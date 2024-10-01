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Posted 1 октября, 02:23

Published 1 октября, 02:23

Modified 1 октября, 04:54

Updated 1 октября, 04:54

В Красноярском крае ожидают дождь с градом и ветер до 25 м/с

В Красноярском крае ожидают дождь с градом и ветер до 25 м/с

1 октября 2024, 02:23
Фото: prmira.ru
Жителей Красноярска и края предупредили о сильных дождях и порывах ветра до 25 м/с во вторник, 1 октября.

По информации Среднесибирского УГМС, 1 октября в центральных районах края и в Красноярске прогнозируются ливни с градом и грозы.

Синоптики ожидают сильные порывы ветра до 20 м/с, при этом возможны усиления ветра до 25 м/с. Температура воздуха днем в Красноярске составит +13…+15 градусов.

В МЧС красноярцев предупреждают о том, что из-за сильного ветра возможны порывы электрических проводов, повреждение крыш домов, падение деревьев, заборов и других конструкций.

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