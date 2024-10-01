«30 ударов ножом»: убийство 9-классницы в Красноярском крае раскрыли через 30 лет

Posted 1 октября, 12:44
Published 1 октября, 12:44
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Все случилось в январе 1992 года. В то время 18-летний парень пришел в гости к 15-летней знакомой. Вскоре парень попросил у нее наркотики, однако девушка отказала.
Молодой человек разозлился, отрезал шнур от утюга и начал душить им школьницу. Потом он схватил нож и нанес девушке более 30 ударов ножом в шею и голову.
«Когда она была мертва, я связал ее тем же шнуром от утюга. Сначала хотел вынести тело из квартиры, но понял, что один не справлюсь и оставил ее лежать в квартире», — рассказал правоохранителям обвиняемый.
Тогда возбудили уголовное дело за убийство, но расследование затянулось на 30 лет. В итоге прокуратура утвердила обвинение в убийстве 50-летнему норильчанину — ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Дело рассмотрит Норильский городской суд.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93