Четыре компании c бизнесом в Красноярском крае попали в топ-100 Forbes

Posted 1 октября, 04:00
Published 1 октября, 04:00
Modified 1 октября, 06:31
Updated 1 октября, 06:31
На 10 строчку попал «Норникель». По итогам прошлого года прибыль компании составила 251,8 миллиарда рублей, что на 41% меньше, чем в 2022 году (429,3 миллиарда). Тогда металлурги были на шестом месте в рейтинге.
На 18 месте в рейтинг оказался золотодобывающий «Полюс». Компания заработала на 39,6 миллиарда рублей больше (+35%) по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 111,8 миллиарда в 2022-м и 151,4 миллиарда в 2023 году. Несмотря на увеличение прибыли, компания опустилась на четыре позиции в рейтинге — в прошлом году она занимала 14 место.
Производитель алюминия и энергии «Эн+» оказался на 39 месте, а годом ранее занимал 12-е. Прибыль упала больше чем в два раза: в 2022 году бизнес принес 126,2 миллиарда, в 2023-м — 61,4 миллиарда рублей.
На 75 строчке оказалась энергетическая компания «Русгидро». Их прибыль за год выросла на 12,8 миллиарда рублей (+66%): 19,3 миллиарда в 2022-м и 32,1 миллиарда в 2023 году. В прошлом году энергетики были на 79 строчке.
В этом году в рейтинг не включили «СУЭК» (данные о прибыли за 2023 год и не нашел «Проспект Мира»). В прошлом году энергетическая компания занимала 19 место с прибылью в 84,9 миллиарда рублей.
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