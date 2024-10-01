«Газпром нефть» показала возможности своих топливно-логистических сервисов

«Успешное решение задач — от снабжения нефтепродуктами участников автоспортивных состязаний с логистическим плечом до 5000 километров до полевых инспекций топлива и соблюдения требований промышленной безопасности — демонстрирует, что команда „Газпромнефть-Терминала“ способна гибко и эффективно обеспечивать сервисно-логистическое сопровождение проектов любого уровня. При этом экспертные знания, накопленные за годы работы с партнерами из профессионального автоспорта, обогащают практические навыки наших специалистов и с успехом применяются в повседневной деятельности предприятия», — подчеркнула генеральный директор «Газпромнефть-Терминала» Олеся Хрулева.