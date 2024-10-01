«Пятёрочка» запускает новую серию уроков по правильному питанию для школьников

Posted 1 октября, 14:27
Published 1 октября, 14:27
Modified 1 октября, 14:29
Updated 1 октября, 14:29
Правильное питание
Проект «Пятёрочки» направлен на формирование у ребят осознанного питания. На занятиях эксперты расскажут, как распознавать сигналы своего организма, а также уделят внимание принципам сбалансированного рациона и правилам хранения пищевых продуктов. Помимо этого, школьников научат основам приготовления полезных блюд для всей семьи.
В этом учебном году серию пополнили двумя новыми уроками, один посвящен извлечению организмом энергии из пищи, другой знакомит с тем, как основы здорового питания отражаются в национальных кухнях народов России и других стран мира. Проект включает в себя ряд онлайн-тестов, а также уроков в школе и дома. Участниками «Школы питания» могут стать ученики 1 — 11-х классов, а также школьники, участвовавшие в проекте в прошлом году.
Авторы материалов — опытные педагоги и методисты. Уроки разработаны по инициативе «Пятёрочки» с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и в соответствии с требованиями ФГОС* и ФООП**. В основе рекомендаций лежит проверенная научно-доказательная база.
Участники проекта могут проверить свои знания на «Здоровой олимпиаде» — единственной в России олимпиаде, которая посвящена здоровому образу жизни и входит в перечень рекомендованных конкурсов на 2024/2025 учебный год Минпросвещения.
На заметку педагогам
Программа уроков включает в себя необходимые для педагогов методические рекомендации и инструкции по теории и практике. Материалы представлены в таких форматах, как видео, плакаты, презентации, карточки. Их могут использовать классные руководителя или учителя биологии, обществознания, технологии, окружающего мира.
Занятия адаптированы для начальной, средней и старшей ступени. При наличии в школе класса, оборудованного кухней, педагоги могут научить детей готовить полезные блюда из продуктов торговой сети. Такой подход будет способствовать формированию здоровых пищевых привычек с ранних лет.
Как стать участником программы?
Чтобы присоединиться к проекту, нужно зарегистрировать на сайте «Школы питания» до 1 марта 2025 года. По итогам прохождения курса участники получают дипломы, подарки от партнеров торговой сети, а также подарочные сертификаты, которые можно использовать для покупки товаров в магазинах «Пятерочки». Помимо этого, участникам начисляются баллы на карту лояльности «Х5 Клуба».
В ноябре торговая сеть запускает семейный марафон, в рамках которого детям и родителям будут предложены совместные задания на тему правильного питания. За денежный приз школьники смогут побороться на «Здоровой олимпиаде».
С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте, а также на его страницах в соцсетях.
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