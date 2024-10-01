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Posted 1 октября, 12:44

Published 1 октября, 12:44

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Житель Красноярского края задушил 9-классницу и 30 лет скрывал это

«30 ударов ножом»: убийство 9-классницы в Красноярском крае раскрыли через 30 лет

1 октября 2024, 12:44
Фото: прокуратура Красноярского края

Житель Красноярского края задушил 9-классницу и 30 лет скрывал это

В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинение жителю Норильска за убийство 9-классницы, которое произошло 30 лет назад.

Все случилось в январе 1992 года. В то время 18-летний парень пришел в гости к 15-летней знакомой. Вскоре парень попросил у нее наркотики, однако девушка отказала.

Молодой человек разозлился, отрезал шнур от утюга и начал душить им школьницу. Потом он схватил нож и нанес девушке более 30 ударов ножом в шею и голову.

«Когда она была мертва, я связал ее тем же шнуром от утюга. Сначала хотел вынести тело из квартиры, но понял, что один не справлюсь и оставил ее лежать в квартире», — рассказал правоохранителям обвиняемый.
Видео: прокуратура Красноярского края.

Тогда возбудили уголовное дело за убийство, но расследование затянулось на 30 лет. В итоге прокуратура утвердила обвинение в убийстве 50-летнему норильчанину — ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело рассмотрит Норильский городской суд.

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