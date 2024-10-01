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Posted 1 октября, 10:37

Published 1 октября, 10:37

Modified 1 октября, 10:50

Updated 1 октября, 10:50

Красноярцы переживают за своих детей из-за ОРВИ с пневмонией

Красноярцы переживают за детей из-за ОРВИ. У многих пневмония, 17 классов на дистанте

1 октября 2024, 10:37
Фото: freepik.com

Красноярцы переживают за своих детей из-за ОРВИ с пневмонией

Красноярцы рассказали, что беспокоятся из-за «необычно» тяжелой ОРВИ у детей — у некоторых осложнением стала пневмония. «Проспект Мира» разобрался, как обстоит ситуация с заболеваемостью в городе и действительно ли есть в этом что-то необычное.

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) — это общий термин для более чем 200 острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких. К ОРВИ относят грипп, респираторно-синцитиальную, риновирусную, коронавирусную, аденовирусную и другие инфекции, вызывающие воспаления дыхательных путей.

Красноярка Татьяна рассказала, что в школе №155, где учится её 11-летний сын, все пятые классы перевели на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ. Минимум у двух учеников из этих классов развилась пневмония.

«Страшно, почти весь класс болел перед тем, как нас на дистант посадили. Я своего боялась отпускать в школу, он в среду, 25-го, перестал ходить, а уже в пятницу их на дистант перевели. По-моему, до 12 октября будут теперь онлайн учиться», — сообщила Татьяна.

Обычно ОРВИ проявляются насморком, болью в горле, кашлем и повышением температуры до 37–38 °C. Однако пневмония может возникнуть во время болезни и после нее как осложнение.

Помимо пневмонии, осложнениями могут стать острая дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность, поражение центральной нервной системы — менингит, энцефалит, синусит, отит, тонзиллит и обострения хронических легочных заболеваний.

Татьяна поделилась, что её сын тоже болел, но перенес все в легкой форме и уже чувствует себя хорошо.

«Он начинал кашлять, похрипывать, но принимал прописанные лекарства и быстро выздоровел. Легкие у нас в порядке».
Фото: freepik.com

Другая красноярка рассказала, что их класс на дистанционное обучение не переводили, но в футбольном клубе, куда ходит сын, уже несколько детей болеют, у четверых — пневмония. На тренировки ребенок сейчас не ходит.

«Он не болеет, но боимся заразиться. Поэтому лучше пересидим, тем более что такие осложнения у многих», — поделилась женщина.

В краевом Роспотребнадзоре поделились статистикой по ОРВИ. На прошедшей неделе к медикам с симптомами обратились 14 347 жителей края. Большая часть заболевших — жители Красноярска. Их было 8 462. Около 49% пациентов — несовершеннолетние.

Всего в школах края 17 классов перевели на дистант, а в детсаду закрыли одну группу. Причиной стало отсутствие больше 20% из-за ОРВИ.

Фото: freepik.com

Мы попросили прокомментировать ситуацию с заболеваемостью ОРВИ внештатного инфекциониста краевого минздрава Елену Тихонову и спросили, есть ли что-то необычное в заболеваемости и осложнениях в этом году.

В ответ Тихонова сообщила, что все штатно, а осложнения вызваны изначальным состоянием здоровья заболевших.

«Здесь ничего необычного, стандартная ситуация. Было холодно же, отопления не было — все перезаражались из-за снижения иммунитета, потом все перезаражали друг друга».

До этого похожую позицию озвучивала главный эпидемиолог министерства здравоохранения края Наталья Бахарева. Она сообщала, что отсутствие тепла в квартирах красноярцев стало одной из причин подъема заболеваемости ОРВИ.

По словам Бахаревой, к ОРВИ может вести переохлаждение, которое снижает иммунитет и повышает риски заразиться.

  • В Красноярске еще выросло число заболевших ковидом — 195 случаев было на прошлой неделе и 165 на позапрошлой.
  • Однако, как говорит глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, осень — еще не пик заболеваемости ОРВИ. Начало сезонного эпидемического подъема ожидается в январе–феврале 2025 года.
  • Защититься вакцинацией сразу от всех болезней, входящих в группу ОРВИ, нельзя. Однако есть прививка от самой серьезной из них — гриппа. Все о том, где, когда и за сколько можно поставить вакцину, читайте тут.
  • Тут красноярцам рассказали о продуктах для иммунитета при простуде и ОРВИ.
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