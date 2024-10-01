Сотрудница магазина выдвинула свою версию гибели отравившихся детей из Красной Сопки

Posted 1 октября, 01:32
Published 1 октября, 01:32
Modified 1 октября, 02:26
Updated 1 октября, 02:26
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.
26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.
«МК-Красноярск» побывал в Красной Сопке и поговорил с сотрудницей и хозяином местного магазина «555». В разговоре с журналистом работница ларька заявила, что якобы к ним никогда не поставляли дихлофос, при этом в поселке постоянно травят мух.
По мнению продавщицы, дети могли погибнуть из-за дымовой шашки от грибка. Женщина утверждает, что якобы сосед семьи бросил шашку и уехал, никого не предупредив.
При этом хозяин магазина не согласен с той версией, которую выдвинула его сотрудница.
Отметим, что следствие не выдвигало и не рассматривало эту версию. Сейчас основная версия следствия — семья отравилась средством от насекомых.
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