«Наш Бурдж-Халифа»: в Красноярске продают квартиры в несуществующем небоскребе

Posted 1 октября, 05:52
Published 1 октября, 05:52
Modified 1 октября, 08:23
Updated 1 октября, 08:23
В Красноярске некая компания-застройщик «Галактика» обещает построить 36-этажный жилой небоскреб на месте промбазы на Затонской, 18.
Компания с «20 летним стажем» называет свой небоскреб красноярским Бурдж-Халифа. На сайте застройщика указано, что ЖК «Галактика» планируют сдать в четвертом квартале 2026 года.
Как пишет телеграм-канал «Борус. Люди», первые объявления о продаже квартир появились еще в июне.
«С 21 июня по 28 августа в „Галактике“ были проданы 12 квартир, следует из объявлений, — пишет „Борус. Люди“.
Однако сейчас все объявления о продаже квартир в ЖК «Галактика» на сайте объявлений заблокированы.
«Проспекту Миру» удалось найти несколько активных объявлений на портале onrealt.ru. Самое последнее добавили 20 сентября.
Так, за квартиру-студию площадью 20 квадратных метров, которая расположена на 6 этаже, застройщик хочет получить 2 миллиона 400 тысяч рублей.
Покупателям предлагают жизнь в самом высоком здании города, закрытую территорию, спортзал с двумя бассейнами, большую подземную парковку и т. д.
В «Галактике» телеграм-каналу «Борус. Люди» заявили, что разрешение на строительство небоскреба компания получит «в ближайшее время».
Однако в департаменте градостроительства сообщили, что не выдавали разрешение на строительство ЖК «Галактика» и за ним никто не обращался. Более того, в ведомстве сказали, что земельный участок на Затонской, 18 не предназначен для строительства жилых домов.
«Проспект Мира» попытался связаться с компанией «Галактика». При звонке сразу включается автоответчик, который сообщает, что «компания уже распродала квартиры второй очереди и скоро планируется открыть продажи 3 очереди.
После этого автоответчик сообщает, что «сотрудник, которому вы звоните, не может ответить» и звонок прекращается. Отметим, что на сайте застройщика даже не указано юридическое лицо компании.
По данным сервиса «Спарк», ООО «Галактика» было зарегистрировано 29 мая 2024 года. Уставной капитал компании — 10 000 рублей. Руководителем и владельцем компании является Марина Васильева — ранее она была совладельцем 15 компаний и руководителем 14-ти.
В деятельности «Галактики» указано, что она является заказчиком-застройщиком и генеральным подрядчиком.
Корреспондент «ПМ» обратился в прокуратуру. В ведомстве нам пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
Обновлено: «Проспекту Мира» в прокуратуре сообщили, что после публикации ведомство инициировало проверку. Предварительные результаты станут известны через неделю.
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