.
Концерт организован в поддержку инклюзивного центра общественного движения «Право на счастье» — там бесплатно занимаются дети с инвалидностью.
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