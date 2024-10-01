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Posted 1 октября, 09:43

Published 1 октября, 09:43

Modified 1 октября, 10:29

Updated 1 октября, 10:29

Синоптик прогнозирует потепление до 20 градусов в октябре в Красноярске

До 20 градусов: синоптик прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

1 октября 2024, 09:43
Фото: prmira.ru

Синоптик прогнозирует потепление до 20 градусов в октябре в Красноярске

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов дал прогноз погоды на октябрь в Красноярске, центральных и южных районах края.

Ульянов рассказал в эфире «КП-Красноярск», что среднемесячная температура в октябре будет выше климатических значений — норма составляет 2,3 градуса, а превышение прогнозируется на 1…1,5 градуса. Ожидаются три пика похолодания: в начале месяца, во второй декаде и в конце месяца.

Начало октября задалось уже теплым: от 10 до 15 градусов днем, а ночью от 8 до 10 градусов. Затем придут небольшие похолодания от 5 до 10 градусов днем, от 0 до 5 градусов ночью, местами до -5.

5 октября начнет постепенно теплеть, к 6 октября ожидается 13 градусов тепла, а 7 октября до 20 градусов. Ночью будет от 2 до 7 градусов, а местами до -5.

Далее ночью температура будет опускаться от 0 до 8 градусов, а дневные температуры составят от 6 до 11 градусов, в отдельные дни возможно повышение до 15 градусов.

В конце месяца ожидается от 1 до 6 градусов днем, ночные температуры уже будут в минусовые.

Норма осадков в октябре составляет 42 миллиметра, в этот октябрь ожидается от 18 до 42 миллиметров. Осадки будут небольшие и умеренные, возможен снег.

Похожие прогнозы дают «Яндекс.Погода» и gismeteo.

Фото: gismeteo

Ульянов отметил, что среднемесячная температура в сентябре составила 8,1 градуса, что на градус ниже нормы. Осадки составили 55 миллиметров, что выше нормы всего на миллиметр.

Ранее мы рассказывали, что в Красноярске в конце сентября выпал снег.

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#Владислав Савончик#Погода
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