Митволь требует, чтобы Лапшин и Димитров тоже платили миллионы по делу о метро

Лапшину и Мандрову пока не вынесли приговор из-за того, что первый проходит судебно-медицинскую экспертизу из-за онкологии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2019 году они знали, что «КрасноярскТИСИЗ» Митволя не выполнила все необходимые работы по метрополитену, но выплатили фирме более 740 млн рублей. Кроме того, Мандрова обвиняют в получении взятки по этому же делу в размере 5 млн рублей.