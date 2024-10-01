Митволь требует, чтобы Лапшин и Димитров тоже платили миллионы по делу о метро

Posted 1 октября, 06:12
Published 1 октября, 06:12
Modified 1 октября, 07:40
Updated 1 октября, 07:40
Суд приговорил Олега Митволя к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о хищении при проектировании метро и потребовал взыскать с него 741 миллион и 211 миллионов рублей. По версии следствия, его компания «Красноярский ТИСИЗ» получила 954 миллионов рублей на проектирование и изыскания для метро, но не выполнила большую часть работ и использовала устаревшие документы.
Митволь считает, что несправедливо требовать выплаты только с него, так как в деле фигурируют и экс-чиновники, которые знали, что проект недоделан и способствовали хищению. Кроме того, из денег проекта, по версии следствия, была передана взятка Мандрову.
Как сообщил «Проспекту Мира» адвокат экс-проектировщика Михаил Шолохов, Митволь обратился с соответствующим заявлением в прокуратуру, однако в ведомстве заявили, что отсутствие исков против экс-чиновников «обусловлено отсутствием прямого материального ущерба в результате инкриминируемых им преступлений». Митволь с этим не согласился и направил жалобу в Генпрокуратуру.
Экс-министра транспорта Димитрова уже осудили — он получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Его обвиняли в том, что в декабре 2019 года он, ещё будучи министром транспорта региона, поручил подписать акт приёмки работ на сумму более 740 миллионов рублей при проектировании метро.
Лапшину и Мандрову пока не вынесли приговор из-за того, что первый проходит судебно-медицинскую экспертизу из-за онкологии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2019 году они знали, что «КрасноярскТИСИЗ» Митволя не выполнила все необходимые работы по метрополитену, но выплатили фирме более 740 млн рублей. Кроме того, Мандрова обвиняют в получении взятки по этому же делу в размере 5 млн рублей.
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