Сотрудница магазина выдвинула свою версию гибели отравившихся детей из Красной Сопки

«МК-Красноярск» побывал в Красной Сопке и поговорил с сотрудницей и хозяином местного магазина «555». В разговоре с журналистом работница ларька заявила, что якобы к ним никогда не поставляли дихлофос, при этом в поселке постоянно травят мух.