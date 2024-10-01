prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 13:06

Published 1 октября, 13:06

Modified 1 октября, 13:08

Updated 1 октября, 13:08

Недалеко от мэрии Красноярска продают квартиру с сауной за 100 миллионов рублей

Рядом с мэрией Красноярска продают квартиру за 100 млн. Там есть сауна и бильярд

1 октября 2024, 13:06
Фото: elitekrsk.ru

Недалеко от мэрии Красноярска продают квартиру с сауной за 100 миллионов рублей

В районе пересечения улиц Карла Маркса и Сурикова за 100 миллионов рублей продают квартиру с сауной и камином.

Объявление появилось на сайте «Элитный Красноярск». Как сказано в описании, в квартире площадью 314 квадратных метров два жилых этажа и еще один мансардный.

Фото: elitekrsk.ru
«Основной ремонт в квартире окончен, осталось самое приятное — создать интерьер по вашему вкусу», — написал продавец.

В квартире есть три санузла, комната для бильярда, четыре спальни и отдельная библиотека.

Фото: elitekrsk.ru

В объявлении еще отметили, что дом, в котором находится квартира, — «премиальный», потому что в нём всего семь квартир.

Читайте также:
«Наш Бурдж-Халифа»: в Красноярске продают квартиры в несуществующем небоскребе«Смотрим и роняем слезинки»: как выглядят самые дорогие квартиры в КрасноярскеВ Красноярске за 230 миллионов продают здание бывшего завода «Пикра»В центре Красноярска продают часть усадьбы Севастьянова за 20 миллионов
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недвижимость#Квартира#Карла Маркса#Сурикова#Объявление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика