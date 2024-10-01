Мэрия Красноярска продала землю на Полтавской в 6 раз дешевле

В прокуратуре отмечают, что администрация города без торгов передала участок за 3,9 миллиона рублей. При этом реальная стоимость участка составила 26 миллионов рублей. Низкую стоимость земли объяснили тем, что на территории расположены два нежилых строения площадью 136 и 48 квадратных метров.