В Красноярском крае ожидают дождь с градом и ветер до 25 м/с

Posted 1 октября, 02:23
Published 1 октября, 02:23
Modified 1 октября, 04:54
Updated 1 октября, 04:54
По информации Среднесибирского УГМС, 1 октября в центральных районах края и в Красноярске прогнозируются ливни с градом и грозы.
Синоптики ожидают сильные порывы ветра до 20 м/с, при этом возможны усиления ветра до 25 м/с. Температура воздуха днем в Красноярске составит +13…+15 градусов.
В МЧС красноярцев предупреждают о том, что из-за сильного ветра возможны порывы электрических проводов, повреждение крыш домов, падение деревьев, заборов и других конструкций.
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