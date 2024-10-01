Мэрия Красноярска продала землю на Полтавской в 6 раз дешевле

Posted 1 октября, 06:50
Published 1 октября, 06:50
Modified 1 октября, 06:50
Updated 1 октября, 06:50
Как считают следователи, в 2016 году мэрия Красноярска заключила с местным бизнесменом договор купли-продажи земельного участка площадью более 2 гектаров на улице Полтавской.
В прокуратуре отмечают, что администрация города без торгов передала участок за 3,9 миллиона рублей. При этом реальная стоимость участка составила 26 миллионов рублей. Низкую стоимость земли объяснили тем, что на территории расположены два нежилых строения площадью 136 и 48 квадратных метров.
В ведомстве сообщили, что земля находится в федеральной собственности и администрация Красноярска не имела права ей распоряжаться.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «в» часть 3 статья 286 УК РФ). Также прокуратура через суд требует вернуть участок в государственную собственность.
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