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Posted 1 октября, 05:52

Published 1 октября, 05:52

Modified 1 октября, 08:23

Updated 1 октября, 08:23

«Наш Бурдж-Халифа»: в Красноярске продают квартиры в несуществующем небоскребе

«Наш Бурдж-Халифа»: в Красноярске продают квартиры в несуществующем небоскребе

1 октября 2024, 05:52
Фото: onrealt.ru
Красноярцам предлагают купить квартиры в небоскребе-призраке на Затонской. Власти говорят, что не выдавали разрешение на строительство и земля не предназначена для ЖК.

В Красноярске некая компания-застройщик «Галактика» обещает построить 36-этажный жилой небоскреб на месте промбазы на Затонской, 18.

Компания с «20 летним стажем» называет свой небоскреб красноярским Бурдж-Халифа. На сайте застройщика указано, что ЖК «Галактика» планируют сдать в четвертом квартале 2026 года.

Фото: onrealt.ru

Как пишет телеграм-канал «Борус. Люди», первые объявления о продаже квартир появились еще в июне.

«С 21 июня по 28 августа в „Галактике“ были проданы 12 квартир, следует из объявлений, — пишет „Борус. Люди“.

Однако сейчас все объявления о продаже квартир в ЖК «Галактика» на сайте объявлений заблокированы.

Фото: t.me/borus_people

«Проспекту Миру» удалось найти несколько активных объявлений на портале onrealt.ru. Самое последнее добавили 20 сентября.

Фото: onrealt.ru

Так, за квартиру-студию площадью 20 квадратных метров, которая расположена на 6 этаже, застройщик хочет получить 2 миллиона 400 тысяч рублей.

Покупателям предлагают жизнь в самом высоком здании города, закрытую территорию, спортзал с двумя бассейнами, большую подземную парковку и т. д.

Фото: onrealt.ru

В «Галактике» телеграм-каналу «Борус. Люди» заявили, что разрешение на строительство небоскреба компания получит «в ближайшее время».

Однако в департаменте градостроительства сообщили, что не выдавали разрешение на строительство ЖК «Галактика» и за ним никто не обращался. Более того, в ведомстве сказали, что земельный участок на Затонской, 18 не предназначен для строительства жилых домов.

«Проспект Мира» попытался связаться с компанией «Галактика». При звонке сразу включается автоответчик, который сообщает, что «компания уже распродала квартиры второй очереди и скоро планируется открыть продажи 3 очереди.

После этого автоответчик сообщает, что «сотрудник, которому вы звоните, не может ответить» и звонок прекращается. Отметим, что на сайте застройщика даже не указано юридическое лицо компании.

По данным сервиса «Спарк», ООО «Галактика» было зарегистрировано 29 мая 2024 года. Уставной капитал компании — 10 000 рублей. Руководителем и владельцем компании является Марина Васильева — ранее она была совладельцем 15 компаний и руководителем 14-ти.

В деятельности «Галактики» указано, что она является заказчиком-застройщиком и генеральным подрядчиком.

Корреспондент «ПМ» обратился в прокуратуру. В ведомстве нам пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Обновлено: «Проспекту Мира» в прокуратуре сообщили, что после публикации ведомство инициировало проверку. Предварительные результаты станут известны через неделю.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Прокуратура#Мэрия#Компания#Застройщики
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