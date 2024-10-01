Четыре компании c бизнесом в Красноярском крае попали в топ-100 Forbes

На 18 месте в рейтинг оказался золотодобывающий «Полюс». Компания заработала на 39,6 миллиарда рублей больше (+35%) по сравнению с предыдущим отчетным периодом: 111,8 миллиарда в 2022-м и 151,4 миллиарда в 2023 году. Несмотря на увеличение прибыли, компания опустилась на четыре позиции в рейтинге — в прошлом году она занимала 14 место.