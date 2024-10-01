«Пятёрочка» запускает новую серию уроков по правильному питанию для школьников

В этом учебном году серию пополнили двумя новыми уроками, один посвящен извлечению организмом энергии из пищи, другой знакомит с тем, как основы здорового питания отражаются в национальных кухнях народов России и других стран мира. Проект включает в себя ряд онлайн-тестов, а также уроков в школе и дома. Участниками «Школы питания» могут стать ученики 1 — 11-х классов, а также школьники, участвовавшие в проекте в прошлом году.