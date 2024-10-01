До 20 градусов: синоптик прогнозирует теплый октябрь в Красноярске

Ульянов рассказал в эфире «КП-Красноярск», что среднемесячная температура в октябре будет выше климатических значений — норма составляет 2,3 градуса, а превышение прогнозируется на 1…1,5 градуса. Ожидаются три пика похолодания: в начале месяца, во второй декаде и в конце месяца.