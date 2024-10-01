prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 17:58

Published 1 октября, 17:58

Modified 1 октября, 17:58

Updated 1 октября, 17:58

В ЕР рассказали о финансировании социальной политики в проекте бюджета РФ

В ЕР рассказали о финансировании социальной политики в проекте бюджета РФ

1 октября 2024, 17:58
Фото: ER.RU
Партия «Единая Россия» в сотрудничестве с Правительством Российской Федерации подготовит поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящие три года.

Об этом объявил исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Владимир Якушев. По его словам, первое чтение законопроекта о бюджете состоится 24 октября. Об этом информирует mkset.

Работа над документом в комитетах, предшествующая первому чтению, поможет депутатам фракции определить, какие положения бюджета нуждаются в корректировке. Якушев подчеркнул, что в бюджете предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение гарантий технологического суверенитета страны, обеспечение безопасности и поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Согласно проекту бюджета, расходы на финансирование социальной политики к 2027 году планируется нарастить до 7,2 триллиона рублей. Это поможет обеспечить средства на необходимые выплаты семьям с детьми, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программ социального контракта, реабилитации и абилитации. В бюджет включено финансирование пунктов народной программы «Единой России» по строительству детских садов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов.

Дополнительное финансирование предполагается выделить на программу капитального ремонта образовательных учреждений, которую партия реализует совместно с Министерством просвещения. На эти цели ежегодно будут добавлять по 15 миллиардов рублей. Проект бюджета предусматривает выделение средств на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, образование инженерных кадров и привлечение молодежи к научной деятельности — в соответствии с поручениями президента.

Бюджетом также предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение. По инициативе «Единой России» в нем предусмотрены средства на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Есть планы продолжать программу модернизации первичного звена здравоохранения, наращивать финансирование фонда «Круг добра», занимающегося поддержкой детей с орфанными заболеваниями. Об этом пишет сайт ER.ru.

В Минстрое готовятся реализовывать программу модернизации коммунальной инфраструктуры, на которую тоже заложили средства в новый бюджет. Озвучены планы по реализации программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

В бюджете 2025–2027 годов есть статьи по поддержке для регионов. Инвестиции направят на реализацию инфраструктурных проектов по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.

6,1 триллиона рублей предполагается выделить на обеспечение технологического суверенитета.

В число приоритетных направлений бюджета, по словам Владимира Якушева, вошла реализация национальных проектов. «Единая Россия» представила свои предложения по каждому из них, заключил Владимир Якушев.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика