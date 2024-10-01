Красноярцы ждут прием у врача по несколько недель и ругаются на поликлиники

Posted 1 октября, 06:30
Published 1 октября, 06:30
Modified 1 октября, 06:32
Updated 1 октября, 06:32
Несколько дней назад красноярка написала гневный пост о поликлинике на Мате Залки. Она пришла туда сделать флюорографию, просидела в очереди несколько часов и осталась недовольна «организацией работы».
«С трех поликлиник были пациенты, но организации никакой. Лавок не хватает, кондиционера нет, вокруг чихают, кашляют и нет бактерицидного аппарата».
Полностью историю девушки читайте тут.
«ПМ» поделился постом девушки в своих соцсетях. Под записью красноярцы стали оставлять свои жалобы на работу поликлиник.
«Все поликлиники забиты, очереди на несколько дней вперед, врачей нужных часто просто нет — ищите, где хотите — как и оборудования необходимого, в достаточных количествах. Что-нибудь заболело, к врачу не попасть, только если совсем не подыхаешь и в больничку не свезут экстренно. А так, жди неделю–две».
«Это не только в этой поликлинике так. Во всех абсолютно».
«Потом что-то предъявляют еще, что люди самолечением занимаются. А что делать-то? Не отсеять самолечащихся, так вообще километровые очереди бы у поликлиник стояли».
«Больницы всегда с приветом. Вот травмпункты работают ещё хуже».
«А при чем здесь оборудование? Неужели эти люди считают нормальным, придя по записи, просидеть в очереди 4 часа? Не всё нормально, что привычно».
Кто-то поделился своими историями о том, как долго ждал приема у врача.
«Поликлиники всегда квест. Записалась неделю назад на Мира, в свою, в 8-26. Оказалось, что вместо меня записан кто-то другой. Меня не приняли. В регистратуре толком ничего не ответили, перезаписали благо к моему врачу — на 10-36. Пока жду приема. Иногда приходится ждать в очереди по 2-3 часа, но уже привычное дело».
«Мы с ребенком полтора месяца стоим в очереди на запись к окулисту, чтобы он нас записал в глазной центр, чтобы записаться на плановую операцию».
«Как-то обращалась в страховую, грозились провести проверку, якобы я вру, что жду 3 месяца записи. Когда мне перезвонили, сказали: „Да, врач один на пять клиник и принимает два раза в неделю, вот и мест нет. Ждите!“ Вот вам и страховая».
Однако были и те, кто ругался не на поликлиники, а на тех, кто ими недоволен. Кто-то говорил, что можно было прийти на прием в другое время, а кто-то отправляет людей в платные клиники.
«А в частный центр сходить, что мешает? И быстро, и результат сразу!»
«Я, конечно, понимаю, что в очереди сидеть удовольствие еще то, но чего вы все с утра-то идете? Или осенью, когда все бабульки и дедульки с огородов вернулись? Летом прошла флюорографию вообще без очередей, но даже осенью, уверена, можно прийти после обеда, и народа не будет».
«Сейчас пик заболеваемости, везде очереди… Ждите. По-другому никак».
Некоторые красноярцы делились лайфхаками, как быстрее попасть к врачу.
«В „Сантем“ по ОМС никаких очередей нет».
«Для тех, кто не знает: в Советском районе можно по записи на Металлургов без очереди флюру делать, задавайте вопросы по этому поводу в регистратуре своей поликлиники».
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