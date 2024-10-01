В Красноярске стали принудительно вывозить брошенные машины

Posted 1 октября, 07:18
Published 1 октября, 07:18
Modified 1 октября, 07:29
Updated 1 октября, 07:29
Со двора Железнодорожников, 12 вывезли «кузов автомобиля практически без внутренних деталей», сообщают в мэрии. С улицы Дмитрия Мартынова, 25 хотели вывести два брошенных автомобиля, однако их владельцы отреагировали на требование и сами убрали машины.
Как сообщили в администрации города, вывозить автомобили разрешили еще в апреле. Тогда приняли постановление, согласно которому, машину могут признать брошенной, если она не используется долгое время.
Сначала жители отправляют жалобу в администрацию. Через 30 дней машину обследует специальная комиссия. Сведения они направляют в полицию, которая займется поиском собственника и потребует убрать ее или привести в нормальное состояние.
Если собственник не отреагирует в течение 30 дней, то машину вывезут на спецстоянку. Таким образом, с момента получения сигнала о брошенном ТС до его вывоза должно пройти не менее 60 дней.
Владелец сможет забрать авто в течение трёх месяцев при наличии документов о праве собственности и после компенсации затрат на перемещении и хранение автомобиля.
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