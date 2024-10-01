В ЕР рассказали о финансировании социальной политики в проекте бюджета РФ

Posted 1 октября, 17:58
Published 1 октября, 17:58
Modified 1 октября, 17:58
Updated 1 октября, 17:58
Об этом объявил исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев. По его словам, первое чтение законопроекта о бюджете состоится 24 октября. Об этом информирует mkset.
Работа над документом в комитетах, предшествующая первому чтению, поможет депутатам фракции определить, какие положения бюджета нуждаются в корректировке. Якушев подчеркнул, что в бюджете предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение гарантий технологического суверенитета страны, обеспечение безопасности и поддержку участников специальной военной операции и их семей.
Согласно проекту бюджета, расходы на финансирование социальной политики к 2027 году планируется нарастить до 7,2 триллиона рублей. Это поможет обеспечить средства на необходимые выплаты семьям с детьми, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программ социального контракта, реабилитации и абилитации. В бюджет включено финансирование пунктов народной программы «Единой России» по строительству детских садов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов.
Дополнительное финансирование предполагается выделить на программу капитального ремонта образовательных учреждений, которую партия реализует совместно с Министерством просвещения. На эти цели ежегодно будут добавлять по 15 миллиардов рублей. Проект бюджета предусматривает выделение средств на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, образование инженерных кадров и привлечение молодежи к научной деятельности — в соответствии с поручениями президента.
Бюджетом также предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение. По инициативе «Единой России» в нем предусмотрены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Есть планы продолжать программу модернизации первичного звена здравоохранения, наращивать финансирование фонда «Круг добра», занимающегося поддержкой детей с орфанными заболеваниями. Об этом пишет сайт ER.ru.
В Минстрое готовятся реализовывать программу модернизации коммунальной инфраструктуры, на которую тоже заложили средства в новый бюджет. Озвучены планы по реализации программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.
В бюджете 2025–2027 годов есть статьи по поддержке для регионов. Инвестиции направят на реализацию инфраструктурных проектов по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.
6,1 триллиона рублей предполагается выделить на обеспечение технологического суверенитета.
В число приоритетных направлений бюджета, по словам Владимира Якушева, вошла реализация национальных проектов. «Единая Россия» представила свои предложения по каждому из них, заключил Владимир Якушев.
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