До 20 градусов: синоптик прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

Posted 1 октября, 09:43
Published 1 октября, 09:43
Modified 1 октября, 10:29
Updated 1 октября, 10:29
Ульянов рассказал в эфире «КП-Красноярск», что среднемесячная температура в октябре будет выше климатических значений — норма составляет 2,3 градуса, а превышение прогнозируется на 1…1,5 градуса. Ожидаются три пика похолодания: в начале месяца, во второй декаде и в конце месяца.
Начало октября задалось уже теплым: от 10 до 15 градусов днем, а ночью от 8 до 10 градусов. Затем придут небольшие похолодания от 5 до 10 градусов днем, от 0 до 5 градусов ночью, местами до -5.
5 октября начнет постепенно теплеть, к 6 октября ожидается 13 градусов тепла, а 7 октября до 20 градусов. Ночью будет от 2 до 7 градусов, а местами до -5.
Далее ночью температура будет опускаться от 0 до 8 градусов, а дневные температуры составят от 6 до 11 градусов, в отдельные дни возможно повышение до 15 градусов.
В конце месяца ожидается от 1 до 6 градусов днем, ночные температуры уже будут в минусовые.
Норма осадков в октябре составляет 42 миллиметра, в этот октябрь ожидается от 18 до 42 миллиметров. Осадки будут небольшие и умеренные, возможен снег.
Похожие прогнозы дают «Яндекс.Погода» и gismeteo.
Ульянов отметил, что среднемесячная температура в сентябре составила 8,1 градуса, что на градус ниже нормы. Осадки составили 55 миллиметров, что выше нормы всего на миллиметр.
Ранее мы рассказывали, что в Красноярске в конце сентября выпал снег.
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