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Posted 1 октября, 03:16

Published 1 октября, 03:16

Modified 1 октября, 04:52

Updated 1 октября, 04:52

В Красноярске больной пенсионер упал с 11 этажа

В Красноярске больной пенсионер упал с 11 этажа

1 октября 2024, 03:16
Фото: 1MI
В Красноярске из окна многоэтажки на Мартынова выпал 75-летний мужчина и разбился.

По словам очевидцев, все произошло накануне, 30 сентября, на улице Мартынова, 41. Красноярцы сообщили, что пенсионер погиб после падения с высоты 11 этажа.

В МВД рассказали, что сообщение о теле мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, поступило в дежурную часть накануне в 16:30.

Погибшим оказался 75-летний мужчина, он болел. Предварительно, его смерть не носит криминальный характер.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#МВД#Дмитрия Мартынова#Пенсионер
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