«Газпром нефть» показала возможности своих топливно-логистических сервисов

Posted 1 октября, 12:16
Published 1 октября, 12:16
Modified 1 октября, 12:17
Updated 1 октября, 12:17
В качестве примера представителей бизнеса познакомили с тем, как дочерние предприятия компании — «Газпромнефть-Региональные продажи» и «Газпромнефть-Терминал» — обеспечивают комплексное сопровождение различных автоспортивных мероприятий России. В налаженный рабочий процесс входит поставка топлива «до бака», контроль параметров нефтепродуктов мобильной лабораторией, а также экспертиза соблюдения требований промышленной безопасности не только по всей цепочке поставки, но и непосредственно на гоночной трассе.
«Наш опыт и широкий набор сервисов позволяют предприятию гибко адаптироваться под запросы клиентов и запускать различные бизнес-модели для решения их индивидуальных логистических задач. Топливное сопровождение сложнейших автоспортивных соревнований является отличным примером такого партнерства. Демонстрация наших возможностей в условиях автоспорта открывает новые подходы к взаимодействию с предпринимателями», — пояснил генеральный директор «Газпромнефть-Региональных продаж» Валерий Ледовских.
В зависимости от задач заказчика для бесперебойной доставки топлива формируется специальная техническая команда. Кроме водителей бензовозов, в нее входят эксперты по качеству, специалисты по обслуживанию техники и группа заправщиков. Для работы на труднодоступных участках парк дополняют автотопливозаправочные машины с повышенной проходимостью.
«Успешное решение задач — от снабжения нефтепродуктами участников автоспортивных состязаний с логистическим плечом до 5000 километров до полевых инспекций топлива и соблюдения требований промышленной безопасности — демонстрирует, что команда „Газпромнефть-Терминала“ способна гибко и эффективно обеспечивать сервисно-логистическое сопровождение проектов любого уровня. При этом экспертные знания, накопленные за годы работы с партнерами из профессионального автоспорта, обогащают практические навыки наших специалистов и с успехом применяются в повседневной деятельности предприятия», — подчеркнула генеральный директор «Газпромнефть-Терминала» Олеся Хрулева.
Отметим, мобильные лаборатории компании проводят регулярный контроль сохранности качества нефтепродуктов и внезапные инспекции для дополнительной гарантии топливной безопасности.
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