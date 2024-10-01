prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 07:18

Published 1 октября, 07:18

Modified 1 октября, 07:29

Updated 1 октября, 07:29

В Красноярске стали принудительно вывозить брошенные машины

В Красноярске стали принудительно вывозить брошенные машины

1 октября 2024, 07:18
Фото: Мэрия Красноярска
С улиц Красноярска начали принудительно эвакуировать автомобили, которые стоят брошенными больше 60 дней.

Со двора Железнодорожников, 12 вывезли «кузов автомобиля практически без внутренних деталей», сообщают в мэрии. С улицы Дмитрия Мартынова, 25 хотели вывести два брошенных автомобиля, однако их владельцы отреагировали на требование и сами убрали машины.

Как сообщили в администрации города, вывозить автомобили разрешили еще в апреле. Тогда приняли постановление, согласно которому, машину могут признать брошенной, если она не используется долгое время.

Сначала жители отправляют жалобу в администрацию. Через 30 дней машину обследует специальная комиссия. Сведения они направляют в полицию, которая займется поиском собственника и потребует убрать ее или привести в нормальное состояние.

Если собственник не отреагирует в течение 30 дней, то машину вывезут на спецстоянку. Таким образом, с момента получения сигнала о брошенном ТС до его вывоза должно пройти не менее 60 дней.

Владелец сможет забрать авто в течение трёх месяцев при наличии документов о праве собственности и после компенсации затрат на перемещении и хранение автомобиля.

Читайте также:
В центре Красноярска стали эвакуировать машины после пожара в медсанчасти МВДКак рост утильсбора взвинтил цены на авто и кто в этом виноват. Мнения экспертов
#Владислав Савончик#Красноярск#Полиция#Жалобы#Мэрия#Постановление#Администрация города
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика