В ЕР рассказали о финансировании социальной политики в проекте бюджета РФ

Согласно проекту бюджета, расходы на финансирование социальной политики к 2027 году планируется нарастить до 7,2 триллиона рублей. Это поможет обеспечить средства на необходимые выплаты семьям с детьми, продление программы материнского капитала, развитие системы долговременного ухода и программ социального контракта, реабилитации и абилитации. В бюджет включено финансирование пунктов народной программы «Единой России» по строительству детских садов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению горячим питанием учащихся начальных классов.